प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा लेता गैस संकट

पटना के मुसल्लहपुर हाट की तंग गलियों से लेकर प्रयागराज के कटरा और दिल्ली के वजीराबाद तक, एक समानांतर दुनिया बसती है, जहां हर सुबह भविष्य की इबारत लिखी जाती है। यह दुनिया उन हजारों मेधावी छात्रों की है, जो ग्रामीण अंचलों से आंखों में ऊंचे…

पटना के मुसल्लहपुर हाट की तंग गलियों से लेकर प्रयागराज के कटरा और दिल्ली के वजीराबाद तक, एक समानांतर दुनिया बसती है, जहां हर सुबह भविष्य की इबारत लिखी जाती है। यह दुनिया उन हजारों मेधावी छात्रों की है, जो ग्रामीण अंचलों से आंखों में ऊंचे पदों का सपना लिए इन शहरों के छोटे-छोटे कमरों में डेरा डालते हैं। इन नौजवानों के लिए सफलता का रास्ता केवल किताबों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि रसोई के उस छोटे से चूल्हे से भी होकर जाता है, जिस पर उनकी दिनचर्या टिकी होती है। आज जब इन छात्र-बहुल इलाकों में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी चरम पर है, तो इसका सबसे करारा प्रहार उन्हीं सपनों पर हुआ है, जो पहले से ही महंगाई की मार से पस्त थे।

इन इलाकों में 5 किलो वाला ‘छोटू सिलेंडर’ छात्रों का सबसे विश्वसनीय साथी माना जाता है। इसे एक से दूसरे कमरे में ले जाना आसान होता है और यह बजट के अनुकूल भी होता है। किंतु मौजूदा संकट ने इस सुविधा को एक बड़ी मुसीबत में बदल दिया है। गैस की आपूर्ति बाधित होते ही अवैध रिफिलिंग केंद्रों पर लूट मच गई है। जो गैस कभी सीमित बजट में मिल जाती थी, उसे अब 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक की दर से भरवाने की नौबत आ गई है। 5,000 रुपये के कुल मासिक बजट में रहने वाले छात्रों के लिए यह अतिरिक्त खर्च किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है, जो उनकी पूरी जमा-पूंजी को चंद दिनों में निगल जाता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनके पास गैस खत्म हो गई है, उनके लिए अब किताबों से ज्यादा चिंता रात के भोजन के इंतजाम की है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले इन छात्रों के माता-पिता अक्सर किसान या दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो खुद आधा पेट खाकर अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। घर से आने वाले पैसे का एक-एक रुपया उम्मीदों के भारी बोझ से लदा होता है, इसलिए ये छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों और सेहत से समझौता कर लेते हैं, पर अपनी मुश्किलों का जिक्र माता-पिता से नहीं करते।

इस संकट का सबसे कड़वा पहलू सिस्टम की बेरुखी है। इन युवाओं के पास कोई स्थायी आवासीय पता न होने के कारण वे सरकारी योजनाओं या सब्सिडी से वंचित हैं। नतीजतन, बिचौलिए उनकी विवशता का फायदा उठाते हैं। समय की मांग है कि सरकार और प्रशासन इन छात्रों के लिए ‘विशेष ईंधन राहत योजना’ तैयार करे। यदि इन छोटे कमरों में जलने वाले चूल्हे शांत हो गए, तो उन उम्मीदों की आंच भी मद्धम पड़ जाएगी, जो देश का भविष्य गढ़ने के लिए शहरों तक आई हैं।

हरिओम हंसराज, टिप्पणीकार

छोटा सिलेंडर अब आसानी से मिल रहा पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति शृंखला में आई मुश्किलों के बाद देश में गैस संकट बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, जो व्यवस्था अब तक दिखी है, उसमें लगता यही है कि संकट उतना बड़ा नहीं है, जितनी उसकी अफवाह। जमाखोरों ने ऐसा माहौल बना दिया है, मानो रसोई गैस मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। अगर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, तो एक-दो दिन में गैस की आपूर्ति कर दी जाती है। हां, उन लोगों को जरूर दिक्कत हो रही थी, जो कालाबाजारियों के भरोसे थे। मजदूरों और छात्रों की परेशानी की वजह यही थी।

किंतु सरकार ने समय रहते तत्परता दिखाई और अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा सिलेंडर खरीद सकता है। यह कदम निश्चय ही प्रवासी मजदूरों, छात्रों और उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, अब ग्राहकों को अधिकृत एजेंसी के पास जाना होगा और अपनी एक फोटो आईडी दिखानी होगी, जिसके बाद उनको तुरंत सिलेंडर मिल जाएगा। यह सही है कि पहले पांच किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए भी कई सारे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, जिस कारण प्रवासियों को दिक्कतों को सामना करना पड़ता था और वे मजबूरन खुले बाजार से छोटा सिलेंडर खरीदते थे। हालांकि, इससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, उनकी मुश्किलें तो तब बढ़ीं, जब खुले बाजार में गैस के दाम बेहिसाब बढ़ने लगे। नतीजतन, किलो की दर से सिलेंडर भरवाने वाले इन लोगों को कालाबाजारी करने वाले लूटने लगे। इसीलिए, कई लोगों ने वापस गांव लौटने का फैसला किया। मगर सरकार इन सबसे वाकिफ थी। पहले तो उसने यह भरोसा दिया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और उलटी-सीधी दरों पर जो लोग खुले में गैस बेच रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उसने छोटे सिलेंडर की खरीद-प्रक्रिया को भी काफी आसान बना दिया। इस कारण, उन लोगों की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं, जिनके घर का चूल्हा छोटे सिलेंडर से जला करता था।

देखा जाए, तो इस पूरे घटनाक्रम में कुछ दोष इन प्रवासियों का भी है। यह सही है कि उनके पास स्थायी पता नहीं होता, लेकिन किराये के मकान में भी अधिकृत एजेंसी से गैस सिलेंडर लिए जा सकते हैं। इसके बाद उनको छोटे सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलबत्ता, बड़ा सिलेंडर उनके लिए कहीं अधिक सस्ता सौदा साबित होगा। इसलिए, हमेशा अधिकृत एजेंसी से ही गैस लेने का प्रयास करना चाहिए।