भारत पर असर डालेंगे बांग्लादेश के नतीजे

संक्षेप: कल, यानी 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहा है। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है, बल्कि इस नाते कि बांग्लादेश इस मतदान के बाद किस राह पर बढ़ने वाला है?

पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऐसे पड़ोसी हैं, जो 1947 से पूर्व भारत का ही हिस्सा थे। बांग्लादेश की संस्कृति और हमारे देश के पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की संस्कृति में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारत के संसदीय चुनाव या पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में अहम बन जाता है। इस बार चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव उथल-पुथल भरे माहौल में होने जा रहा है। स्थिति यह है कि वहां की एक प्रमुख पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका अर्थ है कि आम चुनाव से भारत को किसी प्रकार की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अवामी लीग ही वह पार्टी थी, जो भारत-हितैषी रुख रखती थी। इसके उलट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का रवैया कुछ हद तक कट्टरवादियों के पक्ष में रहा है। हालांकि, यहां हमारी तरफ से भी कुछ चूक हुई है, खासकर कूटनीति के मोर्चे पर। आखिर हम अपने पड़ोसी देश पर वैसा प्रभाव क्यों नहीं जमा पाते, जिस तरह चीन करता है? बांग्लादेश पर भी उसका प्रभाव साफ-साफ दिख रहा है। यह सवाल इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का सहयोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय सेना व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रणनीतिक सोच का ही नतीजा था कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए व सन् 1971 में बांग्लादेश का उदय हो सका, लेकिन आज आलम यह है कि वह हमें आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा।

बहरहाल, यह चुनाव पहले ही लोकतांत्रिक मूल्यों और मानकों से अलग हो गया है। डर यही है कि कहीं छात्र आंदोलन से निकली पार्टी या कट्टरतावादी जमातें न सत्ता पर काबिज हो जाएं। अगर ऐसा होता है, तो न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए चुनाव नतीजा चिंता का कारण बन जाएगा। यह खुद बांग्लादेश के हित में भी नहीं होगा। लिहाजा, इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी मतदाताओं को कहीं अधिक गंभीरता दिखानी होगी। उन्हें ही तय करना है कि वे अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं?

मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार

इस चुनाव से निराश होने की जरूरत नहीं बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर भले ही कुछ लोग चिंता जता रहे हों, लेकिन वहां पर भारत को लेकर सुर बदलने लगे हैं। देश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने माना है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ संबंधों को ‘झटका’ जरूर लगा है, लेकिन आम चुनाव के बाद जो नई सरकार सत्ता में आएगी, वह फिर से संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। उनका तो यहां तक कहना है कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्तों में आई खटास के बावजूद दोनों के संबंध महत्वपूर्ण बने रहे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन के बीच शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया था, जिसके बाद यह पहला आम चुनाव है। ऐसे में, हुसैन की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह राजनयिक हैं और भारत में उप-उच्चायुक्त के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसलिए, यदि वह उम्मीद जता रहे हैं कि चुनी हुई सरकार कुछ तरीके निकालेगी और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, तो वह गलत नहीं जान पड़ता।

भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी नहीं है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही युनूस सरकार के कई मंत्री देश छोड़कर भागने की तैयारी में लग गए हैं। उनको यही डर सता रहा है कि मतदाता उनका साथ नहीं दे सकते। ये वही मंत्री हैं, जिनकी सलाह पर युनूस सरकार भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध को टकराव की नई ऊंचाई पर ले गई। यह बताता है कि मौजूदा कार्यवाहक सरकार भी समझ रही है कि आम लोगों में भारत-विरोधी भावना उतनी नहीं है, जितनी वह मीडिया को दिखाती रही है। वैसे भी, जिस देश का जन्म पाकिस्तान के अत्याचार की पृष्ठभूमि में हुआ हो, वह मुल्क भला क्यों इस्लामाबाद के करीब जाना चाहेगा? इसलिए, भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजा बता देगा कि यह देश पहले भी भारत के करीब था, आज भी है और आगे भी रहेगा।

यह सच है कि पिछले 18 महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधोंं का सबसे खराब दौर देखा गया है। राजनीति, व्यापार और रक्षा समझौतों के मामले में ढाका के पाकिस्तान के साथ संबंधों में नरमी आने की बात कही जाती रही है। क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश का समर्थन देना भी चर्चा में रहा है। फिर भी, निराश होने की जरूरत नहीं है। नई चुनी हुई सरकार इन चिंताओं पर जरूर ध्यान देगी और उनको दूर करेगी।