10 November 2025
शांति और विकास के लिए विज्ञान जरूरी

Sun, 9 Nov 2025 10:37 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
आज ‘शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस’ है। इसके उद्देश्य स्पष्ट हैं- शांतिपूर्ण व स्थिर समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाना, देशों के बीच विज्ञान को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, समाज की बेहतरी के लिए विज्ञान के उपयोग को लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बनाए रखना और विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान लगाना। इस पैमाने पर देखें, तो भारत लगातार विज्ञान की बेहतरी में काम कर रहा है। यहां यही माना जाता है कि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, और दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व व उसकी प्रासंगिकता से सब कोई वाकिफ है। यह कोई रहस्य नहीं है कि जिसे हम पृथ्वी कहते हैं और अपना घर मानते हैं, उसके बारे में अपनी समझ को व्यापक बनाने और समाजों को और टिकाऊ बनाने में विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए, यह दिवस विज्ञान के विषय पर सभी साझेदारों को एकजुट होने का मौका देता है। अगर भारत की तरक्की देखें, तो बीते साढ़े सात दशकों में विज्ञान के क्षेत्र में हमने खूब विकास किया है। हम स्वदेशी उत्पादन तो करने ही लगे हैं, अंतरिक्ष में भी मंगल तक पहुंच गए हैं। हम संरक्षण की नीति नहीं अपनाते और विज्ञान के मामले में दूसरे देशों की भी दिल खोलकर मदद करते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सभी देश भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उम्मीद है, आने वाले दिनों में यह उम्मीद और मजबूत ही होगी।

महिमा कुमारी, टिप्पणीकार

विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, विशेष रूप से भौतिकी की बात करें तो। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तरक्की और विकास में भौतिकी की बड़ी भूमिका है। भौतिकी वह विज्ञान है, जिसने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का दृष्टिकोण दिया है। न्यूटन के गति के नियमों से लेकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत तक, हर खोज ने हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। आज हम जिन सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं- बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट, मेडिकल उपकरण, परिवहन साधन, रोबोटिक्स या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान- इन सबके पीछे भौतिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बिजली का आविष्कार और उसका उपयोग न होता, तो शायद आधुनिक सभ्यता की कल्पना भी संभव न होती। संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास भी भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भौतिकी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

अनुपमा कौशल, टिप्पणीकार

वैज्ञानिक प्रगति में अब भी हम बहुत पीछे

आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है; विज्ञान, तकनीक और नवाचार में नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में कुछ लोग अब भी जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। विदेशी मोबाइल, विदेशी कंप्यूटर और विदेशी तकनीक का उपयोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर कुछ नया बनाने का जज्बा कहीं खो गया है। वे अपने दम पर ऐसी तकनीक नहीं विकसित कर पा रहे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व में रोशन हो। आज जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, तो ज्ञान और सद्भाव की जगह नफरत, गाली-गलौज और हिंसा से भरे वीडियो दिखते हैं। कहीं मार-काट है, कहीं बलात्कार की खबरें, कहीं चोरी के दृश्य- यह सब देखकर शर्म आती है कि क्या यही वह भारत है, जो विश्वगुरु कहलाता था? क्या यही वह सभ्यता है, जहां राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे महान विचारक पैदा हुए? हमें यह समझना चाहिए कि केवल डिग्रियां लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। असली समझदारी अपने देश, समाज और तकनीक के विकास में योगदान देने से आती है। जब हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, तब हम वही कर रहे होते हैं, जो कभी अंग्रेजों ने ‘फूट डालो और राज करो’ के नाम पर किया था। फर्क बस इतना है कि पहले वे हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते थे, आज हम खुद अपनी सोच से गुलाम बने बैठे हैं। तय है कि विदेशी तकनीक पर निर्भर रहकर हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आज हम जिस मोबाइल से झगड़ रहे हैं, जिस एप पर एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वह किसी दूसरे देश- अमेरिका, चीन, जापान या यूरोप की देन है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम वैज्ञानिक प्रगति में अपनी ऊर्जा लगाएं। कोई भी देश सरकारों से नहीं, बल्कि जनता की समझदारी से बनता है। और, जनता तभी समझदार बनेगी, जब वैज्ञानिक चेतना को अपने अंतस में उतारेगी।

स्नेहा राणा दाबोला, टिप्पणीकार

आज की सच्चाई यही है कि दुनिया के दूसरे देश अपनी औद्योगिक व सामरिक ताकत कायम करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसा कोई नवाचार करने के बजाय उनसे कई गुना महंगे दामों में तकनीक खरीद रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज हमारे समाज में इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है कि विज्ञान पर नफरत भारी है और बौद्धिक वर्ग हताश। ज्ञान-विज्ञान के अनसुंधान संस्थान बर्बाद हो रहे हैं और तर्क पर धर्म हावी है। इसे रोकना होगा।

राम राज आंबेडकर, टिप्पणीकार