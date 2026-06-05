यह आग तंत्र की विफलता का प्रमाण

दिल्ली एक बार फिर आग की एक भयावह त्रासदी का गवाह बनी है। 3 जून, 2026 को मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। कई लोग घायल हुए। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। यह सिर्फ हादसा…

दिल्ली एक बार फिर आग की एक भयावह त्रासदी का गवाह बनी है। 3 जून, 2026 को मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। कई लोग घायल हुए। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि तंत्र की असफलता का प्रमाण है। यह बताता है कि नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जिस भवन को केवल छह कमरों की अनुमति मिली थी, उसमें 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं था। यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ था। सवाल यह है कि यह सब इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? क्या किसी विभाग ने कभी निरीक्षण नहीं किया? सच यह है कि ऐसे मामले केवल व्यक्तिगत लालच का परिणाम नहीं होते, बल्कि इनके पीछे प्रशासनिक ढिलाई और जवाबदेही का अभाव भी होता है। जब नियमों को कागज तक सीमित कर दिया जाता है, तब दुर्घटनाएं त्रासदी बन जाती हैं। दिल्ली में अनियोजित शहरीकरण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। जब एक भवन अपनी क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को समायोजित करता है, तब खतरा बढ़ जाता है। इसमें केवल सरकार से उम्मीद करना पर्याप्त नहीं होगा। समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। नागरिकों को होटल, मॉल या किसी सार्वजनिक भवन में जाते समय सुरक्षा-व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। यदि इस बार भी हम नहीं चेते, तो अगली त्रासदी बस समय का इंतजार कर रही है।

पुनीत उपाध्याय, टिप्पणीकार

देश भर में ग्रीष्मकाल में होटलों व पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बढ़ना नई बात नहीं है। ऐसे में, मालवीय नगर का होटल विगत 3 जून को जानलेवा अग्निकुंड में तब्दील हो गया। होटल की खामियां अग्निशमन विभाग और प्रशासन को उस समय नजर आई, जब अग्निकांड हो चुका। संज्ञान में आया कि होटल मे प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही दरवाजा था, होटल के पास अनिवार्य अनुमति और अग्निशमन विभाग की ओर से फायर एनओसी नहीं थी। व्यावहारिक रूप से देश के महानगरों में छोटी-छोटी जगहों में बने बहुमंजिले होटलों का यदि सर्वेक्षण किया जाए, तो अधिकांश होटलों की यही स्थिति है। समझ में नहीं आता कि हमारा प्रशासन समय रहते होटलों में अग्निशमन हेतु मूलभूत उपकरणों की समुचित जांच क्यों नहीं करता?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

जवाबदेही और सुधार से बचेगी जिंदगी मालवीय नगर की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। घटना के दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे देश की जो आर्थिक-सामाजिक स्थिति है, उसमें इन्हीं आधे-अधूरे संसाधनों से काम चलाना हमारी मजबूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो हमारे पास है, उसी को व्यवस्थित कर चौकस तरीके से काम लिया जाए।

देश में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। दिल्ली की घटना के एक दिन बाद ही बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें कई मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद गाजियाबाद में एक पीजी सह रेस्तरां में आग लगी। असल में, ये घटनाएं हमारे सामाजिक और राजनीतिक तंत्र के उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है।

भारत के अधिकांश महानगर आज अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। संकरी गलियां, अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक भीड़, पार्किंग की अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगभग हर शहर में सामान्य दृश्य बन चुके हैं। ऐसे में, प्रशासन, समाज और तमाम व्यावसायिक समूहों को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए काम करना चाहिए। हमारे लोग उन्नत और सुविधा वाली व्यवस्था में जाने की स्थिति में नहीं हैं। अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो व्यवसायी अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि उनके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या ही नहीं बचेगी। तब तो जो सुविधाएं कम खर्च करके लोग उठा रहे हैं, वे भी नदारद हो जाएंगी और समाज में और हाहाकार मच जाएगा।

विभा चौधरी, गृहिणी

दिल्ली अग्निकांड के दौरान अल्लाह के फरिश्ते बने रियाजुद्दीन मंसूरी तथा उनके बेटे अरमान मंसूरी को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने अपने सीमित साधनों से ही कई जिंदगियों को बचा लिया। इन दोनों ने इस आफत में फंसे लोगों की जान को बचाने के लिए अविलंब नए-नवेले गद्दे, रजाइयां खिड़कियों के नीचे बिछा दीं, जिस पर कूदकर पीड़ितों ने अपनी जान बचाई। केंद्र व दिल्ली सरकार तथा स्थानीय निकाय को आफत के इस मौके पर इंसानियत का पैगाम देने वाले रियाजुद्दीन का न केवल सार्वजनिक रूप से सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए।