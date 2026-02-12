अक्लमंदी में किसी से कम नहीं जेन जी

एक नए शोध के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम अक्लमंद है। हालांकि, यह अध्ययन गले नहीं उतर रहा। मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है…

एक नए शोध के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम अक्लमंद है। हालांकि, यह अध्ययन गले नहीं उतर रहा। मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है। नई पीढ़ी के प्रति आश्वस्त नहीं रहेंगे, तो हमारा अपना शेष जीवन चिंताओं व आशंकाओं से भरा रहेगा और हम चैन से नहीं जी पाएंगे। यह दूसरी बात है कि किन्हीं मायनों में उनके ढर्रे में संरचनात्मक बदलाव अत्यावश्यक है।

जेन जी (1997 और 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) और उससे पहले मिलेनियल्स (जन्म वर्ष 1981 से 1996) के बच्चों की जीवनशैली, सोच और उनके मनसूबों पर गौर करें। पहले यह देखें, क्या दसवीं कक्षा में आपकी स्कूली किताबें इतनी भारी भरकम और विस्तृत होती थीं? उनका पाठ्यक्रम हमारे समय से कहीं व्यापक रहा है। उनकी कल्पना बहुत दूर और ऊपर तक जाती है। आपके मोबाइल फोन की अनेक गड़बड़ियों को वे अपनी कुशल उंगलियों से झट से दुरस्त करते हुए आपको कितना सुकून पहुंचाते हैं! होटल या अन्यत्र की वह रात याद करें, जब आप रात को टेलीविजन पर पसंदीदा चैनल न लगा पाने से परेशान थे। तब बच्चों ने उसे चंद लम्हों में चालू कर दिया था। फंड से पैसे निकालने, बस, रेल या हवाई यात्रा का टिकट करने, पासपोर्ट बनाने की तारीख सुनिश्चित करने या अनेक सरकारी आवेदन, जहां ऑनलाइन आवेदन करने की बाध्यता है और आप बहुधा गच्चा खा जाते हैं, डिजिटल युग में पल रहे इन बच्चों का तकनीकी हुनर ही काम आता है। बेशक स्क्रीन की दुनिया इन्हें रास आती है, जहां पढ़ने-लिखने से नहीं, देख-सुनकर काम निपटाए जाते हैं, पर ये लोग पुरानी पीढ़ी से कहीं अधिक होशियार नजर आते हैं।

यह सही है कि नई पीढ़ी को यह नहीं लगता कि इंटरनेट के बगैर भी कभी दुनिया रही होगी। संबंधों की गरिमा, कृतज्ञता का भाव, परंपरा से जुड़ाव और मानवीय मूल्यों का उनकी पढ़ाई और परवरिश दोनों में उचित समावेश नहीं रहा। यही मूल्य हैं, जो मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रशस्त रखते हैं, मगर इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि नई पीढ़ी बुद्धि और मानसिक क्षमता के पैमाने पर कमतर कतई नहीं है। वह बुद्धि से कमजोर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कुशल है। इसलिए, जरूरत है, तो प्रेम के प्रयोग से नव पीढ़ी को संवारने, समग्र तौर पर विकसित करने और अपनेे दीर्घकालीन हितों के प्रति उन्हें आगाह करने की। हमें इस बारे में सोचना ही चाहिए। अन्यथा हम आगामी पीढ़ी ही नहीं, समूची मानव जाति का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे।

हरीश बड़थ्वाल, टिप्पणीकार

इस दशा के लिए पिछली पीढ़ी जिम्मेदार अगली पीढ़ी अगर पिछली पीढ़ी से कम समझदार है, तो सीधा सा गणित है कि पिछली पीढ़ी में ज्यादा कमी थी। मिलेनियल्स (जिनको जेन वाई कहते हैं और जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है) जब मां-बाप या बड़े-भाई बहन बने और जेन जी (1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) उनकी जिम्मेदारी बनी, तो उनकी कोताहियों का नतीजा यह निकला कि पूरी एक पीढ़ी समझ को बढ़ाने से पिछड़ गई। यूं तो कद खुद विकसित होता है, लेकिन बहुत मामलों में रचनात्मक काम करने और शारीरिक श्रम के साथ मानसिक कसरत से भी बढ़ता है। जब हम इन्हें पार्क जाने नही देंगे। अपने टहलने के लिए तो इंतजाम कर लेंगे, मगर इन्हें खेलने की जगह नही देंगे। लोगों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से मिलाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वही होगा, जो हुआ है।

एक जिम्मेदार मिलेनियल्स के तहत हमें स्वीकार करना होगा कि गलती हमारी भी है। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, जिस वजह से जेन जी वह पहली पीढ़ी बन गई, जो पिछली पीढ़ी से कम अक्लमंद है। यह पिछली पीढ़ी की नाकामी है। वैसे तो मैं जेन जी को कुछ मामलों में बहुत आगे मानता हूं, मगर जिन चीजों में पीछे मानता हूं, उसकी कमी भी परवरिश की कमी है। मिलेनियल्स खुद बहुत जकड़न में रहे। उन्होंने पाबंदियां देखीं, चार लोगों के ताने सुने और सिर्फ पैसा कमाने व बनाने को ही सफलता माना। ये मिलेनियल्स अपने नीचे न सही रास्ता दिखा पाए और न ही ऐसा कुछ बना पाए, जिस पर यह पीढ़ी सरपट दौड़कर आगे बढ़ती। हालांकि, मिलेनियल्स भी क्या ही करते। उन्हें बदलती दुनिया और बदलती सोच में खुद को ढालना था। मिलेनियल्स ने जितने गैजेट जितने कम वक्त में बदलते देखा, शायद ही किसी पीढ़ी ने देखा हो। उसने नैतिकता और धन, दोनों की कशमकश देखी। बंदिश और खुलेपन में द्वंद देखा। रस्में तोड़ते और नई रस्में गढ़ते देखा। मिलेनियल्स की लाइफ सही से सेट भी नहीं हुई थी कि उसके सामने जेन जी की परवरिश आ गई, जो निभाने में वह जरा चूक गई।

बहरहाल, मुल्क और मानवता, दोनों के लिए अगली पीढ़ी का समझदार होना जरूरी होता है। मैं जब किसी जेन जी को बहुत मजहबी और रूढ़िवादी बातें करते हुए देखता हूं, तो कहता हूं कि यह तुम्हारे जमाने में नहीं होना चाहिए था। इसी तरह, मिलेनियल्स को जब खुद को हर वक्त आगे रखते देखता हूं, तो कहता हूं कि दूसरों के लिए रास्ता छोड़ना भी सीखो। दोनों सहयोग, समर्पण और मुहब्बत से चलो। जिस वक्त जो कमजोर हो, दूसरा उसे सहारा दे। बस और क्या चाहिए!