अवसरवाद और राजनीति में शुचिता का संकट

हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े नैतिक प्रश्नों को उजागर कर दिया। विधानसभा चुनावों में हार के बाद सत्तारूढ़ दल से जुड़े कुछ जनप्रतिनिधियों के दल छोड़ने …

हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े नैतिक प्रश्नों को उजागर कर दिया। विधानसभा चुनावों में हार के बाद सत्तारूढ़ दल से जुड़े कुछ जनप्रतिनिधियों के दल छोड़ने और राजनीतिक निष्ठा बदलने की चर्चा ने केवल बंगाल की राजनीति, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक संस्कृति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना कोई अपवाद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी सत्ता परिवर्तन के पीछे वैचारिक संघर्ष कम और राजनीतिक अवसरवाद अधिक दिखाई दिया है। ऐसे समय में, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या राजनीति अब केवल सत्ता प्राप्ति और संरक्षण का माध्यम बनकर रह गई है, या उसमें अभी भी सिद्धांत, नैतिकता और जनप्रतिबद्धता जैसी अवधारणाओं का कोई स्थान बचा है? यही प्रश्न हमें राजनीतिक शुचिता की कसौटी पर वर्तमान लोकतंत्र का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य करता है।

भारतीय राजनीति में दल-बदल की समस्या नई नहीं है। 1967 में हरियाणा के विधायक चौधरी गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदली थी। उसी घटना से प्रसिद्ध हुई कहावत ‘आया राम, गया राम’ अवसरवाद का प्रतीक बन गई है। इसके बाद 1985 में दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया। किंतु समय के साथ दलों और नेताओं ने इस कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने के अनेक तरीके खोज निकाले। परिणामस्वरूप आज भी सरकार गिराने के लिए विधायकों तथा सांसदों के समूहों को तोड़ने की प्रवृत्ति जारी है।

यदि किसी नेता को वास्तव में पार्टी की नीतियों या नेतृत्व से वैचारिक असहमति है, तो उसे अपने नैतिक आचरण को नहीं भूलना चाहिए। इसके बारे में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदलता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर पुनः जनता के पास जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कानूनी और संस्थागत उपाय आवश्यक हैं। भारतीय लोकतंत्र आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पश्चिम बंगाल की घटना केवल एक राज्य की हलचल नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े उस व्यापक संकट का संकेत है, जिसमें सिद्धांत और सुविधा के बीच संघर्ष चल रहा है। आज आवश्यकता राजनीतिक संस्कृति बदलने की है, ताकि लोकतंत्र की नींव विश्वास, नैतिकता और जनप्रतिबद्धता पर पुनः मजबूत हो सके।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

विचारों की कमी और चुनाव आयोग जिम्मेदार राजनीतिक दल के लिए विचारधारा का होना अनिवार्य है। जो दल बिना ठोस विचारधारा के केवल परिवारवाद के सहारे चलते हैं, उनका भविष्य लंबे समय तक उज्ज्वल नहीं रहता। ऐसे में, जब चुनाव आयोग और अन्य सांविधानिक संस्थाएं भी सत्ताधारी दल की मुट्ठी में आ जाए, तो ‘करेला नीम चढ़ा’ कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो जाती है।

विधायकों के बाद अब लोकसभा सांसदों का यह विद्रोह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की जो चिनगारी सुलग रही थी, वह अब खुली बगावत में बदल चुकी है। टीएमसी के भीतर मची यह अंतर्कलह देश के राजनीतिक परिदृश्य में नई नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ भी ऐसा ही विभाजन देखा जा चुका है। इन बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। इनमें से कई सांसदों ने तो अपने नए नेता के तौर पर काकोली घोष दस्तीदार को मान्यता देने की मांग भी रख दी है।

टीएमसी के संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके अधिकतर शीर्ष नेता दूसरे दलों से आए थे, जिनकी पार्टी के प्रति वैचारिक निष्ठा कमजोर रही है। इसके अलावा, ममता बनर्जी द्वारा अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी पर थोपना और संगठन में अभिषेक बनर्जी का मनमाना रवैया ही इस बिखराव का मुख्य कारण बना। पार्टी के भीतर इस तानाशाही रवैये ने ही तृणमूल के शासन को कुशासन में तब्दील किया, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

दल-बदल का दुस्साहस केवल विपक्ष खेमे के जन प्रतिनिधियों द्वारा ही क्यों किया जाता है। साथ ही इनके द्वारा किए दल-बदल को तुरंत मान्यता भी मिल जाता है। बारीकी से देखने पर इसमें चुनाव आयोग की भूमिका सामने आती है।

विपक्ष के जन-प्रतिनिधियों द्वारा दल-बदल कर सत्ता पक्ष में होने की स्थिति में चुनाव आयोग और स्पीकर तत्क्षण सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें मान्यता आदि देने में में बढ़-चढ़कर भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर अगर, ऐसे जन-प्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हों या विपक्षी दलों के होते हुए भी सत्ता पक्ष में आने वाले न हों, तो यही संस्थाएं हीला-हवाली करेंगी और तब तक मामला लटकाए रखेंगी, जब तक स्थिति सत्तानुकूल न हो जाये। इन्हें रोकने के लिए अन्तत: जनता को ही जागरूक होना होकर इस प्रवृत्ति पर नकेल कसनी होगी।