Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मार-धाड़ और मनोरंजन का हुआ अंत

Apr 09, 2026 10:32 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share

अमेरिका-ईरान युद्ध में जान-माल की हुई क्षति को कुछ वक्त के लिए किनारे कर दें, तो कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध दुनिया के लिए ‘लाइव एक्शन और एंटरटेनमेंट शो’ की तरह था। इसमें मार-धाड़ थी और मनोरंजन भी था….

मार-धाड़ और मनोरंजन का हुआ अंत

अमेरिका-ईरान युद्ध में जान-माल की हुई क्षति को कुछ वक्त के लिए किनारे कर दें, तो कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध दुनिया के लिए ‘लाइव एक्शन और एंटरटेनमेंट शो’ की तरह था। इसमें मार-धाड़ थी और मनोरंजन भी था। इस जंग में जितने बम गिरे, उससे कहीं अधिक तो ‘बातों की बमबारी’ हुई। कभी एक सप्ताह में युद्ध खत्म कर देने का दावा किया गया, तो कभी एक रात में पूरी सभ्यता नष्ट कर देने की चेतावनी दी गई। ‘अगर हम पर हमला हुआ, तो हम भारत पर हमला कर देंगे’ जैसे स्वर भी सुनाई दिए। इसमें कूटनीति कम थी और डायलॉग ज्यादा, जिससे पूरा माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय ‘एक्शन कॉमेडी फिल्म’ लग रहा था।

सबसे मजेदार बात यह रही कि युद्ध में शामिल दोनों पक्ष खुद को विजेता घोषित कर रहे हैं। यानी, मैच ड्रॉ नहीं हुआ, बल्कि दोनों टीमें ट्रॉफी लेकर घर गईं! अब यह युद्ध था, कूटनीति थी या फटाफट क्रिकेट का फाइनल, यह समझना आम जनता के बस की बात नहीं है। वैसे, इसमें शांति-वार्ता की व्यवस्था भी कम दिलचस्प नहीं। नोबेल शांति पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैलाने की अनोखी रणनीति अपनाई गई थी, इसलिए पहले तनाव बढ़ाओ, फिर शांति-वार्ता कराओ, और अंत में किसी अशांत प्रिय मुल्क को शांति-दूत बनाओ। यही हुआ। जो देश अपनी जनता को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, उसे शांति-वार्ता के दौरान अंतरराष्ट्रीय अतिथियों के लिए बिरयानी का भार सौंपा गया। जनता भी शायद यही सोच रही होगी कि यह युद्ध था या कोई मनोरंजक कार्यक्रम?

जिन देशों पर विश्व शांति की जिम्मेदारी थी, वे तनाव को ‘मैनेज’ करने के बजाय उसे ‘मैनेजमेंट शो’ बना बैठे। एक पुरानी कहावत है- दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपना। इस युद्ध ने इसे भी जीवंत कर दिया। ऐसा इसलिए, क्योंकि अशांति के लिए चर्चित मुल्क को ही शांति-वार्ता की मेज पर मुख्य अतिथि बना दिया गया। यह कुछ वैसा ही है, जैसे परीक्षा में नकल कराने वाले छात्र को ही मॉनिटर बना दिया जाए। इस पूरे युद्ध में हॉर्मुज जलडमरूमध्य किसी वीआईपी गेट की तरह चर्चा में रहा। इसको कभी बंद करने की धमकी दी गई, तो कभी खोलने की चेतावनी। इन सबसे तेल की कीमतें ऐसी उछलीं-गिरीं, मानो शेयर बाजार भी इस ‘वार शो’ का हिस्सा हो। खैर, युद्धविराम हो गया है, लेकिन इसका सबक है कि अब युद्ध केवल हथियारों से नहीं, शब्दों, धमकियों और कूटनीतिक नाटकों से भी लड़े जाते हैं। हां, इसकी कीमत सिर्फ आम इंसान चुकाता है, अपनी जान और सुकून देकर।

विनोद कुमार, टिप्पणीकार

इस युद्धविराम से मिलती अधूरी राहत

ऐसा लगता है कि दुनिया शांति और संघर्ष के बीच कहीं झूल रही है। जब अमेरिका और ईरान जैसे शक्तिशाली देशों के बीच तनाव कम होने की खबर आती है, तो पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है, लेकिन यह राहत तब अधूरी लगती है, जब युद्धविराम सीमित समय के लिए हो और उसमें भरोसे की कमी साफ दिखाई दे। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्धविराम हुआ है, वह केवल दो सप्ताह के लिए है और इस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह समझौता स्थायी शांति की दिशा में मजबूत कदम नहीं, बल्कि एक अस्थायी विराम भर है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि अमेरिका ने उसे संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया, जो बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार अप्रत्याशित देश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यहां यह समझना जरूरी है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति और बातचीत से भी लड़े व रोके जाते हैं। जब तक दोनों देशों के बीच विश्वास नहीं बन जाता, तब तक कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं हो सकता। इस युद्धविराम की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों और दावों पर अड़े हुए हैं। ईरान का कहना है कि इसमें लेबनान पर इजरायल के हमले रुकना भी शामिल है, जबकि इजरायल इससे इनकार कर रहा है। इस तरह के मतभेद शांति-प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। इस स्थित को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से और जटिल बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समझौते का पालन नहीं हुआ, तो पहले से भी बड़ा संघर्ष हो सकता है।

ये तमाम घटनाक्रम संकेत देते हैं कि युद्धविराम के बावजूद युद्ध का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। विश्व में शांति केवल समझौतों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और धैर्य से कायम होती है। अगर देश केवल शक्ति प्रदर्शन और धमकी के आधार पर संबंध बनाएंगे, तो स्थायी शांति संभव नहीं है। इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और सहयोग से ही संभव है, और युद्ध हमेशा विनाश लाता है, जबकि शांति विकास और समृद्धि का मार्ग खोलती है। इसीलिए, दुनिया के सभी देशों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिससे युद्ध की नौबत ही न आए। और, यदि तनाव हो भी, तो उसे समझदारी से सुलझाया जा सके। यही एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नींव है!

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan

हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है। देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।

और पढ़ें
India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।