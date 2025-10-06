Hindustan Cyber World Column 07 October 2025 मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए, Cyberworld Hindi News - Hindustan
Hindustan Cyber World Column 07 October 2025

मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए

जिस देश में दुनिया के सर्वाधिक इंजीनियर बसते हों, वहां अगर जन-प्रतिनिधियों की डिग्री किसी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाए, तो सोचिए कि हमने कितनी प्रगति की है? बिहार विधानसभा चुनाव में डिग्री, फर्जी डिग्री एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है….

Mon, 6 Oct 2025 11:01 PM
जिस देश में दुनिया के सर्वाधिक इंजीनियर बसते हों, वहां अगर जन-प्रतिनिधियों की डिग्री किसी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाए, तो सोचिए कि हमने कितनी प्रगति की है? बिहार विधानसभा चुनाव में डिग्री, फर्जी डिग्री एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इन दिनों जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार पर खूब हमलावर है। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर (पीके) ने राज्य के एक उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया है। पीके ने खुलासा करते हुए कहा कि कभी मैट्रिक पास न करने वाले उप-मुख्यमंत्री डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। पीके के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जमा दस्तावेजों के अनुसार, सम्राट चौधरी मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर सके थे, बल्कि 2010 के चुनावी शपथ-पत्र में उन्होंने खुद को सातवीं तक पढ़ा-लिखा बताया था। इन खुलासों के बाद विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है।

यह उचित है कि सार्वजनिक जीवन में उतरने वाले और सांविधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हरेक व्यक्ति को अपनी शैक्षणिक व आर्थिक जानकारी बतानी चाहिए, ताकि इन पदों की शुचिता बनी रहे। पिछले दशकों में इस मुद्दे पर नेताओं द्वारा की जा रही हीला-हवाली पर लगाम लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया था कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। इस आधार पर अब उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता शपथ-पत्र के जरिये सार्वजनिक करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह के मामले उभर रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि नेता अपनी शिक्षा के बारे में भी गलत जानकारियां दे रहे हैं। खुद जद-यू के प्रवक्ता ने सहयोगी भाजपा के एक पुरुष विधायक की डिग्री का उपहास उड़ाते हुआ कहा है कि उन्होंने महिला महाविद्यालय से ही बीए की परीक्षा पास कर ली!

यह बहुत शर्मनाक बात है कि सुशिक्षित व प्रगतिशील जनता का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करें, जो कथित तौर पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देते हों। राजनीतिक रूप से जागरूक बिहार के लिए तो यह अपमान की बात है, इसलिए जरूरी है कि अब ऐसे विवाद पर स्थायी विराम लगे। हर सार्वजनिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी जाए और उसके प्रमाण-पत्रों की सटीक जांच की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ताकि धोखाधड़ी की किसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को पदमुक्त करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सके। अन्यथा ये हमारी देश-दुनिया में बेइज्जती कराते रहेंगे।

आदर्श कुमार, छात्र

डिग्री व्यक्ति के सुयोग्य होने की गारंटी नहीं

बिहार के एक पूर्व और एक वर्तमान उप-मुख्यमंत्री के बहाने नेताओं की शैक्षणिक योग्यता व डिग्री का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। निस्संदेह, सबको शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की तरक्की का बुनियादी पहलू है। मगर सांविधानिक पद पर बैठने के लिए डिग्री होनी ही चाहिए, यह दलील मुनासिब नहीं है। अव्वल तो किसी भी लोकतंत्र को नौकरशाह ही चलाते हैं, यानी अलग-अलग क्षेत्र के अफसरों-विशेषज्ञों का समूह। इसलिए जन-प्रतिनिधि को इतना योग्य होना चाहिए कि वह नौकरशाही और जनता के बीच मजबूत सेतु का काम करे। उसे जन-आकांक्षाओं, अवाम की जरूरतों की जानकारी हो, तो दूसरी तरफ इस बात का भी इल्म हो कि कौन सा अफसर कितना ईमानदार और संबंधित विषय में माहिर है।

डिग्री अगर अच्छे शासक का एकमात्र गुण होती, तो डॉ कलाम बतौर राष्ट्रपति चूक नहीं करते। याद कीजिए, किस तरह यूपीए सरकार के एक गैर-सांविधानिक फैसले को उन्होंने आधी रात में मंजूरी दी थी! वह विषय भी बिहार से ही संबंधित है। बिहार में 2005 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। कोई भी दल सरकार बनाने लायक संख्या जुटाने में नाकाम दिख रहा था। राज्यपाल बूटा सिंह ने सभी विकल्पों को खंगाले बिना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और मनमोहन सिंह सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश को मंजूर करते हुए राष्ट्रपति कलाम के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति उन दिनों रूस की यात्रा पर थे। उनके पास पूरा अख्तियार था कि वह उस सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल को दोबारा विचार के लिए लौटा देते या फिर स्वदेश लौटने पर विधिवेत्ताओं से सलाह-मशविरे के बाद उस पर फैसला करते, मगर उन्होंने चुपचाप दस्तखत कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैर-सांविधानिक करार दिया था। डॉ कलाम को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी।

इसलिए शिक्षित होने से अधिक जन-प्रतिनिधियों के लिए सजग होना ज्यादा जरूरी है। आजादी के बाद हमारे बहुत सारे जन-प्रतिनिधि डिग्रीधारी नहीं थे, मगर वे ईमानदार थे, उन्होंने अच्छा शासन चलाया। हम अपने लोक-जीवन में देख चुके हैं कि काफी सारे जहीन लोगों के पास किसी कॉलेज-यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, मगर उन्होंने पूरे समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। खासकर आज के एआई के दौर में, जब चंद तकनीकी जानकारियों की बदौलत तमाम सूचनाएं एक क्लिक की दूरी पर है, डिग्री के विवाद को तूल देना निरर्थक है। आज नेताओं की ईमानदारी ज्यादा जरूरी है।

राम्या सिंह, टिप्पणीकार

India

