जीएसटी में यह बदलाव क्रांतिकारी

जीएसटी दरों में बदलाव की नई घोषणा से भारत की कर व्यवस्था को अभूतपूर्व दिशा मिलेगी। जीएसटी परिषद ने 12 और 28 प्रतिशत की पुरानी श्रेणियों को समाप्त कर 5 और 18 प्रतिशत की सुगम दरों पर सहमति जताई है। यह ऐतिहासिक बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद व सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, इसके कारण सरकार को 93,000 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि का भी अनुमान है, लेकिन इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों और संघीय संरचना को भी एक सशक्त दिशा मिलेगी। साल 2017 में लागू जीएसटी का लक्ष्य जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल एवं एकीकृत करना था, लेकिन चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत) और विशेष दरों (शून्य प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत) ने इसे जटिल बनाए रखा। इसके पालन में कारोबारियों को मुश्किलें पेश आ रही थीं, तो उपभोक्ताओं को भी अधिक दाम चुकाने पड़ रहे थे। नई व्यवस्था इस दिशा में एक साहसिक और स्वागतयोग्य सुधार है। ये सुधार निम्न और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस सुधार के फायदे स्पष्ट और दूरगामी हैं। रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं पर कर घटने से परिवारों का बजट हल्का होगा और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य होने से बीमा योजनाएं सस्ती होंगी और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। जीएसटी सुधार से शिक्षा भी सस्ती और समावेशी बनेगी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इससे किसानों की लागत भी घटेगी, क्योंकि टिकाऊ खेती और जल-संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, यह एक दूरदर्शी कदम है।

आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार

कहावत है- देर आए, दुरुस्त आए। आठ वर्षों से जीएसटी ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया था। खाने-पीने की चीजों से लेकर कॉपी-किताब और पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दिया गया था। खेती-किसानी के उपकरणों पर भी इसकी मार पड़ रही थी। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी एक भी वस्तु ऐसी नहीं बची थी, जिस पर जीएसटी की मार न पड़ी हो। ऐसे में, सरकार ने जीएसटी दरों को कम करके देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। हालांकि, यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

सुदेश त्यागी, टिप्पणीकार

सुधार के साथ चुनौतियां भी नत्थी मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ से उपजे संकट से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘जीएसटी 2.0’ नामक अस्त्र चलाया है, मगर सवाल यही है कि क्या यह कदम कामयाब होगा या फिर टांय-टांय फिस्स साबित हो जाएगा? जीएसटी सुधार के समर्थक मानते हैं कि नए प्रयास से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। मगर यह राय बनाने से पहले संभवत: वे यह भूल जाते हैं कि मांग तब बढ़ती है, जब लोगों की आय में इजाफा होता है। कृषि कर्म में लगे लोग बमुश्किल अपने घर का बजट संभाल पा रहे हैं। इसी तरह, श्रमिकों, खास तौर से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में जुटे कामगार अपने रोजगार गंवा रहे हैं। नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पा रहा। फिर, अपने देश में नीतियां भी इस कदर गढ़ी गई हैं कि अमीर इतना अमीर हो गया कि जीएसटी 18 प्रतिशत हो या 28 प्रतिशत, उसे फर्क नहीं पड़ता, जबकि गरीब की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह जन-वितरण केंद्रों से मिल रहे पांच किलो अनाज से जैसे-तैसे दिन गुजार रहा है। रहा मध्यम वर्ग, तो महंगाई ने उसकी कमर इस कदर तोड़ दी है कि उसकी बचत खत्म हो गई है। ऐसी सूरत में कोई खर्च भला करेगा कैसे?

इतना ही नहीं, इस सुधार के बाद जीएसटी संग्रह में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कहा भी जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपये का सकल राजस्व घाटा होगा। इसका अर्थ है कि हिमाचल जैसे वे सभी राज्य प्रभावित हो सकते हैं, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कहा भी है कि इस सुधार के बाद राज्य को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी भरपायी करने की मांग की है, पर क्या केंद्र सरकार मदद कर पाएगी? यह सवाल इसलिए भी है, क्योंकि कई केंद्रीय परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए धन की अति-आवश्यकता है। चूंकि जीएसटी से केंद्र सरकार के खजाने में खूब पैसा आ रहा था, तो इन योजनाओं के संचालन में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब आशंका है कि ये योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

जाहिर है, जीएसटी सुधार के साथ कई अन्य कदम उठाने की भी जरूरत है। अगर समग्रता में प्रयास नहीं किया गया, तो केंद्र सरकार के इस कदम से सुधार के बजाय अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा। शेयर बाजार ने भी इस बाबत कोई खास उल्लास नहीं दिखाया है, जिसका मतलब है कि कई चुनौतियों का अब तक समाधान नहीं हो सका है। कुल मिलाकर, इस कथित कर सुधार के बाद भी हमारी राज्य सरकारों को खूब मशक्कत करनी पड़ सकती है।