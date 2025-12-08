सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा

संक्षेप: गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाइ रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार देर रात आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। मृतकों में पर्यटक और क्लब कर्मचारी शामिल हैं…

गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाइ रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार देर रात आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। मृतकों में पर्यटक और क्लब कर्मचारी शामिल हैं। कुछ पर्यटक बाहर निकल गए, लेकिन कई लोग नीचे बने किचन की ओर भागे और वहीं फंस गए। बाद में कई की मौत दम घुटने से हुई। इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद राज्य सरकार एक्शन मेंआई है। गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है और मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यहां सवाल उठता है कि राज्य सरकार ने पहले सतर्कता क्यों नहीं बरती थी? क्या इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लापरवाह प्रशासन और उसके कर्मचारियों की नहीं मानी जानी चाहिए?

प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग ऊपरी मंजिल से शुरू हुई और संकरे दरवाजों की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। जो लोग नीचे की ओर गए, उन्हें हवा नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। आग बुझाने में भी बड़ी मुश्किलें सामने आईं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह रही कि क्लब तक पहुंचने वाली गली बेहद संकरी थी और प्रवेश- निकास के लिए एक ही रास्ता था। इससे लोग एक साथ बाहर नहीं निकल पाए और अंदर धुआं भरते ही कई लोगों का दम घुट गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी क्लब तक पहुंच ही नहीं पाईं और उन्हें करीब 400 मीटर दूर रोकना पड़ा। इससे बचाव कार्य धीमा हुआ और नुकसान बढ़ गया। क्या यह क्लब को लाइसेंस और एनओसी देने वाली सरकार की एजेंसियों का अपराध नहीं है? क्यों इन संस्थाओं ने ऐसे नाइट क्लब के लिए अनुमति प्रदान की ?

खबर है कि अब क्लब के निर्माण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह आपत्ति पहले नहीं की जा सकती थी और उसके निर्माण या उसे अनुमति देने को रोका नहीं जाना चाहिए था? अरपोरा-नगोआ पंचायत के सरपंच के अनुसार, नाइट क्लब के पार्टनर्स में पहले से विवाद चल रहा था और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें की थीं। पंचायत ने क्लब का निरीक्षण किया था और पाया था कि उसे निर्माण की अनुमति नहीं मिली थी। इस पर पंचायत ने ढहाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी। इन तमाम लापरवाहियों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि गोवा का यह हादसा सरकारी तंत्र की लापरवाही और अक्षमता की वजह से हुई है। अगर सरकारी तंत्र और संबंधित प्राधिकरण अपना काम ठीक से करते रहते, तो यह नौबत ही नहीं आती।

हिमांशु कुमार, टिप्पणीकार

इस हादसे के लिए लोग भी जिम्मेदार गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में लगभग 25 लोगों की मौत निस्संदेह बेहद दुखद घटना है और इसके लिए क्लब के प्रबंधन को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, मगर क्या इस हादसे की जिम्मेदारी एक पक्ष पर डाल देने से किसी संतोषजनक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है? खबरों के साथ जो ब्योरा सामने आया है, वह बताता है कि इस नाइट क्लब का निर्माण गैर-कानूनी रूप से हुआ था और पंचायत ने इस गिराने का आदेश निकाला था। जाहिर है, प्रशासनिक मिली-भगत से यह खतरनाक क्लब चल रहा था।

सबसे पहला सवाल यह है कि इस क्लब में जो लोग काम कर रहे थे, क्या इस ढांचे या इसके रखरखाव से गाफिल थे? उन्हें नहीं मालूम था कि क्लब में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं है? ऐसे में, सैलानियों की छोड़िए, उन्हें खुद की जान की परवाह करते हुए क्या वहां काम करने से इनकार नहीं कर देना चाहिए था? आप कह सकते हैं कि अगर इतनी ही जागरूकता आ जाएगी, तो कोई गैर-कानूनी काम ही नहीं हो सकेगा। इसके उलट क्या यह नहीं कहा जाए कि जब अपनी जान को लेकर भी जागरूकता नहीं है, तो फिर क्या अपने घर-परिवार का कोई ख्याल रख सकेगा?

हमारे देश में एक अजीब सी प्रवृत्ति मजबूत होती जा रही है कि लोग खुदकुशी के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जबकि यह नितांत निजी मामला है, जिसे कमजोर मन-मस्तिष्क वाले लोग अंजाम देते हैं। अगर कर्ज ही खुदकुशी का कारण होता, तब तो करोड़ों आत्महत्या कर लेते! नहीं, वजह कर्ज नहीं होती, कारण व्यक्ति को अकेले छोड़ देना, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना होता है। याद कीजिए, दिल्ली में एक बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थान में कुछ विद्यार्थियों की मौत के बाद कितना हंगामा मचा। बेसमेंट में चलने कई संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि आज भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और बाकायदा बच्चे उनमें पढ़ने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट गुरु अंगद नगर में तो मैंने हाल-फिलहाल में एक संस्थान को खुलते देखा है और बच्चे उनमें पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या, वहां दाखिला लेने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने पड़ताल की है कि वहां सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं या नहीं? अगर नहीं, तो इसके लिए क्या सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना नैतिक है?

हम भारतीयों में अपनी जिम्मेदारी लेने की भावना भी खत्म होती जा रही है, इसलिए गोवा जैसे हादसे बढ़ रहे हैं। आंनद उठाने के लिए मौत के दड़बों में जाने के लिए आपको कौन कह रहा है?