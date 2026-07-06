इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में वास्तव में कितना पेट्रोल है और कितना इथेनॉल, इस भ्रम को अब दूर किया जाना आवश्यक है। जब इस विषय पर न्यायालय में प्रश्न उठते हैं और सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि इथेनॉल मिश्रण का विस्तार…

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में वास्तव में कितना पेट्रोल है और कितना इथेनॉल, इस भ्रम को अब दूर किया जाना आवश्यक है। जब इस विषय पर न्यायालय में प्रश्न उठते हैं और सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि इथेनॉल मिश्रण का विस्तार चरणबद्ध अथवा प्रयोगात्मक प्रक्रिया में है, तब स्वाभाविक रूप से आम जनता के मन में अनेक आशंकाएं जन्म लेती हैं। यदि यह नीति अभी विस्तार व मूल्यांकन के चरण में है, तो करोड़ों वाहन उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी और पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न जवाबदेही का है। यदि इस परिवर्तन के दौरान लाखों वाहनों के इंजन या उनके पुर्जों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस प्रक्रिया के दौरान क्या पूरे देश को प्रयोगशाला बनाना उचित था?

वर्तमान स्थिति यह है कि अनेक पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि उपलब्ध ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी है? इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देते समय यह भी कहा गया था कि इससे कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी और अंततः पेट्रोल की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में, उपभोक्ताओं के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न है कि यदि वर्षों से इथेनॉल का मिश्रण लगातार बढ़ाया जाता रहा है, तो पेट्रोल की खुदरा कीमतों में इसका लाभ दिखाई क्यों नहीं देता? बेशक, हर उस नई नीति का स्वागत होना चाहिए, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाना हो, लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शिता, वैज्ञानिक आधार और जवाबदेही से भी तय होती है। देश की जनता और करोड़ों वाहन किसी प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन-सा मिश्रित ईंधन उपलब्ध है? किन वाहनों के लिए वह उपयुक्त है? उसके संभावित प्रभाव क्या हैं? उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं और यदि किसी को इसका नुकसान होता है, तो उसके नुकसान की भरपायी की जिम्मेदारी किसकी होगी?

आप बेशक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाइए, पर कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दीजिए कि इससे उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसको लेकर कोई दुविधा है, तो पहले उसे दूर कीजिए। पहले प्रयोगशालाओं में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का परीक्षण कीजिए और उसके नतीजों के आधार पर फैसला लीजिए। आनन-फानन में लिया गया फैसला आमतौर पर गलत साबित होता है। इथेनॉल मामले में भी कहीं ऐसा न हो जाए। सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा है।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

बेमतलब वाहन मालिकों को न डराएं भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर ई20 ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। हालांकि, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिकूल दावे किए जा रहे हैं और माइलेज में कमी आने की शिकायत की जा रही है, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दस बिंदुओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर तमाम दावों को भ्रामक बताया है।

सरकार का कहना है कि ई20 कोई नया या बिना परीक्षण वाला ईंधन नहीं है। दुनिया के कई देशों में वर्षों से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग हो रहा है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में अलग-अलग स्तर पर इथेनॉल का मिश्रण होता रहा है। भारत में भी इसे लागू करने से पहले विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के साथ व्यापक परीक्षण किए गए। ऐसे में, सरकार का यह दावा सच जान पड़ता है कि यह पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान और तय मानकों के आधार पर आगे बढ़ाई गई है। इंजन खराब होने के दावे पर मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संस्थानों द्वारा किए गए परीक्षणों में ई20 से इंजन, धातु या प्लास्टिक के पुर्जों पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया है। हालांकि, बहुत पुराने वाहनों में रबर के कुछ हिस्सों को अपेक्षाकृत जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पुराने वाहन मालिकों को अपने वाहन-निर्माता की सलाह अवश्य देखनी चाहिए।

माइलेज को लेकर भी उचित ही स्पष्टता जारी की गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार किया है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, पर यह कमी बहुत सीमित होती है और सामान्य परिस्थितियों में वाहन के प्रदर्शन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। कुछ मामलों में इथेनॉल की अधिक ऑक्टेन क्षमता के कारण इंजन की नॉकिंग कम होने और एक्सीलरेशन बेहतर होने की बात भी कही गई है। इसी तरह, मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इथेनॉल संयंत्रों में प्रति लीटर इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग तीन से पांच लीटर प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है और कई इकाइयों में पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है। बेशक, इन सबके बावजूद ई20 को लेकर बहस खत्म नहीं हुई है, मगर सरकार के दावों पर अविश्वास करने को काई आधार नजर नहीं आता। इथेनॉल को लेकर फिलहाल फिजूल का विवाद खड़ा किया जा रहा है।