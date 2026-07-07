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समाज के बदलते मनोविज्ञान का संकेत

By Hindustan
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आगरा में सामने आए उस हृदयविदारक मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है…

समाज के बदलते मनोविज्ञान का संकेत

आगरा में सामने आए उस हृदयविदारक मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज के बदलते मनोविज्ञान का गंभीर संकेत भी है। जिस घर को सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वही यदि भय और हिंसा का केंद्र बन जाए, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

आज का समय अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, आर्थिक अवसरों और आधुनिक जीवनशैली का दौर है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और रिश्तों की गर्माहट भी लगातार कमजोर होती दिख रही हैं। पति-पत्नी का संबंध भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और विश्वासपूर्ण माना गया है। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और अनेक भावनाओं का संगम होता है। जब इस रिश्ते में अविश्वास, क्रोध, स्वार्थ और हिंसा प्रवेश कर जाते हैं, तब उसका परिणाम केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की आत्मा को भी घायल करता है। पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों से पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। कहीं अवैध संबंधों के कारण हत्या हुई, कहीं संपत्ति के विवाद ने रिश्ते खत्म कर दिए, तो कहीं लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवाद हिंसक रूप ले बैठे। इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जिन लोगों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं, वे एक-दूसरे की जान लेने में हिचक नहीं रहे।

बेशक ऐसे अपराध समाज के अधिकांश परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। देश में करोड़ों परिवार आज भी प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, तो वे गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करती हैं। क्या हमारी सहनशीलता कम हो रही है? क्या संवाद की जगह आक्रोश ने ले ली है? क्या छोटी-छोटी बातों का समाधान बातचीत से निकालने के बजाय हिंसा को आसान रास्ता समझा जाने लगा है? आगरा की घटना में जिस तरह शव को छिपाने का प्रयास किया गया, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना केवल हत्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके बाद किए गए कथित प्रयासों ने भी समाज को विचलित किया है। ऐसे मामलों में कानून अपना कार्य करता है, फिर भी ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अपराध की मानसिकता कितनी भयावह हो सकती है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

महिला हमेशा जुल्म क्यों बर्दाश्त करे

हर अपराध की शुरुआत हथियार से नहीं होती। कई अपराधों की शुरुआत घर के अंदर रोज मरने वाली इंसानियत से भी होती है। महिला का पति रोज शराब पीकर मारता है। माता-पिता कोई साथ नहीं देता, क्योंकि हमारा समाज बेटी का तलाकशुदा होना एक अपराध मानता है। ऐसे में, आगरा की घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि यह उन सवालों का आईना भी है, जिनसे हमारा समाज वर्षों से बचता आया है। सोचिए, उस महिला ने लगभग 16 साल तक घरेलू हिंसा, शराब, मारपीट और अपमान झेला। वह एक ऐसे घर में थी, जहां हर रात डर था, हर सुबह समझौता था और हर दिन उम्मीद थोड़ी-थोड़ी मरती थी। बेशक कानून अपने हाथ में लेना कभी इसका समाधान नहीं होता। एक इंसान की जान लेना अपराध है और रहेगा, मगर यह भी सच है कि कोई भी बड़ा अपराध अचानक पैदा नहीं होता। उसकी जड़ें अक्सर वर्षों के दर्द, हिंसा, उपेक्षा, झूठ, नशे और टूटते रिश्तों की मिट्टी में धीरे-धीरे फैलती रहती हैं।

हम अक्सर सिर्फ आखिरी घटना देखते हैं- शव, पुलिस, गिरफ्तारी और अदालत। उससे पहले के हजारों दिन, हजारों आंसू, हजारों चीखें, कोई नहीं देखता। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक कोई रिश्ता खून में नहीं बदल जाता, तब तक घर के अंदर होने वाली हिंसा को लोग पति-पत्नी का मामला मानते हैं। नहीं, कुछ भी ‘ऐसे ही’ नहीं होता। शराब सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पीती, वह पूरे परिवार का भविष्य पी जाती है। घरेलू हिंसा सिर्फ शरीर पर निशान नहीं छोड़ती, वह इंसान के दिमाग, धैर्य और सोच को भी घायल कर देती है।

जो हाथ पत्नी की रक्षा और सम्मान के लिए बने हैं, यदि वही हाथ उस पर अत्याचार करेंगे, तो एक दिन उस घर का सुख, विश्वास और अस्तित्व सब कुछ समाप्त हो जाएगा।

इस घटना से सबसे बड़ा सबक यही है- हिंसा को शुरुआत में ही रोकिए। नशे को सामान्य मत मानिए। पीड़ित की आवाज को ‘घर का मामला’ कहकर मत दबाइए, क्योंकि जब समाज समय पर नहीं सुनता, तब कई बार अदालत तक पहुंचने से पहले एक त्रासदी जन्म ले चुकी होती है। अपराध की सजा अदालत देती है, लेकिन अपराध की जड़ें समाज मिलकर तैयार करता है। ऐसे में, समाज, परिवार और प्रशासन- तीनों का दायित्व है कि घरेलू हिंसा, शराब की लत और पारिवारिक कलह को ‘घर का निजी मामला’ कहकर अनदेखा न करें। समय रहते संवाद, परामर्श और कानूनी हस्तक्षेप अनेक परिवारों को टूटने और ऐसी दुखद घटनाओं से बचा सकते हैं।

कविता गुप्ता, टिप्पणीकार

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