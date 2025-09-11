Hindustan cyber world column 12 September 2025 नेपाल संकट का समाधान भारत निकाले, Cyberworld Hindi News - Hindustan
Hindustan cyber world column 12 September 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तान Thu, 11 Sep 2025 11:20 PM
पिछले तीन-चार वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक भूचाल आया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल डाली है। पाकिस्तान में इमरान खान की बेदखली से शुरू हुई कहानी श्रीलंका के आर्थिक संकट और गोटबाया राजपक्षे की विदाई तक पहुंची, फिर बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और अब नेपाल में केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, जिसे नजरंदाज करना मुश्किल है। खासकर यह देखते हुए कि ये सभी घटनाक्रम हमारे आस-पास हो रहे हैं।

नेपाल में अचानक भड़के जेन-जी प्रदर्शनों ने दिखा दिया है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिये कितनी तेजी से संगठित हो सकती है। सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध से भड़की आग इतनी फैल गई कि सड़कों पर खून-खराबा शुरू हो गया और प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी। सवाल यह है कि क्या केवल एक प्रतिबंध से इतना बड़ा विस्फोट संभव है या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है? नेपाल पिछले दो दशकों से चीन और अमेरिका के बीच खींचतान का मैदान रहा है। ओली खुले तौर पर चीन समर्थक माने जाते थे और हाल ही में उन्होंने चीन के मिलिट्री परेड समारोह में शामिल होकर और शी जिनपिंग से मुलाकात करके यह संदेश साफ-साफ दिया भी था। ऐसे में, अमेरिका की बेचैनी स्वाभाविक थी। मगर यह केवल नेपाल की कहानी नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी जनता ने नेताओं के घरों में घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ की। श्रीलंका में राष्ट्रपति भाग गए, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। यानी, हर जगह युवाओं ने नेतृत्व किया और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी घरेलू समस्याओं के खिलाफ शुरू हुआ उनका प्रदर्शन जल्द ही विदेशी ताकतों की खींचतान से जुड़ गया।

भारत के लिए यह घटनाक्रम केवल पड़ोस की राजनीति नहीं है। यह हमारी सुरक्षा, हमारी कूटनीति और हमारे आर्थिक हितों से जुड़ा सवाल है। नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता सीधे हमारी सीमाओं को प्रभावित करती है, अमेरिका और चीन की खींचतान हमें कूटनीतिक संतुलन साधने के लिए मजबूर करती है, और पड़ोसी देशों का संकट हमारे व्यापार एवं निवेश को चोट पहुंचाता है। आज जब एशिया नए शक्ति समीकरण का गढ़ बन गया है, तब भारत को मूकदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। यह समय है सक्रिय कूटनीति का, वरना कहने की जरूरत नहीं, पड़ोस में लगी आग कभी भी हमारी चौखट तक पहुंच सकती है।

कांत की कलम

दूसरे देश में दखल न देने की नीति सही

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़के नौजवानों ने आखिरकार तख्तापलट कर दिया। उनमें गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने न सिर्फ सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह बता रहा है कि नेपाल अंदर से कितना खोखला हो चुका था। उसकी बदहाली संकेत है कि लोगों की आकांक्षाओं के साथ यदि नेतागण खिलवाड़ करेंगे, तो जनता भी अंत में विद्रोह का बिगुल बजा देगी, जिससे नुकसान अंतत: नेताओं को ही होगा। यहां आंदोलनकारियों में यही धारणा है कि बीते 15-20 वर्षों से नेताओं ने उनको लूटा है, फिर चाहे प्रधानमंत्री ओली हों, प्रचंड हों या फिर देउबा। प्रधानमंत्री का चेहरा जरूर बदलता रहा, लेकिन उसका चरित्र एक ही रहा, सरकारी खजाने को लूटकर अपना घर भरते रहो। नौजवानों का गुस्सा नेताओं के इसी चरित्र के खिलाफ है।

अब जबकि वहां आंदोलन की आग कुछ थमती दिख रही है, उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही वहां के हालात सामान्य हो जाएंगे और नए नेता के चुनाव की ओर यह देश बढ़ेगा। यह तो तय है कि पुराने नेतागण अब सत्ता में नहीं रहेंगे, इसलिए जिस नए चेहरे को पसंद किया जाएगा, उस पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दायित्व होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश को, जो नेपाल के लिए हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। उसे नेपाल के इस बदलाव का साझेदार बनना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसानी से सत्ता-परिवर्तन संभव हो सके।

मगर ऐसा कहने वाले भूल रहे हैं कि हमारी नीति किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल न देने की रही है। यह एक अच्छी नीति है, क्योंकि दखलंदाजी किसी भी संप्रभु राष्ट्र को नागवार गुजर सकती है। फिर, ऐसा कोई काम अहंकार का भाव भी पैदा कर सकता है। शायद यही सब सोचकर हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नीति बनाई होगी। हां, ज्यादा से ज्यादा हम नेपाल को अपने पांव पर खड़े होने में मदद कर सकते हैं। हमें उसे यह भरोसा देना चाहिए कि हम उसके साथ हैं और चाहते हैं कि वह फिर से एक स्थिर देश बने। पड़ोस में यदि अस्थिरता बढ़ेगी, तो निश्चय ही उसका असर हमारे देश पर भी होगा, खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम सीधे-सीधे उस देश में हस्तक्षेप करें। यह ठीक नहीं होगा।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

