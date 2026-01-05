क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाए

Hindustan Hindi News
क्रिकेट को लंबे समय तक सज्जनों का खेल माना गया, परंतु हाल की घटनाएं इसकी बदलती तस्वीर दिखाती हैं। आईपीएल-2026 की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की खरीद के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद उभर आया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर भारत में विरोध, बहिष्कार अभियान और दबाव तेज हुआ। परिणामस्वरूप बीसीसीआई ने खिलाड़ी को मुक्त करने का निर्देश दिया। यह प्रकरण बताता है कि खेल अब कूटनीति और राजनीति से प्रभावित हो रहा है। आवश्यक है कि क्रिकेट को इन प्रभावों से अलग रखा जाए, ताकि वह सद्भाव और खेल भावना का प्रतीक बना रहे।

दुखद है कि जो क्रिकेट कभी पड़ोसी देशों के बीच संवाद और सौहार्द का माध्यम माना जाता था, आज उसी के मैदान पर राजनीतिक कटुता की गहरी लकीरें खींची जा रही हैं। मुस्तफिजुर रहमान प्रकरण ने खेल की सीमाओं को लांघते हुए भारत-बांग्लादेश संबंधों को विवाद के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब क्रिकेट भी कूटनीति और आक्रोश का उपकरण बन चुका है? मैदान पर गेंद नहीं, बल्कि अविश्वास और नाराजगी उछलती दिखाई दे रही है। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल बहिष्कार की याद दिलाता है, जब कूटनीतिक तनाव ने खेल के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस बार भी सोशल मीडिया पर दबाव, राष्ट्रवादी भावनाएं और राजनीतिक बयानबाजी निर्णायक भूमिका में दिखी हैं। इससे क्रिकेट की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।

इन सबसे आगे की राह और अधिक धुंधली होती दिखाई दे रही है। द्विपक्षीय शृंखलाएं, खिलाड़ियों का आदान-प्रदान और संयुक्त क्रिकेट आयोजन सभी गंभीर सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। फिलहाल आईसीसी के हस्तक्षेप की संभावना भले मौजूद हो, लेकिन ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना किसी स्थायी समाधान की उम्मीद कमजोर है। ये हालात वैश्विक क्रिकेट के लिए चेतावनी हैं कि बढ़ता राजनीतिक दखल अंततः खेल की आत्मा को खोखला कर देगा। मुस्तफिजुर रहमान की रिहाई एक गहरे प्रतीक के रूप में उभरी है। यह घटना संकेत है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक भावनाओं और राजनीतिक सोच का विस्तार बन चुका है। लिहाजा समय रहते संतुलन नहीं साधा गया, तो क्रिकेटीय आत्मा, जो कभी सीमाओं को जोड़ती थी, धीरे-धीरे धुंध में खो सकती है।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

जनभावना का ख्याल तो रखना ही होगा

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को ‘रिलीज’ करने के बाद उनके समर्थन में कई लोग आ गए हैं। एक नामचीन हस्ती ने लिखा है कि इससे ढाका और पाकिस्तान करीब आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस निष्कासन से बांग्लादेश की रणनीति तय होगी? यानी, भारत तो क्रिकेट और राजनीति को अलग-अलग रखे, लेकिन यह बाध्यता बांग्लादेश पर नहीं है। यही है दोमुंहापन! दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, जो बीसीसीआई को कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान तो क्रिकेटर है। उसने थोड़े ही हिंसा फैलाई है। इस तर्क पर तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी यह भूलकर मौका दे देना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट मैदान पर ‘विमान गिरनेवाले’ और अन्य ‘एक्शन’ किए थे। अगर किसी मैच में मुस्तफिजुर भी कोई ऐसी ही शारीरिक संकेत करते दिखें, तो आप क्या करेंगे? भारत की जनता में आक्रोश है और ये तथाकथित बुद्धिजीवी अलग-अलग मत देकर बेचैनी दिखा रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि आप बांग्लादेशी क्रिकेटर की जिम्मेदारी लेंगे क्या? कल यदि वे झूठा आरोप लगा दें कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम में गलत हरकत हुई या पक्षपात हुआ, तो फिर यही बुद्धिजीवी इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी बना देंगे।

मकरंद हिरवे, टिप्पणीकार

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया जाना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भरा और सही फैसला है। सोशल मीडिया पर भले ही इसको लेकर अलग-अलग बातें की जा रही हों, लेकिन सच्चाई यही है कि हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में लोगों के बीच भारी गुस्सा और चिंता है। जब ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं, तो उनका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेल और समाज तक भी पहुंचता है। और भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। यह करोड़ों लोगों की भावना, सम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में, अगर किसी खिलाड़ी की मौजूदगी से देश के भीतर असंतोष, विरोध या तनाव पैदा होता है, तो क्रिकेट बोर्ड का फर्ज बनता है कि वह देश की भावनाओं को प्राथमिकता दे। कुछ लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। यह बात सही है, पर जब लोग आहत हों, जब किसी समुदाय पर अत्याचार की खबरें हों, तब खेल भी उस असर से अछूता नहीं रह सकता। लिहाजा, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करना नफरत नहीं, बल्कि देश की भावनाओं का सम्मान है! बीसीसीआई ने दिखा दिया कि वह देश की आवाज भी सुनता है।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार