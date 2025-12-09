गरिमा स्थापित करने को चर्चा जरूरी

संक्षेप: लोकसभा मेें वंदे मातरम् पर चर्चा से लोगों को राष्ट्रगीत की गरिमा, ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता के बारे में जानकारी मिली। पिछले 150 वर्षों में इस राष्ट्रगीत के उपयोग में कई बार उतार-चढ़ाव देखे गए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में यह…

लोकसभा मेें वंदे मातरम् पर चर्चा से लोगों को राष्ट्रगीत की गरिमा, ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता के बारे में जानकारी मिली। पिछले 150 वर्षों में इस राष्ट्रगीत के उपयोग में कई बार उतार-चढ़ाव देखे गए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में यह आजादी के दीवानों का जोश बढ़ाने वाला नारा बन गया था। लेकिन आजादी के बाद इसे लेकर तरह-तरह के विवाद पैदा किए जाने लगे। इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाने लगी। जिस वंदे मातरम् से पूरे देश में राष्ट्रीयता की लहर पैदा हुई, उसी देश को टुकड़ों में बांटने का जघन्य पाप किया गया। इसके बाद भी इस गीत के साथ अन्याय हुआ और इसे पूरे संदर्भ से काट दिया गया। आलम यह है कि देश में कोई इसे पूरा गाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी उपेक्षा असहनीय है।

बंग-भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् की गूंज जनमानस में बैठी। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय ‘वंदे मातरम् समिति’ बनाई गई थी। 1906 में जब पहली बार कांग्रेस का झंडा बनाया गया, तब उसके मध्य में वंदे मातरम् लिखा था। कुछ लोग यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि जन-गण-मन और वंदे मातरम् के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा प्रयास विभाजनकारी सोच है। जो लोग यह बात नहीं समझते है वह मां की ममता को भी नहीं समझ सकते। असलियत यह है कि जन-गण-मन और वंदे मातरम् मां भारती की दो आंखें हैं। मां भारती के दो अमर सपूतों की किलकारियां हैं। वंदे मातरम् का उद्घोष किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है।

वंदे मातरम् के साथ जो अन्याय हुआ, उसे जानना जरूरी है। इससे देश की भावी पीढ़ी अन्याय करने वालों की मानसिकता को ठीक तरह से समझ सकेगी। वंदे मातरम् के साथ हुआ अन्याय तुष्टिकरण की राजनीति का कारण बना, जिसने आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर किया। वंदे मातरम् की भुला दी गई पंक्तियां भारत की आत्मा की पंक्ति हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि भारत का अध्यात्म तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। वंदे मातरम् की उपेक्षा की गई, उसे खंडित किया गया। इसके साथ इतिहास का एक बड़ा छल हुआ है। इस राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए, क्योंकि यह अन्याय एक गीत के साथ नहीं था, यह आजाद भारत के लोगों के साथ था। हालांकि, इस अन्याय के बावजूद राष्ट्रगीत का महत्व कभी कम नहीं हो पाया। वंदे मातरम् स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए आज जरूरी है कि हम वंदे मातरम् पर चर्चा करें और इसकी गरिमा को फिर से स्थापित करें।

अमन कुमार, छात्र

प्रतीकों की ऐसी राजनीति से क्या फायदा राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा में हुई बहस ने फिर निराश किया। अव्वल तो ऐसे प्रतीकात्मक मुद्दों से किसी का भला नहीं होने वाला, इसलिए निचले सदन को देश और देशवासियों के सामने खड़ी आज की चुनौतियों पर बहस करने में ये बेशकीमती 10 घंटे खर्च करने चाहिए थे, ताकि उनके किसी समाधान तक पहुंचा जाता। असल में, हर सरकार और सत्ता यही चाल चलती है कि मौजूदा समस्या की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए कोई ऐसा मसला उछाल दो, जो बहुसंख्यकों के मर्म को सहलाए। वंदे मातरम् का मुद्दा ऐसा ही था।

सरकार को राष्ट्रगीत का जश्न मनाना है और यह अच्छी बात है, तो इसके लिए सबसे मुफीद जगह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, जहां आयोजित कार्यक्रमों में नई नस्लों को यह बताया जाता कि देश की आजादी में वंदे मातरम् की क्या अहमियत थी और हमारे कई पुरखे इसे गाते हुए कैसे सूली पर चढ़ गए थे? इसके इतिहास और राष्ट्रगीत के रूप में चयन के बारे में उनको बताया जाता। दुर्योग से इरादे तो कुछ और थे। राष्ट्रगीत के इस उत्सव को भी विभाजनकारी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। लोकसभा में वक्ताओं ने इस गीत के खास अंशों को चुनने या छोड़ने, इसके साथ हुई तथाकथित राजनीति पर ज्यादा फोकस किया और इस गीत ने किस-किस रूप में भारतीयों को आंदोलित किया, उसे कम से कम शब्दों में समेटा। लिहाजा, फिर वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा उठा, वही संकुचित दोषारोपण किया गया और तू-तू-मैं-मैं वाली बहस छिड़ गई। भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को घेरा, तो कांग्रेसी सांसदों ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास खंगाल दिया। इससे क्या हासिल हुआ? जिस राष्ट्रगीत ने आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्राण फूंका था, उसकी बहस एकता के बजाय सामुदायिक विभाजन का संदेश देकर गया।

हमारे राजनीतिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों को तुच्छ राजनीति से अलग रखने की कला भूल गया है। हम भूल नहीं सकते कि विपक्ष के नेता को कैसे राष्ट्र का प्रतिनिधि बनाकर विदेश भेजने की स्वस्थ परंपरा शुरू की गई; विपक्षी नेताओं के स्वास्थ्य की चिंता सत्ता में बैठे लोग निजी तौर पर करते थे, जब संसद पर आतंकी हमला हुआ, तो प्रधानमंत्री की खैरियत जानने के लिए पहला टेलीफोन कॉल विपक्ष की नेता का गया था, मगर इस स्वस्थ संबंध को बदरंग कर दिया गया। राजनीतिक वर्ग से उदारता दिन-ब-दिन विलोपित होती जा रही है और इसका साफ असर लोकतंत्र पर दिखने लगा है। ऐसे में, वंदे मातरम् का असली मर्म ये लोग क्या जानें?