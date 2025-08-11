Hindustan Cyber World Column 12 August 2025 भारत के लिए अवसर बनेगी यह आपदा, Cyberworld Hindi News - Hindustan
भारत के लिए अवसर बनेगी यह आपदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत-विरोधी रवैया हमारे लिए अवसर लेकर आया है। उनका टैरिफ युद्ध केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने कई अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है…

Mon, 11 Aug 2025 10:54 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत-विरोधी रवैया हमारे लिए अवसर लेकर आया है। उनका टैरिफ युद्ध केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने कई अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि नई दिल्ली स्पष्ट और ठोस संदेश दे कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप का आरोप है कि भारत, रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मदद कर रहा है, लेकिन यह आधा सच है। हकीकत यह है कि खुद अमेरिका, रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है और यूरोपीय देश अब भी रूसी गैस के बड़े खरीदार हैं। ऐसे में, भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाना ट्रंप के दोहरेपन को उजागर करता है।

उधर एक अमेरिकी अदालत ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर अधिकारों के अतिक्रमण की सुनवाई कर रही है, तो इधर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह रुख न केवल आर्थिक दृष्टि से सही है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की रीढ़ है। यदि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अंधाधुंध अपने बाजार खोल देता है, तो यह हमारे लाखों किसानों और छोटे उत्पादकों की आजीविका पर सीधा प्रहार होगा। हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है, मगर उसे यह समझना चाहिए कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। आपसी विभाजन और अविश्वास हमारी कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करते हैं। जब किसी देश के भीतर ही उसकी नीतियों को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखा जाता है, तो बाहरी ताकतों द्वारा उस देश पर दबाव बनाना आसान हो जाता है।

भारत को चाहिए कि वह ट्रंप के आरोपों और धमकियों के जवाब उचित तथ्यों और तर्कों के साथ दे, जो वह दे भी रहा है। इतना ही नहीं, उसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में उसकी नीतियां केवल राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। वैसे, हम चाहें, तो इस आपदा को अवसर बना सकते हैं। टैरिफ युद्ध से प्रभावित अन्य देशों के साथ मिलकर हमें एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। ट्रंप के इस रवैये के खिलाफ भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। अगर हम आंतरिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर जवाब दें, तो न केवल इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, बल्कि इसे अपने दीर्घकालिक हित में अवसर भी बना सकेंगे। स्वदेशी पर दिया जा रहा जोर इसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

टैरिफ पर टकराव से होगा हमारा नुकसान

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 फीसदी सीमा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जबकि बतौर जुर्माना अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ शुरू करने का भी एलान कर दिया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भले ही हम स्वदेशी की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। दरअसल, सीमा शुल्क के बढ़ने से अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो बढ़ भी गई हैं। इस कारण वहां इन उत्पादों का प्रतिस्पर्द्धा में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है, जब इनकी खरीदारी कम होगी, तो यहां भारत में उनका उत्पादन कम होता जाएगा। इससे कंपनियों की बैलेंस-शीट प्रभावित होगी और वे छंटनी करने पर मजबूर होंगी। इसी कारण सभी अर्थशास्त्री कहने लगे हैं कि इन सबसे खास तौर से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों की आजीविका, जो संख्या-बल में औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े कामगारों की तुलना में काफी अधिक हैं, खासा प्रभावित होगी और भारत में गरीबी बढ़ जाएगी। अब आप ही सोचिए, जब यहां लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वे कौन सी स्वदेशी और कौन सी विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। उनके लिए तो बस दो जून की रोटी का इंतजाम हो जाए, वही बेहतर होगा। वैसे भी, स्वदेशी सामान तुलनात्मक रूप से महंगे होते हैं। ऐसे में, हमारे लिए चुनौतियां ही बढ़ेंगी, अवसर शायद ही पैदा हो सकेंगे।

गौतम कुमार, टिप्पणीकार

ट्रंप के टैरिफ-वार से भारतीय सामान अमेरिका में दोगुने महंगे हो जाएंगे, जिसके चलते वहां भारतीय वस्तुओं की बिक्री घट जाएगी। मांग घटने से भारतीय उत्पादों को उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिसके चलते भारत में बेरोजगारी बढ़ना स्वभाविक है। इस टैरिफ-वृद्धि का भारत पर भयंकर असर पड़ना शुरू भी हो गया है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। देश में आठ करोड़ नौकरियों पर संकट आ गया है। भारत का ऊर्जा, रक्षा व आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ना और रूस से तेल व हथियारों की खरीदारी करना ट्रंप को नहीं भा रहा है। चीन भारत का खुला दुश्मन है, अमेरिका छिपा हुआ। ये दोनों पाकिस्तान के हितैषी हैं, क्योंकि दोनों भारतीय उप-महाद्वीप में अपना दबदबा चाहते हैं। अमेरिका कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा है। इस टैरिफ-वार में हमें नुकसान ही हो रहा है। फिर भी न जाने क्यों भारत रूस की दोस्ती त्यागकर अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। वक्त आ गया है कि भारत अपनी विदेश नीति पर फिर से गौर करे।

अब्दुल गफ्फार, साहित्यकार

INDIA America

