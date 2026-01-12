भू-राजनीति अमेरिका की बड़ी ताकत

Hindustan Hindi News
Hindustan Cyber World Column 13 January 2026
Jan 12, 2026 10:25 pm IST
अमेरिका की भौगोलिक स्थिति ही उसे सबसे बड़ा राजा बनाती है, जिसका फायदा उसे भू-राजनीति में मिलता है। दो-दो महासागर का नियंत्रण उसके पास है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसके अलावा कैरेबियाई सागर पर भी वह अपना नियंत्रण रखता है। दुनिया भर में कई द्वीपों पर उसने कब्जा करके अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। केवल एक उसके गृहयुद्ध को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी लड़ाई अमेरिकी धरती पर नहीं लड़ी गई है। इसके बाद एक बार जापान पर्लहार्बर पर हमला करने में कामयाब हुआ था, लेकिन वह भी अमेरिका की मुख्य भूमि नहीं, बल्कि कवाई द्वीप समूह का हिस्सा था। हां, ओसामा बिन लादेन सफल हुआ था, जब उसने न्यूयॉर्क के ट्विन टॉवर पर भीषण हमला किया था। उसी समय पता चला कि अमेरिका कितना खोखला है, क्योंकि करीब 24 घंटे तक किसी को पता ही नहीं था कि उसके राष्ट्रपति कहां हैं, उप-राष्ट्रपति कहां हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका ने कभी इसकी तैयारी ही नहीं की थी कि कोई भी देश उसकी मुख्य भूमि पर हमला कर दे, तो वह बचेगा कैसे?

वास्तव में, उसके जितने भी दुश्मन हैं, वे सभी उससे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन अमेरिका किसी भी देश पर इसलिए हमला करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि दुनिया के कई देश खुद अमेरिका को न सिर्फ मदद करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने देश में सैन्य-अड्डे बनाने के लिए उसे जगह दी है। इसी खासियत, यानी भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से कोई देश अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। वह अगर डरता है, तो रूस से, क्योंकि नक्शा बताता है कि अलास्का के पास एक ऐसी जगह है, जहां से आराम से रूस की सेना अमेरिका में घुसकर तबाही मचा सकती है और यही कारण है कि यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, लेकिन अमेरिका रूस से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। बाकी दुनिया में जितने भी देश चीन के भरोसे बैठे हैं, चाहे वह ईरान हो या वेनेजुएला या फिर क्यूबा, उनका वही हाल होगा, जो वेनेजुएला का हुआ है, क्योंकि बीजिंग कभी वाशिंगटन से सीधे युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकती। यही कारण है कि खुद को मजबूत बनाने की बात कही जाती है।

अमेरिका की यही ताकत है। वह खुद को मजबूत बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, फिर चाहे उसकी कीमत कोई दूसरा क्यों न चुकाए। वह समझता है कि ताकत बनाए रखना कितना जरूरी है। इसीलिए, हर देश के लिए कहा जाता है कि मजबूत बनिए और सेनाओं को राजनीति व भ्रष्टाचार से दूर रखिए।

आदित्य मिश्र, टिप्पणीकार

सभी देशों को भ्रमित कर रही ट्रंप नीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में सैन्य हस्तक्षेप का संकेत केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति का विस्तार है, जिसमें शक्ति का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय सहमति से ऊपर रख दिया जाता है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के हालिया दावों, यहां तक कि स्वयं को उसका ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ बताने वाली उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने इस प्रवृत्ति को और उघाड़ दिया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ऐसे दावों को न तो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है और न ही आधिकारिक स्रोतों ने पुष्टि की है। फिर भी, इन बयानों का असर विश्व राजनीति में भ्रम और अस्थिरता बढ़ाने वाला है।

करीब चार वर्ष पहले रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के उल्लंघन की बात जोर-शोर से उठाई थी, जो बल प्रयोग या उसकी धमकी पर रोक लगाता है। आज वही मानक ढीले पड़ते दिख रहे हैं। ईरान के भीतर जन-आंदोलनों और मानवाधिकार उल्लंघनों की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी संप्रभु देश में एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर है। ऐसे किसी कदम की वैधता केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहमति और नेतृत्व में ही संभव है।

‘नए तथ्यों’ की बात करें, तो हाल के वर्षों में वैश्विक शासन-व्यवस्था में तीन बदलाव स्पष्ट हैं। पहला, सोशल मीडिया और निजी मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अनौपचारिक एलान अब कूटनीति को प्रभावित करने लगा है, ट्रुथ सोशल जैसे मंच नीति-निर्माण के समानांतर ‘घोषणा-राजनीति’ को जन्म दे रहे हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सीमित प्रवर्तन क्षमता उजागर हुई है; अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की अधिकार-सीमा और सदस्यता विवादों ने जवाबदेही को कमजोर किया है। तीसरा, घरेलू राजनीति और पारिवारिक व्यवसायों के हितों का टकराव- जिस पर अमेरिका में अदालतों में भी बहस चलती रही है, ने राष्ट्रपति पद की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार की आकांक्षा भी नई नहीं है, पर शांति पुरस्कार का मापदंड घोषणाओं से नहीं, स्थायी शांति और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने से तय होता है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक नेतृत्व चाहता है, तो उसे यही मानक अपनाने होंगे- संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन व संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता। अन्यथा यह मनमानी दुनिया को और अधिक अस्थिर ही करेगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार