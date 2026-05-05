भाजपा नब्ज पकड़ने में सफल रही

हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रणनीतियों, नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों का जटिल मिश्रण है। इस बार के नतीजों ने कई स्थापित धारणाओं…

हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रणनीतियों, नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों का जटिल मिश्रण है। इस बार के नतीजों ने कई स्थापित धारणाओं को तोड़ा और नई राजनीतिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से सत्ता-परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर गहराई से देखें, तो कुछ साझा कारक ऐसे रहे, जिन्होंने इन नतीजों को आकार दिया।

इनमें भाजपा द्वारा जनता की नब्ज पकड़ना उल्लेखनीय है। चुनाव अब केवल विकास या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पहचान संस्कृति और भावनात्मक अपील तक व्यापक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ माहौल बना, लेकिन यह केवल सत्ता-विरोधी रुझान नहीं था। यहां एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया। माछ-भात, झालमुड़ी और मां काली जैसे प्रतीकों के जरिये यह संदेश दिया गया कि स्थानीय परंपराओं का सम्मान केवल एक खास राजनीतिक विचारधारा ही कर सकती है। इसी तरह, ध्रुवीकरण भी इन चुनावों में बड़ा कारक रहा। यह केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के स्तर पर भी हुआ। असम में इसका एक अलग रूप देखने को मिला और इसे कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया।

इन चुनावी नतीजों का एक बड़ा कारक प्रशासनिक और संरचनात्मक बदलाव भी है। मतदाता सूचियों में संशोधन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का असर नतीजों पर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने का मुद्दा चर्चा में रहा, वहीं असम में परिसीमन के बाद सीटों का स्वरूप बदल गया, जिससे कई क्षेत्रों का राजनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ। ये बदलाव तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर बहुत गहरा होता है। हालांकि, तमिलनाडु में जो हुआ, वह भारतीय राजनीति के लिए एक दिलचस्प मोड़ है।

यहां एक फिल्मी सितारे ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। यह बदलाव जिस तेजी और पैमाने पर हुआ, उसने सबको चौंका दिया। इसका मतलब यही है कि आज का मतदाता पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। खासकर युवा ऐसे चेहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो उन्हें अलग लगता है। यह बदलाव आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

जनता के मुद्दे पर मुखर हो विपक्ष राजनीतिक विचारधारा की लोकप्रियता और अलोकप्रियता उनकी ग्राह्यता और उदारता से सर्वाधिक प्रभावित होती है। हठधर्मिता और आत्ममुग्धता अलोकप्रिय होने के बड़े कारण हैं। खासकर, जब नेतृत्व हठधर्मिता की जद में आ जाए, तो संभालना मुश्किल होता है। वह न तो अपनी गलतियां सुधारता है, न प्रतिद्वंद्वी की कुशलता को स्वीकार करता है। नतीजतन, न आगे की तैयारी हो पाती है, न पीछे का विश्लेषण।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के तमाम राजनीतिक दलों, विशेषकर विपक्ष की स्थिति लगभग ऐसी ही रही है। कांग्रेस, वाम दल, सपा, राजद, टीएमसी- सबके लगभग एक जैसे राग हैं। चुनाव जीतने या हारने के बाद ये पार्टियां किसी भी मुद्दे पर बहुत अधिक दिनों तक मुखर नहीं दिखतीं और न ही किसी मुद्दे को निर्णायक बनाकर जनता से जुड़ पा रही हैं। बार-बार हारने के बाद भी उनको जनता से दूरी का एहसास नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि वे पराजय को स्वीकार नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि संघ और आनुषंगिक संगठन के साथ लंबे समय से सत्ता में बने रहने की विशेष सुविधा है, इसलिए वह इससे उबर जाती है। यही कारण है कि आज राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा बन गया है कि कोई भी चुनाव हो, परिणाम आने के बाद जिम्मेदारियों से भागना राजनीतिक कौशल गिना जाने लगा है। यह दलों और नेताओं को महंगा पड़ रहा है।

वे चुनाव से पहले शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं और फिर परिणाम विपरीत आने पर फिर से नए शॉर्टकट से निकल भागना चाहते हैं। किसी भी चुनाव के बाद एक ही आलाप! जीते तो खुद की पीठ थपथपाई और हारे तो धांधली का आरोप लगाकर जिम्मेदारी मुक्त हो गए।

देश में कोई संस्था नहीं बची है, जिस पर आरोप नहीं लगा है। किंतु इसका फायदा कब और क्या मिला? क्या जनांदोलन हो गया? दरअसल, ईवीएम, वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता से नहीं जुड़ रहे। कार्यकर्ता भी नेता की ‘हां’ में ‘हां’ तो मिलाते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। आशाहीन और ऊर्जाहीन कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ बन रहे हैं। उन्हें नेतृत्व से उम्मीद है, पर उनमें विश्वास नहीं। जबकि, पर्याप्त अवसर और बहुतेरे विकल्प बचे हैं। जहां कहीं थोड़ी मेहनत हुई, मुद्दे की राजनीति हुई, वहां दलों, क्षत्रपों ने पूर्णरूपेण अथवा आंशिक वापसी की है। यही कारण है कि आज राजनीतिक हितों के आरोप मुखर हैं और जनता के मुद्दे गौण। इसलिए फिलहाल देश में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिख रही। जनता इसी अनुरूप जनादेश सुना रही है।