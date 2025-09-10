कतर पर इजरायली हमला अनुचित

अपनी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका के कारण कतर को ‘नया स्विट्जरलैंड’ कहा जाता है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड पारंपरिक तटस्थता और शांति के लिए ख्यात है। कतर को यह उपनाम उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है…

अपनी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका के कारण कतर को ‘नया स्विट्जरलैंड’ कहा जाता है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड पारंपरिक तटस्थता और शांति के लिए ख्यात है। कतर को यह उपनाम उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, जो वैश्विक संघर्षों के युद्धविराम और कैदियों की अदला-बदली में उसकी अहम भूमिका में आसानी से देखा जा सकता है। मगर 9 सितंबर को इजरायल ने कतर को भी नहीं छोड़ा। उसने कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइल हमले किए। हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने इसे ‘संप्रभुता का खुला उल्लंघन’ व ‘क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश’ बताया है। कतर सरकार ने एक टीम गठित की है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा करेगी।

दोहा पर इजरायली हमला किस कदर अनैतिक व अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, इसका सीधा प्रमाण तमाम बड़े देशों से आई प्रतिक्रिया से मिलता है। इजरायल के सबसे बड़े संरक्षक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले के बाद कतर के अमीर से बात की। ट्रंप ने हमले की निंदा करते हुए दोहा के प्रति एकजुटता जताई और कतर से आग्रह किया कि वह गाजा में संघर्ष विराम कराने की अपनी भूमिका जारी रखे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर बातचीत कर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। वहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कतर की संप्रभुता के उल्लंघन को वैश्विक चिंता का विषय बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब एक ओर कतर और दूसरी ओर हमास गाजा में युद्धविराम कराने की कोशिश कर रहे थे। इजरायल अब तक इस क्षेत्र के कई देशों- जैसे ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और अब कतर पर हमले कर चुका है। कल वह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान तथा कुवैत पर भी हमला कर सकता है। इसलिए अब दुनिया के तमाम शांतिप्रिय मुल्कों को एक साथ मिलकर इजरायली अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। इसमें इस्लामी देशों को तो एकजुट होना लाजिमी है ही, तभी वे इजरायली आक्रामकता से बच पाएंगे, वरना इजरायल का मनसूबा साफ है कि गाजापट्टी के 20 लाख लोगों का सफाया कर उस पर कब्जा किया जाए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

इसी तरह खत्म होंगे आतंकी संगठन पश्चिम एशिया में स्थिति काफी समय से संकटपूर्ण बनी हुई है। इसके लिए हमास जैसे आतंकी संगठन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमास तो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है। पिछले 7 अक्तूबर को इसने अचानक इजरायल पर घातक हमला कर अनेक निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। लोकतांत्रिक और सभ्य देशों को चाहिए कि इसके खात्मे के लिए जो भी बन पड़े, वे जल्द करें।

इजरायल ने कतर पर जो हमला किया है, वह भी हमास को निशाना बनाकर ही किया है। हमले के वक्त हमास के वार्ताकार दोहा में थे। इनमें हमास के वे आतंकी सरगना भी शामिल थे, जो 7 अक्तूबर को इजरायल पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इसीलिए, इजरायल ने वहां हमला करके उन आतंकियों को ढेर करने का फैसला किया। ये लोग कथित तौर पर गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सूचना दे दी गई थी। इतना ही नहीं, इजरायल ने तो कतर तक को इस बारे में सावधान कर दिया था, ताकि वहां के नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। हमास गाजा में रहने वालों की दुर्दशा का फायदा उठा रहा है, इसलिए उसका सफाया जरूरी है। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसकी ओर से नागरिकों का नुकसान कम करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें सटीक हथियारों का उपयोग और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस हमले में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख अल-हय्या सोन का बेटा भी शामिल है। ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उनको हमले की जानकारी पहले से थी। जो भी हो, आतंकियों का सफाया करना विश्व शांति के लिए जरूरी है। आज ये आतंकी संगठन खुलेआम कहीं भी आतंक फैलाने और इंसानों की जान लेने में गुरेज नहीं करते। उनके हमलों में निरीह लोग, बच्चे, बूढ़े और बीमार तक मारे जा रहे हैं, बावजूद उनमें थोड़ी सी भी करुणा नहीं है। ऐसे ही आतंकियों के कारण भारत में भी बहुत बड़ा संकट बना हुआ है।

जहां तक हमास द्वारा शांति-वार्ता करने दोहा पहुंचने की बात है, तो यह केवल दिखावा था। दुनिया को यह भी मानना चाहिए कि इस तरह की वार्ताओं के जरिये हमास संकट के समय बचने का प्रयास करता है। वह इसे अपने छिपने के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जबकि, उसका मूल उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना ही होता है। इसलिए अगर इजरायल ने उसे निशाना बनाया है, तो कुछ गलत नहीं किया।