मानवीय दृष्टिकोण से उचित हल निकालें

नागरिकता का प्रश्न लंबे समय से विश्व भर में बहस का विषय रहा है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपने हालिया फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को ही खारिज कर दिया, जिसमें वह जन्म के आधार पर मिलने वाली…

नागरिकता का प्रश्न लंबे समय से विश्व भर में बहस का विषय रहा है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपने हालिया फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को ही खारिज कर दिया, जिसमें वह जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करना चाहते थे। दुनिया में नागरिकता देने के दो प्रमुख सिद्धांत हैं; पहला, ‘जूस सोली’ यानी भूमि का अधिकार। इसके तहत अगर कोई बच्चा किसी देश की धरती पर जन्म लेता है, तो उसे वहां की नागरिकता अपने आप मिल जाती है। दूसरा, ‘जूस सैंग्विनिस’ यानी रक्त का अधिकार। यह जन्मस्थान को नहीं, बल्कि माता-पिता की नागरिकता या वंश को आधार मानता है। आज के दौर में, जब लोग एक से दूसरे देश में बस रहे हैं, यह बहस अहम है कि नागरिकता का आधार जन्म होना चाहिए या वंश?

नागरिकता के इन्हीं सिद्धांतों को लेकर अमेरिका में आज विवाद बना हुआ है। वहां ‘जूस सोली’ के सिद्धांत मान्य हैं। कनाडा, मेक्सिको और अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश ‘जूस सोली’ का पालन करते हुए अपनी धरती पर जन्मे हर बच्चे को नागरिकता देते हैं, वहीं जर्मनी, इटली, जापान और चीन ‘जूस सैंग्विनिस’ को प्राथमिकता देते हैं।

भारत ने शुरू में बेहद संतुलित मार्ग अपनाया, जहां स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में रुख उदार था और ‘जूस सोली’ के तहत यहां जन्म लेने वाला लगभग हरेक बच्चा नागरिकता का पात्र था। वहीं, समय के साथ अवैध प्रवासन व जनसांख्यिकीय चिंताओं के कारण कानून में संशोधन कर नागरिकता के कड़े प्रावधान किए गए। इसके तहत 1 जुलाई, 1987 से जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य किया गया और आगे 3 दिसंबर, 2004 से व्यवस्था की गई कि माता-पिता, दोनों भारतीय हों या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इस प्रकार, भारत ने जन्म स्थान और वंश का एक व्यावहारिक व मजबूत मिश्रित मॉडल विकसित किया।

‘जूस सोली’ और ‘जूस सैंग्विनिस’, दोनों ही सिद्धांत अपने-अपने संदर्भों में तर्कसंगत हैं, परंतु वैश्वीकरण और बढ़ते प्रवासन के युग में किसी एक मॉडल को पूर्ण रूप से अपनाना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि देश एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ मानवाधिकारों और सामाजिक समावेशन की भावना भी सुरक्षित रहे। यही संतुलन भविष्य में नागरिकता से जुड़ी तमाम जटिलताओं का अधिक स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

मोहम्मद जुबैर, टिप्पणीकार

उपलब्ध दस्तावेजों को ही माना जाए भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट से किसी की नागरिकता साबित नहीं होती। इस बयान के बाद यह अहम सवाल पैदा हो गया है कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए भारत में कौन सा दस्तावेज प्रामाणिक है? देश के लोगों के पास कई प्रकार के अधिकृत दस्तावेज मौजूद हैं। इन्हें ही नागरिकता के लिए सुबूत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, न कि इस पर और अधिक विवाद पैदा किया जाना चाहिए।

भारत में नागरिकता साबित करने को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पिछले दिनों एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना था और अब विदेश मंत्रालय पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न होने की बात कर रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी यात्रा दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज। अब सवाल यह है कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, यानी वोटर आईडी, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज नागरिकता के पक्के सुबूत नहीं माने जा सकते, तो फिर भारत में नागरिकता का पक्का सुबूत है क्या?

भारत में कभी नेशनल सिटिजनशिप कार्ड जैसा दस्तावेज नहीं बनाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ‘भारतीय नागरिकता अधिनियम-1955’ के तहत तय होती है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या फिर क्षेत्र विलय से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में, जन्म से नागरिक होने वाले ज्यादातर भारतीयों के पास अलग से किसी तरह के नागरिकता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होती है। केवल उन लोगों के लिए ही सिटिजनशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के जरिये नागरिकता ली हो। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने 20 दिसंबर, 2019 को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया था कि जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। उस समय पीआईबी ने कहा था, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जमीन-घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण हो सकते हैं। इसलिए, इन दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण जरूर माना जाना चाहिए।