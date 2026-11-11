यह किताब महत्वपूर्ण, विवाद ठीक नहीं

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव शीर्षक से आई है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार घटनाओं का जिक्र आत्मकथा में करता है। कुछ घटनाएं कही जा सकती हैं और कुछ को संपादित…

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव शीर्षक से आई है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार घटनाओं का जिक्र आत्मकथा में करता है।

कुछ घटनाएं कही जा सकती हैं और कुछ को संपादित करके लिखा जाता है। वैसे अधिकांशतः पुस्तकों में अच्छाइयों का ही वर्णन किया जाता है। यूं भी कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में बरसों रहती है, तो उसमें अच्छाई, बुराई और गलतियां होना स्वाभाविक है। ये सत्ता की बात है, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर भी गलतियां होती हैं, जिन्हें सुधारकर आगे बढ़ा जाता है। इस किताब में कुछ निजी, कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक बातों का जिक्र है। सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा के बावजूद व्यावहारिक/ कानूनी और स्वार्थपरक अड़चनों का आना स्वाभाविक है। वैसे भी पुस्तक में भाव प्रकट किए गए हैं। कुछ यादें और कुछ गलतियां दर्ज की गई हैं। अतः किताब पर व्यर्थ का विवाद ठीक नहीं है। जो अच्छा लगे, वे अपनाएं।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

पुस्तकें सिर्फ साहित्यिक कृतियां नहीं होतीं, बल्कि कई किताबें राजनीतिक बहस, वैचारिक टकराव और ऐतिहासिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या का माध्यम बन जाती हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा भी इसी श्रेणी में आती है। इसमें लेखिका ने अपने निजी जीवन, पारिवारिक त्रासदियों, राजनीतिक सफर और देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर अपने अनुभव साझा किए हैं। कांग्रेस आज संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व की चुनौतियों, चुनावी पराजयों और क्षेत्रीय स्तर पर घटते राजनीतिक प्रभाव जैसे सवालों से जूझ रही है। ऐसे समय में सोनिया गांधी की आत्मकथा कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी के संघर्ष और इतिहास की याद दिला सकती है।

इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सोनिया गांधी अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से भारत की बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपरा की पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कि भारत की विविधता और इसके सांविधानिक मूल्यों की रक्षा आवश्यक है। वह वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाती हैं। यह भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों को भी अपने तर्क रखने का अवसर है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राजनीतिक इतिहास पर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आएं और उनका परीक्षण तथ्यों के आधार पर हो।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अहम बातों और घटनाओं का जिक्र ही नहीं सोनिया गांधी ने अपनी किताब में कई अहम बातों का जिक्र नहीं किया। नागरिकता लेने में देर क्यों हुई? भारत-पाक युद्ध‌ के समय पायलट होने के बावजूद प्रथम परिवार छुट्टी क्यों चाहता था? पीएम संग्रहालय से नेहरू के पत्र क्यों ले गए? उनके मायके के लोग दस जनपथ में क्यों रहते थे? बिना नागरिकता के सोनिया ने राजेश खन्ना को वोट कैसे दिया‌? पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र किताब में क्यों नहीं? वरुण ने बहुत आत्मीयतापूर्ण शादी में बुलाया था, क्यों नहीं गईं? बटला हाउस में आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया रोईं थी। शहीद मोहन प्रकाश के लिए नहीं। पीएम के ऊपर सुपर पीएम बनने की क्या जरूरत थी? कश्मीर में यातना देकर सरला की हत्या करने‌ वाले यासिन मलिक को पीएम हाउस बुलाकर सम्मान देने की वजह क्या थी? वायलेंस ऐक्ट से सनातन को तबाह करने की मंशा क्या थी? सीताराम केसरी को‌ पद से क्यों हटाना पड़ा? नरसिंह राव का शव कांग्रेस दफ्तर में क्यों नहीं घुसने दिया गया? राहुल गांधी को ही पीएम का उम्मीदवार क्यों मानती हैं? नेहरू-गांधी परिवार के पास कितनी संपत्ति है? नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? राहुल-प्रियंका को वायनाड भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था? सवा अरब के भारत में गांधी परिवार के तीन सांसद होने‌ की जरूरी क्या है? गलवान घटना के समय चीन दूतावास जाने की क्या मजबूरी थी और चीन में बिना पद किन कागजों पर साइन हुए?

वेद विलास, टिप्पणीकार

सोनिया गांधी की नई किताब पढ़कर लगता है कि इतिहास लिखने से पहले कम से कम इतिहास की तारीखें तो देख लेनी चाहिए थीं। एक के बाद एक ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं कि अब सवाल किताब की विश्वसनीयता पर उठने लगा है।

अन्ना आंदोलन 2012 में नहीं, 2011 में हुआ था। आरएसएस की स्थापना 1921 में नहीं, 1925 में हुई थी। अहमद पटेल का निधन 2022 में नहीं, बल्कि 25 नवंबर, 2020 को हुआ था और गोधरा में चार डिब्बे नहीं, एस-6 कोच जलाया गया था। सबसे गंभीर मामला 1984 के सिख नरसंहार और सेना की तैनाती के घटनाक्रम का है। मिश्रा आयोग के मुताबिक, दिल्ली में हजारों सैनिक मौजूद थे, लेकिन उन्हें समय पर तैनात करने में प्रशासन नाकाम रहा। सवाल यह नहीं कि किसी किताब में एक-दो तथ्यात्मक गलतियां कैसे हो गईं, सवाल यह है कि जिस परिवार का राजनीतिक इतिहास देश के इतने निर्णायक और संवेदनशील घटनाक्रमों से जुड़ा रहा हो, उनकी ओर से लिखी गई किताब में इतिहास के साथ इतनी लापरवाही कैसे?