अधिक खेलने से खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अथर्टन से जब यह पूछा गया कि विश्व कप का अधिक होना अच्छा है या बुरा, तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही। उनका कहना था, क्रिकेट अब ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने जा रहा है। यह एक ‘ग्लोबल गेम’ बन रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाली जो छोटी-छोटी टीमें हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनको एक वैश्विक मंच मिले, जहां खेलकर, वे अपनी स्किल यानी क्षमताओं को बढ़ा सकें। अब कमोबेश हरेक चार साल में तीन विश्व कप हो रहे हैं, यानी लगभग हर साल इन छोटी टीमों को अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका बड़ी टीमों के सामने मिल रहा है। और, यह कहने की बात नहीं है कि खेलकर ही कोई सीख सकता है, घर बैठे रणनीति बनाने मात्र से कोई टीम बड़ी नहीं बन सकती।

उम्मीद है, इससे उन लोगों को अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे, जो हर दो साल में ट्वंटी-20 विश्व कप और फिर एकदिवसीय विश्व कप के आयोजन को ज्यादा बताते रहते हैं। मेरा भी यही मानना है कि ये आयोजन क्रिकेट खिलाड़ियों की परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि उनके कौशल को और निखार रहे हैं। यकीन न हो, तो इसी बार का ट्वंटी-20 विश्व कप देखें। अमेरिका की टीम भारत के खिलाफ काफी प्रभावी थी और मुकाबला काफी करीबी हो गया था। नीदरलैंड ने करीब-करीब पाकिस्तान को हरा ही दिया था। नेपाल ने भी इंग्लैंड को और अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया था। जिम्बॉव्बे ने तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हरा ही दिया। इसका मतलब है कि टीमों की क्षमता बढ़ रही है। अमेरिका की टीम तो पिछले विश्व कप में पाकिस्तान को हरा ही चुकी है। इसलिए, ओलंपिक मुकाबलों में जब क्रिकेट खेला जाएगा, तब संभव है कि इन टीमों की क्षमताओं में और निखार आ जाए। ओलंपिक खेल होने के कारण देश भी टीमों पर खर्च करेंगे, ताकि उनके खाते में ओलंपिक मेडल आ सकें।

संभव है, अगले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्राजील, चीन, अर्जेंटीना, रूस जैसे देशों की टीमें ओलंपिक की पदक-तालिका में दिख जाएं। जिम्बॉब्वे की टीम तो निखरकर सामने आई ही है। इसीलिए, इनको जितने अधिक मौके मिलेंगे, इनकी क्षमताओं में और वृद्धि होगी। इन देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों में कौशल का विकास भी खूब होगा। ऐसे में, आपको अगले 10 साल में कम-से-कम 20 टीमें ऐसी मिल सकती हैं, जो आज के समय की बड़ी टीमों को हराने का माद्दा रखें। इसीलिए, ज्यादा क्रिकेट खेलने का नुकसान नहीं है। इससे छोटी-छोटी टीमों को फायदा ही होगा।

कृष्णा रुमि, टिप्पणीकार

हद से अधिक क्रिकेट खेलने केे अपने खतरे अति किसी चीज की हो, वह बुरी होती है। क्रिकेट भी अपवाद नहीं है। हद से अधिक क्रिकेट खेलने के अपने खतरे हैं। सच यही है कि ब्रॉडकास्टर की नजर पैसे कमाने पर होती है और क्रिकेट में जिस तरह से धन-वर्षा हो रही है, उसके लिए अच्छा ही है कि अधिक से अधिक टूर्नामेंट खेले जाएं। ऐसे में, अधिक क्रिकेट से खिलाड़ी ही सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एक तो उन्हें लगातार क्रिकेट खेलना पड़ता है और फिर वे यदि चोटिल हो जाएं, तो उन्हें आराम का वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने का दबाव उन पर काफी ज्यादा होता है। ऐसे में, खिलाड़ियों को ही विरोध करना पड़ेगा, अन्यथा क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर यूं ही लगातार मैच आयोजित करते रहेंगे। हालांकि, इसमें दिक्कत यह है कि विरोध की आवाज कौन उठाए? अगर कोई खिलाड़ी बोलेगा, तो प्रतिस्पर्द्धा के कारण उसकी जगह को भरने के लिए कई दूसरे खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में, वह चुप रहना ही उचित समझता है।

अधिक टूर्नामेंट का एक बड़ा नुकसान खिलाड़ियों की मानसिकता पर भी होता है। अब ट्वंटी-20 विश्व कप का फाइनल मैच ही देखिए। न्यूजीलैंड की टीम जीत के लिए संघर्ष कर रही थी, फिर भी टीम इंडिया के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गेंद को स्टंप्स की ओर फेंकने के क्रम में बल्लेबाज डेरिल मिशेल को ‘मार’ दिया। ‘मार दिया’ इसलिए, क्योंकि अर्शदीप की जो प्रतिक्रिया मैदान में दिखी, उससे ऐसा ही लगा कि उस ओवर में दो छक्के लगने से वह नाराज थे और उन्होंने इसकी खीझ बल्लेबाज पर उतारी। अगर वह वाकई अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते, तो तुरंत बल्लेबाज से माफी मांगते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नतीजतन, कप्तान सूर्यकुमार यादव को मिशेल के पास जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि खिलाड़ियों में आक्रामकता अधिक बढ़ रही है, जिसकी एक वजह उनका हद से अधिक क्रिकेट खेलना भी हो सकता है।

लिहाजा, या तो खिलाड़ियों की बहुतायत संख्या हो, ताकि लगातार टूर्नामेंट के बावजूद आराम की शारीरिक जरूरतों की पूर्ति हो सके या फिर टूर्नामेंट की संख्या घटाई जाए? खिलाड़ियों से ही खेल बनता है और ये खिलाड़ी ही हैं, जो क्रिकेट को रोचक बना रहे हैं।

ऐसे में, उनकी सेहत को बोर्ड और ब्रॉडकास्टर प्राथमिकता में रखे। जिन देशों में क्रिकेट अभी शैशवावस्था में है, वहां वैसे भी घरेलू टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं, इसलिए बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए वहां के खिलाड़ियों के पास पर्याप्त वक्त होता है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह तर्क सही नहीं है। हमें टूर्नामेंट की एक सीमा तय करनी ही चाहिए।