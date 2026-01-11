Hindustan Hindi News
ओपिनियन साइबर संसार
अपने भीतर के विवेकानंद को जगाएं

अपने भीतर के विवेकानंद को जगाएं

संक्षेप:

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की चेतना को झकझोरने वाला अवसर है। यह कर्तव्य व राष्ट्र-निर्माण के पथ पर अग्रसर होने के लिए देश के युवाओं का आह्वान करता है…

Jan 11, 2026 10:30 pm IST
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की चेतना को झकझोरने वाला अवसर है। यह कर्तव्य व राष्ट्र-निर्माण के पथ पर अग्रसर होने के लिए देश के युवाओं का आह्वान करता है। औपनिवेशिक दासता में जकड़े भारत में जब आत्मग्लानि और हीन भावना गहराती जा रही थी, तब विवेकानंद ने नौजवानों से कहा, वे उठें, जागें और अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानें। यही विचार आज भी प्रासंगिक है। सन् 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा उनकी जयंती को ‘राष्ट्रीय युवा दिवस’ घोषित करने का उद्देश्य यही था कि देश का युवा वर्ग केवल नौकरी या व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे, स्वामी विवेकानंद का जीवन स्वयं में एक जीवंत प्रयोगशाला था, जिसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और सेवा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विवेकानंद का युवाओं के प्रति विशेष आग्रह था, क्योंकि वह मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके नौजवानों के चरित्र, साहस और अनुशासन पर निर्भर करता है। उन्होंने शारीरिक बल, मानसिक दृढ़ता व नैतिक साहस को समान रूप से आवश्यक बताया और कहा कि कमजोर शरीर में मजबूत मन का विकास संभव ही नहीं। इसी सोच के तहत उन्होंने युवाओं को खेल, व्यायाम और अनुशासित जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। वह शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया मानते थे। उनके अनुसार, ऐसी शिक्षा निरर्थक है, जो मनुष्य को आत्मनिर्भर, निर्भीक और करुणामय न बनाए। आज के डिजिटल और उपभोक्तावादी युग में, जब युवा वर्ग भ्रम, तनाव और दिशाहीनता से जूझ रहा है, तब विवेकानंद के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।

साल 2026 के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ‘उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो’ और ‘इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड’ युवाओं को आत्मचिंतन से आगे बढ़कर सामाजिक प्रभाव की ओर ले जाने के संदेश देती है। यह थीम सिर्फ प्रेरक नारा नहीं, बल्कि एक कार्ययोजना है, जो युवाओं से अपेक्षा करती है कि वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को राष्ट्रहित में रूपांतरित करें। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ‘एक सतत भविष्य के लिए युवा सशक्तीकरण’ भी इसी दिशा में संकेत करती है कि वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, विषमता व तकनीकी असंतुलन का समाधान युवा नेतृत्व से ही संभव है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने भीतर के विवेकानंद को जगाएं।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

नशे की लत ने युवाओं का नुकसान किया

हमें आज इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारी युवा पीढ़ी किन चुनौतियों का सामना कर रही है? गौर से देखें, तो प्रमुख समस्या है नशे की लत, जो देश के युवाओं के बीच तेजी से फैल रही है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर भी गहरा असर डाल रही है। नशे का प्रभाव और विस्तार इतना घातक है कि दूरदराज के गांवों में भी किशोरवय के युवा नशे के लती हो चुके हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में लगभग 1.6 करोड़ युवा नशे की चपेट में हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यह चिंता तब और बढ़ जाती है, जब हम पाते हैं कि भारत दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है, जहां 40 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से कम की है। लेकिन इस युवा ऊर्जा को नशे की लत कमजोर कर रही है। इनमें अल्कोहल, गांजा, अफीम, कोकीन, एलएसडी और अन्य मादक पदार्थ शामिल हैं। युवा अवस्था में यह समस्या इसलिए अधिक गंभीर है, क्योंकि यह मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, युवाओं में नशे की शुरुआत आमतौर पर 12 से 17 वर्ष की आयु में होती है, जो उनके भविष्य को जोखिम में डालती है। भारत में यह समस्या महामारी का रूप ले चुकी है।

युवाओं में इस लत के कई कारण हैं। यह सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व पर्यावरणीय कारकों से जुड़ी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि युवा पीढ़ी इन कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होती है। युवा अक्सर दोस्तों के दबाव में नशा शुरू करते हैं। यदि कोई दोस्त नशा करता है, तो दूसरा भी उसे आजमाने की कोशिश करता है, ताकि वह उस समूह में फिट हो सके। सोशल मीडिया पर नशे को ग्लैमराइज किया जाता है, जिससे भी युवा आकर्षित होते हैं। सेलिब्रिटी या भाई-बहन का नशा करना भी एक कारण बन जाता है। यदि परिवार में कोई सदस्य नशा करता है, तो नौजवान उसकी कॉपी कर सकते हैं। असामाजिक व्यवहार या अभिभावकों का नशा एक रोल मॉडल बन जाता है। भारत में युवा बेरोजगारी की दर ऊंची है, जो तनाव पैदा करती है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को इस लत से बाहर निकालें। इसके लिए सरकार और समाज, दोनों को भूमिका निभानी होगी। समाज के स्तर पर जहां युवाओं से संवाद स्थापित कर उनकी मनोगत समस्याओं को दूर किया जाए, तो सरकार के स्तर पर उनके लिए उचित शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना लाजिमी होगा, तभी युवा दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी।

ऋतु दुबे तिवारी, शिक्षाविद