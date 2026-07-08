विश्व राजनीति में प्रभावशाली बनता भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आज की दुनिया कूटनीतिक औपचारिकताओं से नहीं चलती, बल्कि राष्ट्रीय हितों, आर्थिक साझेदारियों, तकनीकी सहयोग और मानव संसाधन के साझा विकास…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आज की दुनिया कूटनीतिक औपचारिकताओं से नहीं चलती, बल्कि राष्ट्रीय हितों, आर्थिक साझेदारियों, तकनीकी सहयोग और मानव संसाधन के साझा विकास से आगे बढ़ती है। इंडोनेशिया के साथ रक्षा और व्यापारिक सहयोग के नए आयाम इस बात के प्रमाण हैं कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन चुका है। विश्व व्यवस्था जिस तीव्र गति से बदल रही है, उसमें भारत अपनी आकांक्षाओं को नए पंख देने के लिए दूरदर्शी कूटनीति और संतुलित विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है।

इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्ते केवल दो मित्र देशों के संबंध नहीं हैं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी भी हैं। मलक्का जलडमरूमध्य और हिंद महासागर के बीच स्थित यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में, भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक समझौते पूरे क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रक्षा सहयोग केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। दुनिया ने देखा है कि जब आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं, तब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए आज हर देश विश्वसनीय साझेदारों की तलाश में हैं। भारत अपनी विशाल बाजार क्षमता, कुशल मानव संसाधन, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत विनिर्माण क्षमता के कारण वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता ने भी विश्व राजनीति को नई दिशा दी है। भारत ने भी टकराव की नीति अपनाने के बजाय संवाद और साझेदारी को प्राथमिकता दी है। यही दृष्टिकोण भारत को विश्व मंच पर एक जिम्मेदार और भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ मजबूत होते संबंध इस बात के संकेत हैं कि भारत अब विश्व व्यवस्था में एक प्रभावशाली, विश्वसनीय और दूरदर्शी शक्ति के रूप में उभर रहा है। यदि यही गति, संतुलन और दूरदृष्टि बनी रही, तो आने वाले वर्षों में यह न केवल अपनी आर्थिक व रणनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों, विशेषकर युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को भी नई उड़ान देगा।

नृपेंद्र अभिषेक ‘नृप’, टिप्पणीकार

नए अवसर से कहीं अधिक चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा भारत की ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक सक्रियता का महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी। हालांकि, सरकार इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बता रही है, लेकिन विपक्ष, कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने इस यात्रा के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि केवल समझौतों और घोषणाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जब तक कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू न किया जाए।

निस्संदेह, भारत और इंडोनेशिया के बीच दशकों से अनेक समझौते होते रहे हैं, लेकिन उनमें से कई का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। यदि नई घोषणाएं भी पुराने समझौतों की तरह केवल कागजों तक सीमित रह गईं, तो इस यात्रा की उपलब्धियां भी प्रतीकात्मक बनकर रह जाएंगी, इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती समझौतों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने की है। दूसरी चुनौती द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को लेकर है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, फिर भी द्विपक्षीय व्यापार अपनी संभावनाओं के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है। भारतीय उद्योग जगत का मानना है कि व्यापारिक बाधाएं, जटिल नियम और सीमित निवेश अक्सर सहयोग की गति को धीमा करते हैं। यदि भारत वास्तव में दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी आर्थिक उपस्थिति मजबूत करना चाहता है, तो उसे व्यापारिक सुधारों, निवेश सुरक्षा और लॉजिस्टिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना होगा।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भी भारत के सामने एक गंभीर चुनौती है। इंडोनेशिया चीन के साथ भी मजबूत आर्थिक संबंध रखता है। ऐसे में, भारत के लिए यह आसान नहीं है कि वह इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए संतुलन बनाए रखे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत केवल रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा तक सीमित रहेगा, तो उसके लिए दीर्घकालिक सफलता हासिल करना कठिन हो सकता है। रक्षा सहयोग को लेकर भी कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं। भारत द्वारा रक्षा उपकरणों के निर्यात और संयुक्त सैन्य सहयोग को सकारात्मक कदम माना गया है, पर रक्षा उत्पादन की समयबद्ध आपूर्ति और गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा निश्चित तौर पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता का महत्वपूर्ण संकेत है, किंतु इसकी सफलता का वास्तविक मूल्यांकन आने वाले वर्षों में ही होगा।