प्रकृति में इंसानी दखल का नतीजा

उत्तराखंड के धरौली में बादल फटने के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। दिल दहलाने वाली इस आपदा ने साफ बता दिया है कि अंधाधुंध दोहन से प्रकृति का रौद्र रूप सामने आता है, जो तबाही लाता है। इसने आगाह किया है कि हमें अनियोजित और अंधाधुंध विकास से अब बचना ही होगा। हिमाचल हो या उत्तराखंड, नदियों के डूब क्षेत्र में होटल और रिजॉर्ट्स का निर्माण व व्यावसायीकरण से भारी तबाही देखने को मिलती रही है। ऐसे में, जरूरत यही है कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण-कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। इस आपदा से पहाड़ी राज्य की सरकारों को जरूर सबक लेना चाहिए। इसी तरह, मौसम विभाग को भी अधिक सक्रियता दिखानी होगी और समय रहते बादल फटने जैसी घटनाओं की जानकारी संबंधित विभागों से साझा करनी होगी। यानी, हमें दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ, बेहिसाब निर्माण-कार्यों पर रोक लगानी होगी, दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन का तंत्र दुरुस्त करना होगा, तभी हम ऐसी आपदाओं में इंसानी जान बचा सकेंगे।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

सरकारी रिपोर्टें वर्षों से चेतावनी देती रही हैं कि पहाड़ों पर अत्यधिक खुदाई, अवैज्ञानिक निर्माण और नदी-नालों के प्राकृतिक मार्गों में अवरोध पैदा करने से आपदाओं को निमंत्रण मिलता है। किंतु विकास के नाम पर लापरवाही का आलम यह है कि संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में भी बहुमंजिला इमारतों, होटलों और सड़कों का निर्माण अनियंत्रित रूप से जारी है। जब धरती की सतह बार-बार खोदी जाती है, पहाड़ों का सीना काटा जाता है, तब बारिश की हर बूंद उस नाजुक धरातल को चीरते हुए बह निकलती है। इससे मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ती है और आपदा का आकार कई गुना बढ़ जाता है। पर्यावरणविद भी मानते हैं कि पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों में कंक्रीट-निर्माण को रोकने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। नदियों के किनारे बसे गांवों और कस्बों में जल संचयन व प्रवाह के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के बजाय कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। यह प्रवृत्ति न केवल भूगर्भीय संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि नदियों की प्राकृतिक धारा को भी अवरुद्ध कर देती है। ऐसे में, जब वर्षा होती है, जल-निकासी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ की विभीषिका सामने आती है। इसलिए हमें पहाड़ी भूगोल के अनुकूल टिकाऊ विकास मॉडल अपनाना होगा। तभी ऐसी आपदाओं से हम बच सकेंगे।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

पहाड़ों पर भी निर्माण की जरूरत क्या आपको पता है, पहाड़ों के गांव वीरान क्यों हो रहे हैं? उन इलाकों में, जहां कभी चहल-पहल रहा करती थी, अब सन्नाटा क्यों पसरा रहता है? खेत-खलिहान, पगडंडियों पर खिलखिलाता बचपन और गांव की चौपालों पर होती लंबी-लंबी चर्चाएं आखिर क्यों यादों में सिमटकर रह गई हैं? इन सबकी वजह सिर्फ एक है, और वह है- विस्थापन। लोग यहां से बाहर निकल गए। कोई रोजी-रोटी के लिए निकला, तो कोई बेहतर पढ़ाई-लिखाई के लिए। नतीजतन, गांव के गांव खाली हो गए। ये खाली होते भी क्यों नहीं, जब लोगों को आपात चिकित्सा की जरूरत होती थी, तो उन्हें आनन-फानन में शहर भागना पड़ता था। जब उन्हें कहीं जाना होता था, तो पगडंडियों से गुजरना मजबूरी होती थी। यानी, मुश्किलों के बीच जीवन गुजर रहा था, जिस कारण उन्होंने पलायन करना ही उचित समझा।

आज जो लोग पहाड़ में होने वाले निर्माण-कार्यों को कोस रहे हैं, उन्हें पहले पहाड़ी जीवन को एक बार जी लेना चाहिए। ये वही लोग हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में एसी कमरों में रहते हैं और पहाड़ों पर सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि पहाड़ों पर बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कितना दुश्कर काम है। यही कारण है कि पहाड़ों पर निर्माण-कार्य का विरोध उचित नहीं जान पड़ता। क्या पहाड़ी लोगों को अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? क्या उन तक यातायात के आधुनिकतम साधन नहीं पहुंचने चाहिए? क्या उनके दरवाजे तक डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? क्या वे मैदानी इलाकों से कम टैक्स चुकाते हैं, जो सरकारों को उनकी जरूरतों की अनदेखी कर देनी चाहिए? कहने का अर्थ यह है कि अगर हम वाकई पहाड़ को जिंदा रखना चाहते हैं, तो पहले पहाड़ की जरूरतें पूरी करनी होंगी। यहां रहने वाले लोगों को समझना होगा। उनके मन की थाह लेनी होगी। इसके बाद ही हम पहाड़ों को बचाने का दावा करने के अधिकारी हो सकेंगे!

पहाड़ों पर भी निर्माण-कार्यों की सख्त जरूरत है। हां, इसमें हमें देखना यह होगा कि निर्माण के काम योजना के अनुरूप किए जाएं। यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि इनसे पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो। अगर किसी सड़क के ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ के टूटने से होने वाली क्षति से बचने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएं। प्रकृति विकास-कार्यों के खिलाफ नहीं है। वह उन निर्माण-कार्यों की हिमायती है, जिससे उसे कुछ हद तक ही नुकसान पहुंचे। पहाड़ जीवन व संस्कृति की ऊंचाइयों के प्रतीक होते हैं। इनको इसी रूप में हमें विकसित करना होगा। योजनाबद्ध विकास यहां की जरूरत है।