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समावेशी संस्कृति के खिलाफ ऐसे आंदोलन

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संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की अवधारणा अक्सर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में व्यक्त की जाती है, एक गहन दार्शनिक यथार्थवादी आदर्श है। यह अवधारणा सभी जातियों, संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं…

समावेशी संस्कृति के खिलाफ ऐसे आंदोलन

संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की अवधारणा अक्सर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में व्यक्त की जाती है, एक गहन दार्शनिक यथार्थवादी आदर्श है। यह अवधारणा सभी जातियों, संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं में एकता, शांति और करुणा पर बल देती है। महाेपनिषद् जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में निहित भारत ही वसुधैव कुटुंबकम का ऐतिहासिक और दार्शनिक केंद्र है। यह सभ्यतागत लोकाचार राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक सहयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है, किंतु लगता है कि आज का भारत प्राचीन भारत के समान सहिष्णु नहीं रह गया है। हरिद्वार में जो कुछ हो रहा है, यह इसका ज्वलंत उदाहरण है।

वास्तव में, पिछले एक दशक में हमारे समाज को धर्म के नाम पर खूब बांटा गया है। हम क्या खाएंगे, कहां खाएंगे और कब खाएंगे, यह निर्णय भी सरकारें ले रही हैं। हद तो यह है कि 2027 के कुंभ स्नान की तैयारियों के दौरान कुछ साधु-संतों द्वारा फारसी नामों से जुड़े व्यंजनों पर आपत्ति जताने के बाद हरिद्वार में दुकानदारों को अपना साइनबोर्ड बदलना पड़ रहा है। वहां यह सुनिश्चित करने का अभियान शुरू किया गया है कि शाकाहारी बिरयानी बेचने वाले दुकानदार उसे ‘शाकाहारी पुलाव’ कहें। इसका उद्देश्य इस लोकप्रिय व्यंजन को उसके इस्लामी जड़ से अलग करना है, लेकिन विरोध करने वाले शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे जिस ‘पुलाव’ की बात कह रहे हैं, वह शब्द भी मूलत: फारसी का है। ‘वेज बिरयानी’ लिखे बैनर या साइनबोर्ड के खिलाफ शुरू किए गए इस आंदोलन से यही सवाल मन में उठता है कि क्या सच में हमारे देवी-देवता भाषा के प्रति इतने भावुक हैं कि उन्हें उर्दू और फारसी शब्द सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जबकि फारसी और उर्दू के शब्द कुछ इस तरह से हिंदी में घुल-मिल गए हैं कि आज अगर कोई उन्हें अलग करने को कहेगा, तो यह काम शायद नामुमकिन ही माना जाएगा। कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन भाषाविदों का मानना है कि रोजमर्रा की ‘हिन्दुस्तानी’ जुबान में (बोलचाल की हिंदी और उर्दू) में फारसी और अरबी मूल के लगभग 5,500 मुख्य शब्द शामिल हैं।

ऐसे में, क्या यह अच्छा नहीं होता कि ऐसे आंदोलनों के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर चर्चा की जाती? हम दैनिक जीवन में फारसी और उर्दू के कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह सांस्कृतिक एकता के कारक है, इसलिए सामाजिक ताने-बाने को छेड़ने का मतलब नहीं है। इससे बेवजह का विवाद पैदा होगा।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

सनातनियों की भावना का ख्याल रखना चाहिए

हरिद्वार की पहचान एक धर्मनगरी की है। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ के समान है। यहां अगर ‘बिरयानी’ जैसे नामों को लेकर साधु-संतों को आपत्ति है, तो उनका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? किसी-न-किसी भावनावश ही नाम बदलने का आग्रह दुकानदारों से किया जा रहा है और अच्छी बात है कि वे साधु-संतों की भावना समझ भी रहे हैं और बिरयानी की जगह ‘पुलाव’ शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। धर्मनगरी के दुकानदारों को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग फिजूल का बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी योजना सफल नहीं होगी। साधु-संतों का यह कहना गलत नहीं कि बिरयानी शब्द आमतौर पर मांसाहारी व्यंजन से जुड़ा माना जाता है और हरिद्वार में मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसीलिए बिरयानी जैसे शब्द हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं। यही कारण है कि साधु-संतों ने स्थानीय दुकानों और ठेलों पर लगे वेज बिरयानी के बोर्डों पर ‘वेज पुलाव’ के स्टिकर चिपकाने शुरू किए, जिसका दुकानदारों ने भी स्वागत किया है। संत समाज के लोग विभिन्न बाजारों में जा रहे हैं और खाने-पीने के बोर्डों पर नाम बदलने का आग्रह कर रहे हैं। वे न तो किसी तरह की हिंसा करते हैं और न ही कोई जोर-जबर्दस्ती। वे सिर्फ दुकानदारों से आग्रह करते हैं। क्या इस तरह अपनी भावना व्यक्त करना अपराध है? अगर नहीं, तो फिर इस बहस का भला क्या मतलब?

हृतेश मिश्र, टिप्पणीकार

एक खास तबके के लोग सनातन धर्म को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। अब हरिद्वार का ही मामला लें। संत समाज के कुछ लोगों ने ‘बिरयानी’ शब्द पर आपत्ति जताई। उनका कहना जायज है कि जब तीर्थनगरी होने के कारण हरिद्वार में कुछ चीजों की मनाही है, तो उनसे जुड़े नामों का प्रयोग क्यों होना चाहिए? इसी कारण उन्होंने ‘बिरयानी’ की जगह ‘पुलाव’ शब्द का उपयोग करने की बात कही। यह बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया जा रहा है, मानो संत समाज ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है और वे लाठी-डंडों के साथ जबरिया नाम बदलवा रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। सिर्फ दुकानदारों से आग्रह किया जाता है और उनमें से अधिकतर इसे मान लेते हैं। यह सब कुछ स्वेच्छा से हो रहा है, जबर्दस्ती से नहीं। इसलिए इसको लेकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज आएं।

अमृतेश, टिप्पणीकार

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