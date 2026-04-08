अब राजतंत्र में बदल रहा लोकतंत्र

लोकतंत्र अब राजतंत्र में ढलता जा रहा है। यही आज की सच्चाई है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो रहा है। यानी, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहा है…

लोकतंत्र अब राजतंत्र में ढलता जा रहा है। यही आज की सच्चाई है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो रहा है। यानी, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहा है, जो कई वर्षों से जारी उस प्रवृत्ति को चिह्नित करता है, जिसमें देश लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद की ओर धकेले जाते हैं। इस तरह की घटना को ‘महान उलटफेर’ या ‘निरंकुशता की तीसरी लहर’ के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें वैश्विक आबादी का आधा से अधिक हिस्सा अब अधिनायकवादी शासन के अधीन गुजर-बसर करने को मजबूर है।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर निरंकुश शासन, धनिकतंत्र या कुछ लोगों द्वारा सत्ता के संचय में बदल जाती हैं, या उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, जो प्रभावी रूप से एक सम्राट के मनमाने शासन को प्रतिबिंबित करती है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने ईशा के जन्म से भी पहले तर्क दिया था कि लोकतंत्र ‘मूर्खों के शासन’ में बदल सकता है, जहां नेता वे नहीं होते, जो शासन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से योग्य होते हैं, बल्कि वे होते हैं, जिनकी आवाज सबसे बुलंद होती है। भारत भी इसमें अपवाद नहीं लगता। यहां भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर खतरे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि आम लोगों के अधिकारों में कटौती होती जान पड़ती है। इसकी तस्दीक ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’ से भी होती है, जिसका प्रकाशन स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी का वी-डेम इंस्टीट्यूट करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में निरंकुशता बढ़ रही है। भारत में भी बीते कुछ वर्षों से ‘तानाशाही’ सोच बढ़ी है। हम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 179 देशों में 105वें स्थान पर जा पहुंचे हैं, जबकि पिछले वर्ष 100वें स्थान पर थे। देश में असहमतियों को दबाने की ‘परंपरा’ अब इतनी मजबूत हो चली है कि गंभीर आलोचना की कौन कहे, हंसी-मजाक के स्तर पर कही गई बातें भी बर्दाश्त नहीं की जातीं। कार्टून और एनीमेटेड वीडियो तक सेंसर किए जा रहे हैं। ऐसी बातें, जिनको हंसकर टाला जा सकता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में अपने देश को विश्व का सबसे समृद्ध लोकतंत्र कहेंगे?

जाहिर है, हमें अपनी संस्थाओं और तंत्रों को सुधारना होगा। यह सुधार इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में हम विकसित देशों की कतार में शामिल होने वाले हैं। यह विकास तब तक अधूरी है, जब तक लोग अपने अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करते। हमें अपना देश संवारना ही होगा।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

लोगों के पास पहले से अधिक शक्ति भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। यहां के हरेक नागरिक को अपनी बात रखने और अपनी सरकार चुनने का अबाध अधिकार है। यहां मतदान केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि देश के भविष्य को दिशा देने वाला ऐसा मौका होता है, जिसमें कमोबेश सभी वयस्क नागरिक हिस्सा लेते हैं। भारतीय संविधान उनको यह अधिकार देता है कि वे मतदाता बनकर मतदान-प्रक्रिया में भाग लें। यही कारण है कि यहां मताधिकार पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से निभाई जाती है। फिर भी, न जाने क्यों कुछ लोगों को यहां लोकतंत्र नहीं दिखता। वे आलोचना में जुटे रहते हैं। आलोचना अगर सही बात के लिए हो, तो समझ में आता है और उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए, लेकिन बेवजह किसी को कठघरे में खड़ा करना समझ से परे है। यह एक तरह से देश-विरोधी कृत्य है, जिसकी आलोचना सभी संवेदनशील लोगों को करनी चाहिए।

भारत में नागरिक कितने जागरूक हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि लोग सरकारों तक की आलोचना से नहीं डरते। वे तथ्यों के आधार पर फैसले लेते हैं। आज के डिजिटल दौर में भी, जब कई प्रकार की सच्ची-झूठी सूचनाएं लोगों के पास पहुंच रही हैं, सही और गलत का वे बखूबी अंतर कर लेते हैं और उसी आधार पर अपनी राय बनाते हैं। देखा जाए, तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की एक बड़ी वजह यही है कि लोग जागरूक हैं और अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, जिससे उनको, समाज को और अंतत: देश को नुकसान हो। इसी तरह, ‘अनेकता में एकता’ भारत की एक बड़ी ताकत है। यहां अलग-अलग जाति, धर्म, मत और विचार के लोग एक साथ रहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती ही होती है कि उसके यहां अलग-अलग विचार के लोग पले-पढ़ें और एक-दूसरे का सम्मान करें। संवाद और सहमति के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ता है और शांति व समृद्धि की राह प्रशस्त होती है।

हां, कुछ घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जिनके आधार पर लोकतंत्र पर सवाल उठाया जाता रहा है, लेकिन उनको अपवाद मानना चाहिए। असल में, लोग अब अधिक अधिकार संपन्न हो गए हैं। विशेष तौर पर डिजिटल दुनिया ने उनको कई तरह की ताकतें दी हैं। इनका इस्तेमाल वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अलबत्ता, इसमें और बढ़ोतरी ही दिख रही है, जिस कारण विश्व मंचों पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है।