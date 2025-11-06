आम जनता को आगाह करते आंकड़े

संक्षेप: आपको पता है, डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपनी हुकूमत खुद चुने, पर कौन सी जनता? घर में लेटी जनता नहीं, खेत में काम करती जनता नहीं। फैक्टरी या कंपनी में सिर खपाती जनता नहीं?…

आपको पता है, डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपनी हुकूमत खुद चुने, पर कौन सी जनता? घर में लेटी जनता नहीं, खेत में काम करती जनता नहीं। फैक्टरी या कंपनी में सिर खपाती जनता नहीं? बिजनेस या फिर कॉल सेंटर में जूझी हुई जनता नहीं। जानते हैं, वह जनता कौन होती है, जो लोकतंत्र को गढ़ती है? वह जनता होती है ‘मतदाता-सूची’ में जिनका नाम हो। जो वोट कर सके। यानी, सारा लोकतंत्र ही मतदाता-सूची पर टिका है और वही अब संदिग्ध हो रही है। आपको यह अधिकार मिला था, जिसे चाहो उसे चुनो। यह अधिकार अगर दीमक चाट गई, तो फिर सिरों की गिनती में तो रहेंगे, मगर कोई अधिकार नहीं रखेंगे।

राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये खुलासे किए हैं। इसकी गंभीरता को समझिए। चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, उसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए। यह तमाशा नहीं है, या तो जांच करके राहुल को गलत साबित कीजिए या फिर जगह छोड़िए। आज जो राहुल को नजरंदाज कर रहे हैं। वे अपने भविष्य को नजरंदाज कर रहे हैं। जो इस पर गंभीर नही हैं, वे अपने ही लिए गंभीर नहीं हैं। जिन्हें राहुल पर हंसी आ रही है, वास्तव में वे अपने ही ऊपर हंस रहे हैं। देश बनने के बाद पहला नेता प्रतिपक्ष ऐसा मिला है, जो लोकतंत्र और इंसानों की बराबरी को लेकर इतना सजग है। जो रोज जनता को जगा रहा है। जो भयंकर दमन सहकर भी जूझ रहा है। उसे नजरंदाज करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

राहुल की बात उन युवाओं तक जरूर सीधे चली गई है, जो नए हैं। जो कट्टर और कुंठित नही हैं। वे अंग्रेजी-हिंदी में नहीं फंसते, बल्कि सच्ची बात पर गौर करते हैं। वे पढ़े-लिखे हैं, पढ़े-लिखे इंसान की बात की गंभीरता समझते हैं। हमें इत्मीनान है कि कम-से-कम युवाओं में राहुल का संदेश सीधा जाकर असर कर रहा है। अधेड़ों, अधपके बालों वाले कथित युवाओं और थोड़े उम्रदराज लोगों को समझना होगा। अगर आपके हाथ से वोट देने की ताकत का असर खत्म हो जाए, तो कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। जो सुनवाई है अभी, वह वोट की ताकत की वजह से है। राहुल की बात को हवा में मत उड़ाइए, वरना बहुत पछतावा होगा। यह बात सबके लिए है। राहुल के खुलासों पर बहस कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए- मगर नजरंदाज मत कीजिए। सजग रहिए। बीमारी पता चल गई है और जनता इलाज भी खोज लेगी, क्योंकि सबसे ऊपर जनता ही है। वह जो भी रास्ता तय करेगी, वही सबका रास्ता होगा।

हफीज किदवई, टिप्पणीकार

वोट चुराने के आरोप विश्वसनीय नहीं पास में नहीं दाने (साख), राहुल चले भुनाने (उकसाने/ भड़काने)। वह ब्राजील की मॉडल द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डालने का प्रमाण तो चुनाव आयोग को दें, तब आम जनता उनकी बात पर एक आना भी विश्वास करेगी। 22 बार वोट डालने की तो बात ही छोड़िए! यह प्रमाण देना कोई बहुत कठिन या असंभव भी नहीं है। कांग्रेस के पास मतदान केंद्रों का मतदान वाले दिन का रजिस्टर होगा, जो उसके पोलिंग एजेंट को मिला होगा। साथ ही चुनाव आयोग, अन्य सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी के पास भी यह रजिस्टर होगा। इससे पता चल जाएगा कि मॉडल ने वोट डाला या नहीं? उनको यह पता ही होगा कि मतदान केंद्र पर हर मतदाता की पहचान मतदाता पहचान पत्र, आधार या अन्य पहचान पत्र द्वारा की जाती है और फिर संतुष्ट होने पर ही उसे वोट गिराने दिया जाता है। इसीलिए, हर राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बिठाया जाता है। राहुल गांधी आखिर वहां से सच्चाई क्यों नहीं पता करते?

अशोक कुमार गोयल, टिप्पणीकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 25 लाख वोटरों की गड़बड़ी होने की वजह से ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची दिखाते हुए कहा कि इसमें एक ही स्थान पर कई लोगों के नाम दर्ज हैं और एक ही नाम का उपयोग कई स्थानों पर किया गया है। सूची में मतदाता का फोटो भी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हीं फर्जी वोटों के सहारे कांग्रेस को हराया गया है। राहुल गांधी ने हरियाणा की मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब तो चुनाव आयोग देगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण होता है, तब कांग्रेस विरोध क्यों करती है? मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ही चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। मगर कांग्रेस आयोग के विरोध में खड़ी हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक ओर राहुल गांधी फर्जी वोटों के आधार पर भाजपा की जीत का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर मतदाता सूची को शुद्ध करने का विरोध भी करते हैं। सवाल यह भी है कि यदि गत विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण थी, तो हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई?