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युद्ध नहीं, शांति ही मानवता का भविष्य

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विश्व भर में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यही वह दिन है, जब वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस दिन हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है…

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विश्व भर में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यही वह दिन है, जब वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस दिन हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है और शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण व मानवता का संदेश दिया जाता है। आज लगभग आठ दशक बाद भी, यह दिन इतिहास का स्मरण भर नहीं है, बल्कि वर्तमान विश्व को चेतावनी देने वाला एक अवसर है। कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया मानो बारूद के ढेर पर खड़ी है। हर ओर युद्ध, संघर्ष और तनाव का वातावरण दिखाई देता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल तनाव, गाजा संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय विवाद वैश्विक शांति के सामने गंभीर चुनौती बन गए हैं।

वास्तव में, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, बल्कि इससे नई समस्याओं की शुरुआत होती है। शांति ही मानवता का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यही संदेश हमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों में भी मिलता है। धम्मपद में कहा भी गया है- न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन। अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो।। अर्थात् संसार में वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता; वैर केवल प्रेम, करुणा और अहिंसा से ही समाप्त होता है। यही सनातन सत्य है। सच तो यही है कि गौतम बुद्ध का यह संदेश आज की युद्धग्रस्त दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक नजर आता है।

संघर्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। युद्ध में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को विवश हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां भय, असुरक्षा व मानसिक आघात के वातावरण में जीवन बिताने को मजबूर हो जाती हैं। यदि युद्ध की आग परमाणु हथियारों तक पहुंच जाए, तो उसका दुष्परिणाम केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को उसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल सीमाएं बदलते हैं, मनुष्य का भाग्य नहीं। तलवारें, मिसाइलें और बम कभी स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकते; वे केवल भय, घृणा और विनाश को जन्म देते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि राष्ट्र हथियारों की होड़ में उतरने के बजाय संवाद, कूटनीति और सहयोग का मार्ग अपनाएं। यदि मानवता ने इतिहास से सबक नहीं लिया, तो हमें भविष्य में फिर किसी ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी भरपाई सदियों तक संभव न हो सकेगी।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

कभी-कभी अमन के लिए जंग जरूरी

युद्ध सामान्यतः विनाश, मानव पीड़ा व आर्थिक क्षति का प्रतीक माना जाता है, और विवादों का समाधान शांति, संवाद व कूटनीति से करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी शांति स्थापित करने के लिए भी युद्ध लड़े जाते हैं। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब युद्ध को अपरिहार्य माना गया। वैसे भी, जब किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, सुरक्षा या मानवीय मूल्यों पर गंभीर खतरा पैदा होता है और सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाते हैं, तब युद्ध ही एकमात्र समाधान का रास्ता बच जाता है।

युद्ध कभी-कभी आत्मरक्षा के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर खुद इसकी वकालत करता है। यदि कोई राष्ट्र दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो पीड़ित देश के पास अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, दूसरे महायुद्ध में नाजी जर्मनी के विस्तारवादी अभियान ने अनेक देशों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया था। यदि मित्र राष्ट्र जर्मनी के विरुद्ध जंग में न उतरते, तो यूरोप में लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर गंभीर खतरा आ सकता था। कुछ सशस्त्र संघर्ष दमन और अन्याय के अंत के लिए भी आवश्यक सिद्ध हुए हैं। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन हो रहा था। लाखों शरणार्थी भारत आए, जिससे मानवीय और सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ। इसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसीलिए, कई इतिहासकार इस युद्ध को न्याय और आत्म-निर्णय के अधिकार की स्थापना के रूप में देखते हैं।

कभी-कभी युद्ध लंबे समय की शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मसलन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उपनिवेशवाद का तेजी से अंत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई संस्थाओं का विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। यह सही है कि आधुनिक हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों के युग में युद्ध का दुष्परिणाम पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। विशेषकर इराक युद्ध और अफगानिस्तान संघर्ष ने दिखाया है कि संघर्ष के नाम पर लिए गए सभी फैसले उचित या सफल नहीं होते, लेकिन जब जंग का मकसद रक्षा, न्याय व शांति की स्थापना हो और सभी कूटनीतिक उपाय विफल हो चुके हों, तब इसकी अनिवार्यता बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें जंग के मैदान में उतरना देशों के लिए अनिवार्य बन जाता है।

नवेंदु वत्स, टिप्पणीकार

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