ऐसी दहशतगर्दी हमारी परीक्षा लेती रहेगी

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर कार धमाके की घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, हालांकि इस तरह की वारदातों को पूरी तरह रोक पाना काफी मुश्किल काम है। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी भयावह थी…

राजधानी दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर कार धमाके की घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, हालांकि इस तरह की वारदातों को पूरी तरह रोक पाना काफी मुश्किल काम है। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानों के शीशे तक चूर-चूर हो गए और आग की लपटों ने कुछ पलों के लिए पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डूबो दिया। इस विस्फोट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जो बताता है कि हमारी सुरक्षा व खुफिया तत्पर हैं और पूरी तरह सक्षम भी। गौरतलब है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजाना लाखों लोग आते-जाते हैं। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि पर्यटन और व्यापार का केंद्र भी है। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह का सुनियोजित हमला संकेत है कि असामाजिक तत्व फिर से सक्रिय होने लगे हैं। इससे स्वाभाविक ही आम जनता में दहशत का माहौल है, लेकिन ऐसी वारदातों से भारत रुकता नहीं है। यह घटना भले ही लोगों में आक्रोश पैदा करे, लेकिन इस समय संयम बरतना और एकजुट बने रहना बेहद जरूरी है। हमें अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। यह कायराना, दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाली घटना है, जो भारत-विरोधियों की नापाक मंशा को उजागर करती है। हमें उनके खिलाफ पूरी ताकत से प्रतिरोध करना होगा और अपने सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

यह सही है कि बीते कुछ समय से आतंकी वारदातों में काफी कमी आई है और हमारे सुरक्षा बल लगातार आतंकियों से सफलतापूर्वक मोर्चा लेते रहे हैं, लेकिन सच यह भी है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में दहशतगर्दी का खतरा शायद ही खत्म हो। इसकी वजह यह भी है कि देश के पास एक विशाल आबादी है और इसकी सीमाएं पूरी तरह से बंद नहीं हैं। फिर भी, हमारे सुरक्षा बलों की तारीफ करनी चाहिए कि वे आतंकियों को आमतौर पर रोक देते हैं। रविवार और सोमवार को ही फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो विस्फोटक की बरामदगी बताती है कि हमारी एजेंसियां सावधान रहती हैं। हां, यह अलग बात है कि सोमवार को दिल्ली में धमाका हो गया। मगर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, उम्मीद करनी चाहिए कि षड्यंत्रकारी जल्द बेनकाब होंगे।

रोहित कुमार, टिप्पणीकार

सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर उठेंगे भारत की यह विडंबना ही है। यहां पता नहीं चलता कि कब ,कौन और कहां काल का शिकार बन जाए! अति-सुरक्षित कहे जाने वाले क्षेत्र में भी यदि विस्फोट की घटना हो जाए, तो समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है? देश की राजधानी और दिलवालों की नगरी कही जाने वाली दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इलाके में कार विस्फोट हुआ, जिसने जान-माल की बड़ी हानि पहुंचाई। यह घटना ऐतिहासिक लाल किले के ठीक बगल में हुई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे दिल दहला रही हैं। सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली की सख्त और चौकस सुरक्षा-व्यवस्था में दहशतगर्दों ने सेंध कैसे लगा दी? क्या यह हमारी खुफिया एजेंसियों की नाकामी का नतीजा है? अगर यह विस्फोटक से किया गया हमला है, तो राष्ट्रीय राजधानी में इसे कैसे लाया गया? निस्संदेह, इस मामले की जांच-पड़ताल से पूरी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन यह समझना होगा कि जिन निर्दोषों की जान ऐसे हादसों में चली जाती है, उसकी भरपायी महज मुआवजे से नहीं हो सकती। अगर घटनाएं घट रही हैं, तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर ही उठेंगे। अब खबर यह भी है कि दिल्ली धमाके के तार फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और पुलवामा हमले से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर यह सच हो, तो पहले क्यों नहीं इसका पता लगाया जा सका और समय रहते इसको निष्क्रिय किया जा सका? खैर, यह हादसा दर्दनाक है और समय का तकाजा है कि जो भी दोषी हैं, उनको तत्काल सजा दी जाए, ताकि भविष्य में भारत का कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिमाकत न कर सके।

हर्षवर्द्धन कुमार, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली जगह पर एक कार में विस्फोट हुआ और कई लोगों की जान चली गई। कई घायल भी हुए हैं। निश्चय ही, यह कोई पहली घटना नहीं है, जो सुरक्षित क्षेत्र में हुई है। इससे पहले भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व खुफिया बलों को चकमा देकर आतंकी अपनी मंशा में सफल होते रहे हैं। मगर इस बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि देश मजबूत हाथों में है। क्या सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए? आखिर भारतीय सुरक्षा तंत्र में कहां खामी थी? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों में कोई कमी थी? क्योंकि सरकार इसके लिए उचित रणनीति नहीं बना पा रही? इन सभी सवालों के जवाब हमें ढूंढ़ने होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे।