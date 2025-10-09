किसी से भी जीने का हक न छीना जाए

प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है, यहां तक ​​कि मुजरिमों को भी। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना उसके जीने के नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। हर कोई सोचता है कि मानव जीवन मूल्यवान है….

प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है, यहां तक ​​कि मुजरिमों को भी। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना उसके जीने के नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। हर कोई सोचता है कि मानव जीवन मूल्यवान है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना ​​है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि एक हत्यारे को भी उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी के जीवन का मूल्य उसके बुरे आचरण से नष्ट नहीं हो सकता। हम एक ‘न्यायिक हत्या’ के जरिये दूसरों को यह नहीं सिखा सकते कि हत्या करना गलत है। साथ ही, हत्या के दोषी की जान लेना बदला है, यह न्याय नहीं है।

मृत्युदंड के खिलाफ सबसे आम और ठोस तर्क तो यही है कि न्याय-प्रणाली की खामियों के कारण निर्दोष लोग भी सजा पा सकते हैं और किसी की जान लौटाई नहीं जा सकती। गवाह, अभियोजक और जूरी सदस्य, सभी गलतियां कर सकते हैं। मृत्युदंड राज्य द्वारा हिंसा के एक अपरिवर्तनीय कृत्य को वैध बनाता है और अनिवार्य रूप से निर्दोष पीड़ितों को इसका शिकार बनाता है। जब तक मानव न्याय त्रुटिपूर्ण बना रहेगा, निर्दोषों को फांसी देने का जोखिम कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ये गलतियां संभव हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1973 से अब तक मृत्युदंड की सजा पाए 130 लोगों को निर्दोष पाया गया है और उन्हें मृत्युदंड से मुक्त कर दिया गया। बरी होने से पहले मृत्युदंड की सजा पर बिताए गए औसत समय 11 वर्ष था।

यहां यह भी सोचने की बात है कि गलत तरीके से मृत्युदंड पाए लोगों की यातनाएं विशेष रूप से भयानक हो जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि मृत्युदंड समाज में क्रूरता को ही बढ़ावा देता है और हत्या की दर में वृद्धि करता है। अमेरिका के उन राज्य में हत्याएं अधिक होती हैं, जहां पर मृत्युदंड की अनुमति है। साल 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है, वहां पर हत्या की दर प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर 4.01 प्रतिशत थी, जबकि जिन राज्यों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां यह आंकड़ा पांच प्रतिशत था।

इसीलिए, जीवन को तब तक संरक्षित किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा न करने का कोई ठोस कारण न हो। जो लोग मृत्युदंड के पक्ष में हैं, उन्हें अपनी बात को सही ठहराना चाहिए। आज विश्व मृत्युदंड निषेध दिवस है। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में विश्व मृत्युदंड निषेध गठबंधन द्वारा किया गया था। आइए, इस दिवस पर मृत्युदंड के उन्मूलन का अभियान चलाने और मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की दशा सुधारने पर गौर करें।

वेदांत कृष्ण, छात्र

दुर्दांत अपराधी को मौत की सजा देना उचित

मृत्युदंड, जिसे फांसी की सजा भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा उसके गंभीर अपराधों के लिए दी जाने वाली कानूनी सजा है, जिसके कारण उस व्यक्ति को जीवन से वंचित कर दिया जाता है। भारत में अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही यह सजा दी जाती है। कानून का भय, निवारण और नागरिकों की सुरक्षा जैसी दलीलें मृत्युदंड को तर्कपूर्ण बनाती हैं।

अगर हमें अपने समाज को सभ्य वातावरण में रखना है, तो अपराधों के लिए उचित दंड की व्यवस्था भी बनाए रखनी होगी। इसी क्रम में ऐसे अपराधियों को, जो आदतन क्रूर हैं और उनमें सुधार के कोई लक्षण नहीं हैं, मौत की सजा देनी ही चाहिए। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क इस विचार से और अधिक प्रेरित होते हैं कि इस तरह की सजा समाज में अपराधों की रोकथाम है। यह प्रतिशोध और निवारण का साधन है। अगर एक अपराधी बिना कारण, धोखा देकर या बलात्कार के साथ हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड ही देना उचित है। एक अन्य उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति जान लेता है, तो वह अपने जीवन के अधिकार को खो देता है और पीड़ित पक्ष के पास अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका हमलावर को मारना ही है। यह तर्क दिया जाता है कि अपराधी ने जो जघन्य अपराध किया है, वह मृत्युदंड का भागी है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। इस विचार के अनुसार, मृत्युदंड पाने के भय से लोग जघन्य अपराध करने से बचते हैं, जिससे अपराधों में कमी आती है। राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और मृत्युदंड राज्य के लिए नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने का एक साधन है।

इसलिए, यदि कोई व्यक्ति समुदाय के लिए खतरनाक है और किसी पाप द्वारा उसे नष्ट कर रहा है, तो उसके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वह यह है कि सामाजिक भलाई को बनाए रखने के लिए मृत्युदंड दिया जाए। एक पापी को मारना उसी तरह उचित हो सकता है, जैसे एक जानवर को मारना। क्योंकि, जैसा कि अरस्तू ने बताया है एक बुरा आदमी एक जानवर से भी बदतर और अधिक हानिकारक होता है। विचारक थॉमस एक्विनास का कहना है कि कुछ संदर्भ एक बुरे कार्य (हत्या) को एक अच्छे कार्य (उस व्यक्ति की हत्या करना, जिसने हत्या करके अपनी प्राकृतिक योग्यता खो दी है) में बदल देते हैं।

इसलिए, जरूरी है कि न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए की जाने वाली न्यायोचित हत्याओं, यानी मृत्युदंड की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।