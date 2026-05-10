बच्चों के जी का जंजाल बनती परीक्षाएं

भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा नौजवान जेईई और नीट की परीक्षाएं देते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये परीक्षाएं अब योग्यता की कसौटी नहीं, जी का जंजाल बन गई हैं…

भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा नौजवान जेईई और नीट की परीक्षाएं देते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये परीक्षाएं अब योग्यता की कसौटी नहीं, जी का जंजाल बन गई हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चों पर अब सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं होता, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दबाव भी उन्हें परेशान करता है। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ही बच्चे टूट रहे हैं। यहां कदाचार रोकने या सख्ती के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह बच्चों के लिए गंभीर मानसिक उत्पीड़न है। लंबी आस्तीन मना, जूते मना, घड़ी मना, रबर बैंड मना। लड़कियों के झुमके, बालों की क्लिप, नाक की लौंग, और तो और, कई बार उनके अंतर्वस्त्र तक चेक किए जा रहे हैं। तीन घंटे के पेपर से पहले दो घंटे गेट पर बच्चों को अपराधियों की तरह लाइन में खड़ा करके जांचा जा रहा है।

एनटीए कहता है कि कदाचार रोकने के लिए यह सब किया जाता है, किंतु सोचिए कि एक 17 साल के बच्चे या बच्ची के अंतर्वस्त्र उतरवाना चीटिंग रोकना है या उसकी गरिमा की हत्या? साल 2024 में नीट का पेपर लीक बिहार-गुजरात से हुआ। बड़े माफिया पकड़े गए, पर सजा किसे मिली? गेट पर खड़ी उस बच्ची को, जिसके अंतर्वस्त्र में हुक था या उसे, जिसकी पैंट में मेटल बटन था, उसे सजा मिल रही है। नीट 2024 में ही पेपर लीक के आरोप उछले, 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले। ग्रेस मार्क्स का घोटाला हुआ। एनटीए ने 1,563 बच्चों को 20 से 70 नंबर का ‘टाइम लॉस’ का ग्रेस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर से परीक्षा हुई। सोचिए, उस बच्चे का क्या, जो बॉर्डरलाइन स्कोर पर था? पहले ग्रेस से चयन हुआ, फिर री-टेस्ट में बाहर। इस तरह सिस्टम ने एक महीने में उसे दो-दो बार मारा। पेपर लीक एनटीए की अपनी कमजोरियों और गलतियों के कारण हुआ था, लेकिन उसकी सजा परीक्षार्थियों को आज भी मिल रही है।

साफ है, इस पूरी व्यवस्था में बदलाव की गंभीर आवश्यकता है। साल में तीन बार नीट और चार बार जेईई की परीक्षा हो सकती है, जिनका बेस्ट स्कोर गिना जाना चाहिए। इसी तरह, जांच के नाम पर बच्चों का उत्पीड़न और समय की बर्बादी को भी रोकना जरूरी है। बच्चों से जब परीक्षा फीस जमकर वसूली जा रही है, तो परीक्षा-केंद्रों पर कदाचार रोकने की आधुनिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा सकती हैं? कहने का अर्थ यही है कि आज जिस तरह से ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, वह ‘एंट्री एग्जाम’ नहीं, एंट्री गेट पर ही ‘एग्जीक्यूशन’ है।

अंजनी सक्सेना, टिप्पणीकार

कदाचार रोकने के हर उपाय अनिवार्य कदाचार-मुक्त परीक्षा के लिए अगर सख्ती बरतनी पड़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि नीट परीक्षा में जिस तरह से परीक्षार्थियों की सघन तलाशी होती है, वह गलत है। ऐसे लोगों से सीधा सवाल यही है कि क्या पूर्व में परीक्षा के दौरान ‘मुन्ना भाई’ नहीं पकड़े गए हैं? याद कीजिए, पहले की परीक्षाओं में ब्लूटूथ और मोबाइल के सहारे किस तरह से परीक्षा में चोरी की जाती थी। कदाचार करवाने वालों का एक तंत्र बना हुआ था, जो लाखों रुपये लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा पास करवाने की गारंटी लिया करता। जब ऐसे फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने लगे, तब जाकर नीट परीक्षा में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।

सवाल यह भी है कि जब आप कोई चोरी नहीं कर रहे या आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो फिर जांच-पड़ताल से घबराना कैसा? एक-दो घंटे यदि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ भी रहा है, तो यह आपके ही हित में है। मान लीजिए, ऐसी सख्ती न हो और कदाचार के मामले सामने आ जाएं, तो यकीनन उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक की गलती की सजा आखिर सभी परीक्षार्थियों को क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही उस ‘एक’ को पकड़ने की व्यवस्था की जाती है, ताकि सही परीक्षार्थियों को नुकसान न उठाना पड़े। इस तरह परीक्षा की शुचिता पर किसी तरह के दाग भी नहीं लग पा रहे।

नीट ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कई तरह की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही कड़ी जांच-पड़ताल व तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। डमी उम्मीदवार मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी और तीन साल तक के लिए उसे प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 (पूर्व में 144) लागू की जाती है, ताकि किसी भी बाहरी दखल को रोका जा सके। जब प्रशासनिक तौर पर इतनी तैयारी की जाती है, तो किसी परीक्षार्थी से यह अपेक्षा रखना कि वह इसमें अपना सहयोग देगा, क्या गलत है? कदापि नहीं।

मेरा तो यह भी मानना है कि कदाचार-मुक्त परीक्षा के लिए जितने भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, वे सभी अपनाए जाने चाहिए। परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसमें किसी भी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हां, जो फर्जी परीक्षार्थी हैं या जिनके मन में चोर है, वे जरूर इस पर हल्ला मचाएंगे। किंतु ऐसे तत्वों को नजरंदाज करना ही बेहतर है।