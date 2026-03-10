Hindustan Hindi News
तेल के वैश्विक बाजार में आई उथल-पुथल ने भारत के शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार पहुंचीं, तब इसका असर केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा है…

यहां भी होने लगा तेल-गैस का संकट

तेल के वैश्विक बाजार में आई उथल-पुथल ने भारत के शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार पहुंचीं, तब इसका असर केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा है। बेंगलुरु जैसे बड़े महानगर में तो रेस्तरां भी बंद होने लगे हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित हो गई है और यदि यह स्थिति जल्दी नहीं सुधरी, तो शहर की खाद्य सेवाओं की निरंतरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह केवल व्यापारिक समस्या नहीं, बल्कि लाखों लोगों की दैनिक भोजन व्यवस्था और हजारों कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ा प्रश्न बन चुका है।

युद्ध की आग में झुलसता मध्य-पूर्व इस संकट की वास्तविक पृष्ठभूमि है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अस्थिर कर बाजार में घबराहट फैला दी है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, संघर्ष बढ़ने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी वृद्धि शुरू हो गई है। यह उछाल ऊर्जा-आपूर्ति पर मंडराते गंभीर खतरे का संकेत है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही तेल की कीमतों में लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई, जिसने ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की चिंता और बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य इस संकट का केंद्र बन गया है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा और एलएनजी की बड़ी मात्रा इसी संकीर्ण जलमार्ग से गुजरती है।

भारत जैसे ऊर्जा-आयातक देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। देश अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मध्य-पूर्व से ही आता है। ऐसे में, इस क्षेत्र में युद्ध या आपूर्ति-संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने का अर्थ है, आयात बिल के लिए अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इससे चालू खाता घाटा बढ़ने और रुपये की विनिमय दर पर दबाव पड़ने की आशंका है। तेल की कीमतें पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की वृद्धि से भारत में महंगाई दर लगभग 0.2 से 0.25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक, सब कुछ महंगा हो सकता है, जिसका सबसे अधिक असर मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों पर पड़ेगा। इसी कारण यह युद्ध जल्द बंद होना चाहिए।

आरके जैन, टिप्पणीकार

हमारे पास फिलहाल इनके पर्याप्त भंडार

वैश्विक राजनीति में ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति का संबंध हमेशा से गहरा रहा है। बेशक, हाल के घटनाक्रमों ने इस रिश्ते की जटिलताओं को फिर से उजागर किया है, लेकिन हालात इतने प्रतिकूल भी नहीं हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसला लेगा। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और वह सस्ती व विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जहां से उचित लगे, वहां से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि रूस से रियायती दरों पर मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत किस तरह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जुटा है, इसका पता हालिया घटनाक्रमों से भी चलता है। भारत ने हाल-फिलहाल में अपने व्यापारिक विकल्पों का विस्तार किया है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति संकेत है कि भारत वैश्विक मंच पर बहुध्रुवीय कूटनीति अपना रहा है। इससे यह संदेश गया कि भारत केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपने आर्थिक हितों के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि भारत ने न तो किसी गुट के अंधानुकरण की नीति अपनाई है और न ही दबाव में आकर अपने आर्थिक हितों से समझौता किया। आज की बहुध्रुवीय दुनिया में यही व्यावहारिक कूटनीति अधिक प्रभावी मानी जा रही है। यही कारण है कि हमारे पास तेल-गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। भले ही युद्ध का दायरा बढ़ गया है और वैश्विक तेल संकट की आहट सुनी जा रही है, पर भारत इससे अभी दूर है। हमें फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

आम लोगों में तेल-गैस संकट को लेकर इस कदर डर पसर गया है कि खुद केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। अच्छी बात है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में तेल-गैस का कोई संकट नहीं है और जो लोग अफवाह उड़ाकर अपना हित साधना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सही फैसला है, क्योंकि एक बार जैसे ही कोई अफवाह उड़ती है, लोग उस चीज को जमा करने में जुट जाते हैं, जिससे अनावश्यक किल्लत की स्थिति बन जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी था कि सरकार सक्रियता दिखाए और उसने दिखाई भी है। हां, व्यावसायिक कामों के लिए आपूर्ति में कुछ कटौती की गई है, जो इसलिए सही कदम है, क्योंकि घरों में गैस की आपूर्ति ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

