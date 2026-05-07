चुनावी वायदों को पूरा करना आसान नहीं

तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनी, तो उस पर 40-सूत्रीय घोषणा-पत्र को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। इस घोषणा-पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए कई आकर्षक योजनाएं शामिल हैं…

तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनी, तो उस पर 40-सूत्रीय घोषणा-पत्र को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। इस घोषणा-पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए कई आकर्षक योजनाएं शामिल हैं, पर इन वायदों के आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, तमिलनाडु का वार्षिक बजट लगभग 4,39,293 करोड़ रुपये का है। ऐसे में, यदि घोषणा-पत्र के वायदों को एक साथ लागू किया जाए, तो राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तय है। महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये तक भत्ता, पांच लाख नौजवानों को नौकरी, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों की ऋण-माफी जैसे वायदों को सामूहिकता में देखें, तो खर्च का आंकड़ा बजट की सीमाओं को चुनौती देता नजर आता है।

हकीकत यह है कि चुनावी लाभ के लिए दी जाने वाली मुफ्त योजनाएं अल्पकालिक राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती हैं। इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता है, उत्पादक निवेश घटता है और समाज में सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ने लगती है। परिणामस्वरूप, विकास आधारित अर्थव्यवस्था की जगह सब्सिडी आधारित व्यवस्था हावी हो जाती है। निस्संदेह, राजनीति में लोकप्रियता और भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शासन केवल भावनाओं पर नहीं चलता। फिल्मों में जहां हर समस्या का समाधान संभव दिखाया जाता है, वहीं वास्तविक प्रशासन में हर फैसले का असर बजट, राजकोषीय घाटे और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। ऐसे में ‘फिल्मी अंदाज’ में किए गए वायदे, यदि ठोस आर्थिक आधार के बिना हों, तो जोखिम भरे साबित हो सकते हैं।

भारतीय लोकतंत्र की यह एक कटु सच्चाई है कि चुनावी वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच अक्सर बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई बार वायदे पूरे नहीं होते या सीमित रूप में लागू किए जाते हैं, जिससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। विजय का घोषणा-पत्र भले ही जनहित और जन-कल्याणकारी राजनीति की बात करता हो, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये वायदे कितने यथार्थवादी और आर्थिक रूप से टिकाऊ हैं। लोकतंत्र में केवल आकर्षक घोषणाएं ही नहीं, ठोस और जिम्मेदार नीतियां भी जरूरी होती हैं। यदि राजनीति केवल मुफ्त योजनाओं की होड़ तक सीमित रह गई, तो इसका असर आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और समग्र विकास पर पड़ना तय है।

मृदुल विकास तिवारी, टिप्पणीकार

रेवड़ी संस्कृति कई मामलों में फायदेमंद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत और तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने की एक बड़ी वजह है चुनावी वायदे। यही कारण है कि चुनावी रैलियों में किए गए वायदों को अब कागजों से निकालकर हकीकत की जमीन पर उतारने की मांग तेज हो गई है। इसका अर्थ है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ राजनीतिक दलों को सत्ता सौंपी है, उस पर खरे उतरने का उनका वक्त आ गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वे आर्थिक चुनौतियां भी गिना रहे हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि चुनावी वायदे पूरे नहीं हो सकते। किंतु हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि चुनावी वायदे न सिर्फ पूरे होते हैं, बल्कि उनका प्रभाव भी खूब पड़ता है।

‘रेवड़ी संस्कृति’ या जिनको मुफ्त की योजनाएं कहकर उपहास उड़ाया जा रहा है, वे मुख्य रूप से गरीब और वंचित वर्गों को तात्कालिक राहत देती हैं और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की राह बनाती हैं। इससे कमजोर वर्गों को सीधे-सीधे लाभ मिलता है। ये योजनाएं शिक्षा-स्वास्थ्य में समानता लाती हैं और कुछ मामलों में महिलाओं को आर्थिक मजबूती का एहसास कराती हैं। भले ही, ऐसी योजनाओं को आर्थिक स्थिरता के लिहाज से बड़ी चुनौती माना जाता हो, लेकिन असलियत में ये वंचित तबकों के लोगों को सशक्त बनाने में मदद करती हैं। बिजली, पानी या राशन जैसी मुफ्त सुविधाएं गरीब परिवारों के घरेलू बजट को संतुलित करती हैं। मुफ्त लैपटॉप या बस पास जैसी सुविधाओं से महिलाओं और छात्रों को शिक्षा व रोजगार में मदद मिलती है। मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को सेहतमंद बनाने और उनमें साक्षरता दर बढ़ाने में मददगार मानी जाती हैं। इसी तरह, मुफ्त टैबलेट या इंटरनेट योजनाओं से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलता है। छोटे कारोबार के लिए कर्ज देने संबंधी सुविधाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं। कृषि सब्सिडी से उनको खेती-बाड़ी में मदद मिलती है। क्या इन सब योजनाओं को गलत कहा जाएगा? जिन राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं, क्या वहां की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं आया है?

यही कारण है कि अगर कोई इन योजनाओं का विरोध करता है, तो साफ है कि उसके पास या तो सामाजिक-आर्थिक समझ नहीं है या फिर ऐसी योजनाओं का लाभ न मिल पाने के कारण वह खुन्नस खाए बैठा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की योजनाएं कल्याणकारी राज्य का हिस्सा हैं। इनसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती ही है।