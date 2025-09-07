सभी को मिलने लगी एक समान शिक्षा

हर वर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि गरिमा, अवसर और बुनियादी मानव….

हर वर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि गरिमा, अवसर और बुनियादी मानव अधिकार से जुड़ा एक मूलभूत साधन है। यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत की है। इसकी परिकल्पना 1965 में तेहरान में आयोजित ‘निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन’ के दौरान हुई और अगले साल इस दिवस की घोषणा हो गई। 1967 से यह मनाया भी जाने लगा। इस दिन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का आधार मानते हुए दुनिया के हर समुदाय में साक्षरता फैलाने का आह्वान किया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि तमाम देशों की सरकारें निरक्षरता के खिलाफ लड़ाई को तेज करेंगी। उल्लेखनीय है कि साक्षरता केवल अक्षरों की पहचान नहीं है। यह व्यक्तियों को जागरूक नागरिक बनाती है, उन्हें आर्थिक अवसरों से जोड़ती है और सामाजिक समानता की राह प्रशस्त करती है। डिजिटल युग में साक्षरता का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। यह लोगों को न केवल पुस्तकों, बल्कि डिजिटल माध्यमों सेे जानकारी तक पहुंचने, उसका मूल्यांकन करने और रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह संकल्प लेने का दिन है कि शिक्षा और साक्षरता को हम सभी तक पहुंचाएंगे, ताकि एक ऐसा विश्व बन सके, जहां ज्ञान, समानता और अवसर सबके लिए उपलब्ध हों। अच्छी बात है कि सरकारें इस दिशा में तत्परता दिखा रही हैं। दुनिया में बढ़ रही साक्षरता दर से इसकी पुष्टि भी हो रही है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि पूरी दुनिया में साक्षर बनने की ओर लोग उन्मुख हुए हैं। इसमें स्थानीय सरकारें भी उनकी पूरी मदद कर रही हैं। फिर चाहे अफ्रीका के गरीब राष्ट्र हों या लातीन अमेरिकी देश, सभी जगह लोग शिक्षा और साक्षरता की अहमियत समझने लगे हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की प्रासंगिकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

भारत में साक्षरता की ताकत अब हर कोई महसूस करता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि एक समय हमारा देश भारत विश्व गुरु की हैसियत में था। यह ओहदा बाद में किसी न किसी वजह से हमसे छिन गया, लेकिन अब जिस तरह से शिक्षा की ओर हमारा फिर से रुझान बढ़ा है, उम्मीद है, जल्द ही विश्व गुरु की हैसियत फिर से हम जीने लगेंगे।

दीपक, टिप्पणीकार

साक्षरता में जीवन मूल्य का दिखता अभाव दुनिया भर में साक्षरता दर बढ़ रही है। विश्व में लगभग 87 फीसदी वयस्क आबादी साक्षर मानी जाती है, जिसमें पुरुषों (90 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं (82.7 प्रतिशत) में साक्षरता दर कम है। इससे यह तो स्पष्ट है कि लोग अब पढ़ाई-लिखाई की अहमियत समझ रहे हैं, लेकिन क्या जीवन मूल्यों को लेकर भी वे उतने ही संजीदा हैं। दरअसल, साक्षरता और शिक्षा में एक बुनियादी अंतर हैै। साक्षरता जहां नाममात्र की शिक्षा पर जोर देती है, वहीं शिक्षित का मतलब है, ऐसी शिक्षा, जिसे जीवन में उतारकर हम न सिर्फ अपनी, बल्कि समाज की तरक्की भी सुनिश्चित कर सकते हैं। लोगों में जीवन-मूल्यों का यह बोध होना बहुत आवश्यक है। मगर दुर्भाग्य से, इस मामले में हम सबके हाथ तंग हैं। आज भी अनगिनत साक्षर लोग मिल जाएंगे, जो जीवन मूल्यों से दूर हैं। उनमें नैतिकता का इस कदर अभाव है कि वे समाज की बेहतरी में शायद ही कोई योगदान दे सकते हैं। ऐसी साक्षरता भला किस काम की? इसलिए हमें साक्षरता की परिभाषा बदलकर नए सिरे से मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें इसी रूप में साक्षरता दिवस को बढ़ाना चाहिए। अगर इस योजना के मुताबिक हम कदम बढ़ा सकें, तो निश्चय ही भारत का ओहदा विश्व मंच पर कहीं ऊपर उठ जाएगा।

सौरभ गुप्ता, टिप्पणीकार

आज अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह बड़े गर्व की बात है कि 2011 के आंकड़े के अनुसार हमारे देश की 82 प्रतिशत आबादी साक्षर है। तकनीकी शब्दावली के हिसाब से देखें, तो साक्षर का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जिसे अक्षरों का ज्ञान हो और हस्ताक्षर कर सकता हो। लिहाजा, हम इस बात से अब तक अनभिज्ञ हैं, कि हमारे देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है? सवाल यह भी है कि शिक्षित होने की आखिर परिभाषा क्या है? क्या उन्हें शिक्षित कहेंगे, जिसे शब्दों का ज्ञान हो या जो हस्ताक्षर करना जानता हो, पर अपराधी और भ्रष्टाचारी हो? क्या उसे साक्षर कहेंगे, जो समाज के हर वर्ग में जहर बो रहा हो? क्या उसे साक्षर कहेंगे, जिसकी अंतरात्मा मर चुकी है? या उनको साक्षर कहेंगे, जो अपने मां-बाप को छोड़ देते हैं? साक्षर या शिक्षित होने का सर्वप्रथम अभिप्राय यही है कि हम बेहतर व समझदार इंसान बन सकें और शिक्षा से जो हासिल किया है, वह अपने परिवार, समाज और देश को वापस लौटा सकें। हमें इसी तर्क के आधार पर साक्षरता तय करनी चाहिए। इसलिए हम खुद पर गौर करें कि हम साक्षर हैं या नहीं?