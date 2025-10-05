रेलवे की लापरवाही परिवारों पर पड़ती भारी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केवल वर्ष 2023 में देश में 24,678 रेल दुर्घटनाओं में 21,803 लोग मारे गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं। रेल दुर्घटनाओं के अलग-अलग कारणों के विश्लेषण से पता चला है….

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केवल वर्ष 2023 में देश में 24,678 रेल दुर्घटनाओं में 21,803 लोग मारे गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं। रेल दुर्घटनाओं के अलग-अलग कारणों के विश्लेषण से पता चला है कि लोगों के ‘ट्रेन से गिरने या ट्रैक पर कुचलने’ की घटनाएं कुल 24,678 ट्रेन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 18,480 थीं। ऐसी दुर्घटनाओं में 15,878 लोग मारे गए, जो रेल दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 72.8 प्रतिशत है। इसी तरह 2024 में कुल छह रेल दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 122 घायल हो गए।

इन रेल हादसों के मुख्य कारणों में मानवीय भूल, पुराना और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सिग्नल की गड़बड़ियां, क्रॉसिंग पर असुरक्षा और उपकरणों की विफलताएं रही हैं। इनमें भी सबसे बड़ा कारण मानवीय भूल रही है, जिसमें संकेतों का पालन न करना, तेज गति से ट्रेन चलाना और नियमों का उल्लंघन शामिल हैं। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक, पुल और सिग्नल सिस्टम पुरानी तकनीक पर आधारित हैं और अक्सर अपर्याप्त रखरखाव या प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। तकनीकी खराबी और उपकरणों की बात करें, तो सिग्नल प्रणाली की तकनीकी गड़बड़ियां या अन्य उपकरणों में खराबी भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। रेलवे ट्रैक पर कुचलकर मरने वालों की संख्या इतनी अधिक इसलिए है, क्योंकि मानव-रहित और मानव-युक्त क्रॉसिंग पर नियंत्रण न होने के कारण वाहन अक्सर ट्रेनों से टकरा जाते हैं। ये लेवल क्रॉसिंग इतने लापरवाह तरीके से संचालित हो रहे हैं कि अक्सर यहां पर कोई चेतावनी या संकेतक तक नहीं होते और रेलगाड़ियां गुजरती रहती हैं। रेलवे रूट पर आवश्यकता से अधिक ट्रेनों के चलने से भी भीड़भाड़ बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक हो जाता है। इसके साथ बवंडर, बाढ़ और तापमान के उतार-चढ़ाव से पटरियों के सिकुड़ने या फैलने के कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देश का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा बिहार में 1981 को हुआ था, जिसमें बवंडर के कारण बागमती नदी के पुल से गुजरते समय रेलगाड़ी बेपटरी हो गई थी।

लगातार होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं यात्रियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती हैं। ये दुर्घटनाएं समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं और प्रभावित परिवारों के लिए सदमा और दुख का कारण बनती हैं।

पुष्पलता, गृहिणी

दुर्घटना रोकने को उठाए जा रहे कई कदम देश में रेल दुर्घटनाओं पर अभी पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, जिनमें अनेक परिवारों को अपने सदस्य खोने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे इन बातों को नजरअंदाज करता है या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। देश का यह सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम अपनी कार्य-कुशलता को सुधारने का लगातार प्रयत्न कर रहा है और इस क्रम में उसने कई आधुनिक मानक लागू भी किए हैं, ताकि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

रेलवे ने इसी निमित्त 2017-18 से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना की थी। इसका उपयोग ट्रैक के नवीनीकरण, सिग्नल प्रणाली ठीक करने, पुलों की मरम्मत समेत सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया गया। कोच और डब्बों को ऑटोमेटिक फायर ऐंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया। उपायों में कवच को इंस्टॉल करना भी शामिल है, जो स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा उपाय है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए जर्मनी से हल्के और सुरक्षित एलएचबी कोच लाए गए हैं। ट्रेनों में अब जीपीएस आधारित फॉग पास डिवाइस लगाए जा रहे हैं, जिससे धुंध की स्थिति में लोको पायलट को रास्ता देखने में मदद मिलती है। इसी प्रकार मजबूत और अधिक टिकाऊ पटरियां व पुल बनाए जा रहे हैं। दोषपूर्ण पटरियों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक दोष जांच तकनीक शामिल की गई है, जो पटरियों की दरारों या खामियों का पता लगाने का काम करती है। जांच के बाद खराब पटरियों को नई पटरियों से बदल दिया जाता है। पटरी के रखरखाव को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इन उपायों से मानवीय त्रुटियां कम होती हैं और पटरियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार होता है।

ट्रेनों में इंटरलॉकिंग प्रणाली भी लगाई जा रही है। इससे जमीनी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा पॉइंट्स और सिग्नलों के मैन्युअल संचालन की जरूरत खत्म हो जाती है। यह मानवीय विफलता की संभावनाओं को भी न्यूनतम करने वाली प्रणाली है। इसके साथ ही मानव-रहित क्रॉसिंग को बंद करने, इसे मानव-युक्त करने या सबवे, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाकर धीरे-धीरे समाप्त करने पर काम किया जा रहा है। ये सब ऐसे सुधारात्मक उपाय हैं, जिनसे मानवीय चूक की आशंका नहीं रहेगी और दुर्घटनाएं कम से कम हो जाएंगी। इसमें समय लगेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति और तकनीक के विकास में समय लगता है। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है।