सनातन में हिंसा और नफरत का स्थान नहीं
सनातन धर्म को लेकर इधर हर कोई मुखर है। चाहे उसके पक्ष में हो या विपक्ष में। तर्क भी ऐसे-ऐसे कि सुनने वाला थोड़ा भी पढ़ा-लिखा और जानकार हो, तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाए। सनातन का मतलब है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। इसका समर्थन करने वाले लोग हरेक बात में सनातन को आधार बना लेते हैं, वह नफरत फैलाना हो या किसी विचार पर हमला करना। इसी उधार ली गई बुद्धि के कारण सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में काफी बवाल मचा रहा। यहां एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी कुछ वकीलों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे सनातन के अपमान का मुद्दा बना दिया।
उनमें से एक वकील ने अशोभनीय अचारण का प्रदर्शन किया। अब अगर सीजेआई की मूल टिप्पणी को कोई विवेकपूर्ण तरीके से देखे, तो उसमें सनातन या किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं दिखती। लेकिन कुछ सिरफिरे किस्म के लोगों को इन दिनों किसी न किसी बहाने चर्चा में आने और धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बनने का मौका मिल जाता है। अगर कोई टिप्पणी किसी को पसंद नहीं हो, तब भी उसे अभद्र व्यवहार करने कीछूट नहीं मिल जाती है। उस पर हिंसा पर उतारू अगर कानून का ही रक्षक कहलाने वाला वकील हो, तो इसको बिल्कुल अस्वीकार्य ही माना जाएगा। इसलिए प्रधान न्यायाधीश के साथ अभद्रता करने वाले उद्धत अधिवक्ता को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीजेआई के आचरण को देखिए, इस पूरी घटना के दौरान वह शांत बैठे रहे और अदालत की कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से उनके कार्यों पर फर्क नहीं पड़ता। उचित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकील के दुस्साहस पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है।
आज समाज में जिस तरह घृणा और नफरत का माहौल बन गया है, यह उसी का प्रतिफल है। सनातन कोई ऐसी छुई-मुई चीज नहीं है, जिस पर किसी तरह की टिप्पणी का कोई प्रतिकूल असर पड़ जाए। यह हमारी हजारों साल की संस्कृति का जीता-जागता प्रमाण है। सनातन धर्म ने अनेक झंझावातों का सामना किया और उनसे नई ऊर्जा, नया तेज और नई आभा लेकर पूरित हुआ। इसने न केवल अपने अनुयायियों को, बल्कि हजारों अनजान नस्लों, आक्रांताओं को भी अपना बनाया है। इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं और वकीलों को इसके इस्तेमाल से बाज आना चाहिए।
अपूर्व कौशल, छात्र
धर्म पर किसी तरह का हमला हम क्यों सहें
सनातन धर्म उतना ही प्राचीन है, जितनी यह दुनिया। सनातन ने हमारे देश, समाज और नैतिकता की मान्यताओं को गढ़ा और उसे सुदृढ़ किया है। यह इस देश के हिंदू समाज का प्राण है, उसका जीवनदाता है। इसे नष्ट करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन यह आज तक बना हुआ है, बल्कि मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि दुनिया भर में सनातन को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और कई हिस्सों से इसे मिटाने की कोशिश भी हुई है। लेकिन अब ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ हिंदू समाज सजग है और इस पर होने वाले किसी प्रकार के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
हाल के दिनों में सनातन के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया गया है और इसकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें हुई हैं। इसमें सनातन धर्मावलंबियों ने भी कीचड़ उछाले हैं। अभी कुछ साल पहले ही तमिलनाडु सरकार में मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी फटकार लगाई। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने की बात की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टालिन को कहा, ‘आप आम आदमी नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको परिणाम पता होना चाहिए।’ सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग बताया। दरअसल, उदयनिधि स्टालिन ने ‘सनातन उन्मूलन सम्मेलन’ में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से इसकी तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि इसके विरोध की नहीं, बल्कि सफाये की जरूरत है। इससे कई लोग खुश भी हुए, लेकिन वृहत्तर हिंदू समाज को बुरा लगा। लेकिन देखें, तो सनातन का अपमान कराने में केवल इसके विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि सनातन के स्वयंभू ठेकेदार कई बाबा टाइप लोगों ने भी अपनी बयानबाजी और अनैतिक कृत्य से सनातन विरोधियों को मौका दिया है।
लेकिन इन सब बातों को छोड़कर हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए और सनातन विरोधियों को सबक सिखाना चाहिए। अब सनातन धर्म पर किसी तरह के हमले को किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें सनातन पर हमला करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि इस तरह की नफरत का एक छोटा हिस्सा भी दूसरे धर्मों के बारे में फैलाकर वे देख लें, तो पता चलेगा। उनमें थोड़ा-बहुत विवाद हो जाए कि आसमान सिर पर उठा लिया जाता है। लेकिन सनातन में अपमान सहने की क्षमता है और विरोधियों को मजा चखाने की भी।
नेहा कुमारी, गृहिणी
