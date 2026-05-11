सबसे पुरानी पार्टी ने दिखाया अवसरवाद
लगता है, कांग्रेस के जीने का तरीका यही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि कांग्रेस जिस पार्टी (द्रमुक) के समर्थन से केंद्र की सत्ता में 10 साल तक टिकी रही, मौका देखते ही उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया…
लगता है, कांग्रेस के जीने का तरीका यही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि कांग्रेस जिस पार्टी (द्रमुक) के समर्थन से केंद्र की सत्ता में 10 साल तक टिकी रही, मौका देखते ही उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। वह अब सत्ता के लोभ में तमिलनाडु में टीवीके के साथ खड़ी हो गई है। यह घटनाक्रम बताता है कि कांग्रेस कितनी बदहवास हो गई है। इसकी वजह यही है कि वह साल-दर-साल कमजोर होती जा रही है और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई हारती जा रही है। महाराष्ट्र में भी उसने सत्ता में बने रहने के लिए शिव सेना (उद्धव) को अपना समर्थन दे दिया था। खत्म होते वर्चस्व को बचाने के लिए उसे किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे चलने से बचना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि वह जनता के कामों से जुड़े। इससे वह सत्ता पाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जनसेवा ही सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता-सुख भोगा है और देश पर उसने अकेला राज किया है। अब उसे अपना ‘आर्ट ऑफ लीविंग’ बदलना चाहिए और जनता के कामों में रुचि दिखाकर उसका दिल जीतना चाहिए। अन्यथा उसकी गिरती छवि और गिरती चली जाएगी।
महेश नेनावा, टिप्पणीकार
कांग्रेस का लगातार कमजोर होना भारतीय राजनीति का एक बड़ा पक्ष है। कभी देश की सबसे प्रभावशाली पार्टी रही कांग्रेस आज कई राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी है। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व के संकट, वैचारिक अस्पष्टता और क्षेत्रीय दलों पर बढ़ती निर्भरता ने उसकी स्थिति और कठिन बना दी है। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक धीरे-धीरे क्षेत्रीय दलों और भाजपा के बीच बंटता जा रहा है। नतीजतन, वह सत्ता में बने रहने के लिए हर दल से हाथ मिलाने को तैयार दिखती है। तमिलनाडु में तो उसने विजय को बिना मांगे ही समर्थन का ऑफर दे दिया था। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि वह भाजपा का वैचारिक मुकाबला किस आधार पर करेगी? केवल भाजपा-विरोध की राजनीति लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकती। जनता अब स्थिर नेतृत्व, साफ दृष्टि व परिणाम आधारित राजनीति को प्राथमिकता देने लगी है। यही कारण है कि कांग्रेस कई राज्यों में मुख्य विपक्ष की भूमिका भी खोती जा रही है। हालांकि, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक स्थिति स्थायी नहीं होती। जनता अंततः प्रदर्शन, प्रशासन और जनहित के आधार पर निर्णय लेती है, इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, तभी वह सत्ता में लौटेगी।
युगल किशोर राही, टिप्पणीकार
तमिलनाडु में खेला सही राजनीतिक दांव
भारत की सबसे पुरानी पार्टी आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय दुविधा की स्थिति में है। उस पर दबाव है कि वह क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन न करके अकेले दम पर धुर दक्षिणपंथियों के साथ संघर्ष करे। सच्चाई यह है कि आज भी कई राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टी ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में, कांग्रेस आखिर क्या करेगी? अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है, तो क्षेत्रीय दलों का धर्मनिरपेक्ष मत विभाजित हो सकता है, जिससे भगवा पार्टी का रास्ता और भी सुगम व सरल हो जाता है। अगर कांग्रेस अकेले न लड़े और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर ले, तो उसका अपना अस्तित्व इतिहास के पन्नों में सिमट सकता है। इसलिए पार्टी यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि वह करे, तो क्या करे? यही कारण है कि हम उसे टीवीके के साथ सरकार बनाते हुए भी देख रहे हैं, जबकि वह तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी।
सवाल ‘इंडिया’ ब्लॉक का भी है। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उसने अवसर को देखते हुए गठबंधन के प्रमुख दल द्रमुक का दशकों पुराना साथ छोड़ दिया। मगर ऐसा कहने वाले भूल रहे हैं कि राष्ट्रवादियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए ऐसा किया गया है। अपने पांच विधायकों को उसने सोच-समझकर टीवीके के साथ जोड़ा है, ताकि एक ऐसी पार्टी को सत्ता न मिल सके, जिसकी विचारधारा भगवा पार्टी के पक्ष में हो। भले ही किसी को यह अवसरवादी निर्णय लगे, लेकिन यह नीतिगत ही है। अभिनेता विजय ‘इंडिया’ में शामिल हो सकते हैं या नहीं, यह सवाल अभी दूर है, पर भगवा पार्टी से उनकी दूरी स्थापित हो चुकी है। हालांकि, अगर टीवीके पार्टी ‘इंडिया’ ब्लॉक में शामिल होती है, तो यह सवाल भी उठ सकता है कि द्रमुक इस गठबंधन का हिस्सा रहेगा या नहीं? ऐसे में, यह एक अलग दुविधा है, जिसका सामना ‘इंडिया’, विशेषकर कांग्रेस को करना है।
कुल मिलाकर, अभी उलझन की स्थिति है। इसे साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी और हम एक ऐसी कांग्रेस को देखेंगे, जो पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से राजनीति के मैदान में उतरेगी। अभी ही विजय को समर्थन देकर उसने एक ऐसा दांव खेला है, जिससे उसे चुनावी फायदा हो सकता है। इससे अंतत: भगवा पार्टी को ही नुकसान होगा, इसलिए वह तिलमिला उठी है। उसके समर्थक कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, जबकि भाजपा पूर्व में खुद शिव सेना के साथ ऐसा कर चुकी है। हमें इस घटनाक्रम को वक्ती जरूरत के रूप में देखना चाहिए।
जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार
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