यौन अपराध सामाजिक विकृति का नमूना

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक किशोरी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, उसने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। देश भर में वहशी दरिंदों के इस प्रकार के किस्से प्रकाश में आते रहते हैं, जो गंभीर चिंता का…

हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरे देश को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए युवक ने ही उसे बंधक बनाया था। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी ही नहीं, उस सामाजिक विकृति का प्रतिबिंब भी है, जो हमारे समाज के भीतर गहरे फैल चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसी घटनाएं अब अपवाद नहीं रह गई हैं। दिल्ली के ‘निर्भया कांड’ से लेकर पश्चिम बंगाल की घटना तक और देश के विभिन्न राज्यों में सामने आने वाली दरिंदगी की खबरें यह संकेत देती हैं कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा आज एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। कानूनों को कठोर बनाया गया है, जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद जब देश में बालक-बालिकाओं की स्थिति पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह स्वीकार करना होगा कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है, जो चिंता पैदा करती है। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कश्मीर से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों तक लगभग हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। साफ है, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा का अभाव एक बड़ी वजह है, जिस कारण यौन अपराध घटित हो रहे हैं। समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि पड़ोसी, रिश्तेदार, पारिवारिक परिचित या निकट संबंधी ही बच्चियों का विश्वास जीतकर उनका शोषण करते हैं। इससे अपराध और भयावह हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर बच्ची भरोसा करती है, वही उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाता है।

वास्तविकता यह भी है कि ऐसे अनेक मामले कभी सामने ही नहीं आ पाते हैं। सामाजिक बदनामी, रिश्तों के टूटने का भय, आर्थिक निर्भरता और लोगों की व्यंग्यात्मक दृष्टि के कारण पीड़ित परिवार अक्सर मौन रह जाते हैं। आज आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक जागरूकता की भी है। बच्चों को ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ की जानकारी देना, उनके साथ खुला संवाद बनाए रखना और उनके व्यवहार में आने वाले असामान्य परिवर्तनों पर ध्यान देना समय की आवश्यकता बन चुका है।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

कानून लागू करने वाले असली कुसूरवार राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक किशोरी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, उसने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। देश भर में वहशी दरिंदों के इस प्रकार के किस्से प्रकाश में आते रहते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय हैं। भले ही राजस्थान पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है, लेकिन दरिंदगी करने वाले तत्वों में कानून का भय न होना दर्शाता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसिया बेअसर साबित हो रही हैं। अपराधी उनसे अब खौफ नहीं खा रहे।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को 23 वर्षीय निर्भया के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार व हत्या से भी अधिक जघन्य है। उस वक्त कानून को सख्त किया गया था, जिससे ऐसा लगा था कि ऐसी घटनाएं काफी कम हो जाएंगी। किंतु हुआ इसका ठीक उल्टा। न सिर्फ बलात्कार के मामले बढ़े, बल्कि दरिंदगी भी बढ़ी है। इसका यही अर्थ है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां ईमानदारी नहीं दिखा रहीं। अन्यथा, बलात्कार की घटनाओं पर लगाम न लग पाने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि, यहां इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में यौन स्वच्छंदता बढ़ी है, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट से जुड़े वीडियो खूब आने लगे हैं और लड़कियां अब देर रात तक बाहर रहने लगी हैं, लेकिन लड़कियों पर ठीकरा फोड़कर हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। यौन अपराधी अगर सक्रिय हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन से चूक हो रही है। अगर अस्पतालों में, बसों में, सार्वजनिक स्थानों में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो दोष सिर्फ लड़कियों का नहीं है। विडंबना है कि सभी सरकारें नारी सुरक्षा का ढोल खूब पीटती हैं, लेकिन जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है, तो मुंह मोड़ लेती है। कई बार तो सफेदपोश अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से सीधे-सीधे परहेज किया जाता है, तो कई बार पीड़िता की जातीय स्थिति देखकर भी कार्रवाई संबंधी फैसले लिए जाते हैं।

जाहिर है, कानून-व्यवस्था को संजीदा बनना होगा। अगर हम बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो पुलिस को सख्ती दिखानी ही होगी। यह सही है कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ अधिक है, लेकिन पुलिस ईमानदारी से प्रयास करे, तो त्वरित गति से मामलों की सुनवाई हो सकती है और अपराधियों को सजा मिल सकती है। ऐसे अपराधियों का फैसला अल्प समय में होना ही चाहिए, तभी बेखौफ दरिंदे दरिंदगी करने से खार खाएंगे।