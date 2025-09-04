एक शिल्पकार की भूमिका निभा रहे शिक्षक

भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महज औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के दाता, मानवता के सच्चे पथ-प्रदर्शक शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है…

भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महज औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के दाता, मानवता के सच्चे पथ-प्रदर्शक शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन का चयन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और अद्वितीय शिक्षक डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर किया गया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का सर्वोच्च माध्यम माना। उनकी सोच थी कि यदि शिक्षक को सम्मान मिलेगा, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और समाज में नैतिक मूल्यों की नींव मजबूत होगी। यही कारण है कि इस दिन देश भर में विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो अच्छे-बुरे में अंतर करना सिखाता है।

कहा जाता है कि आज शिक्षकों की गुणवत्ता में ह्रास हो गया है। उनके आचरण के आधार पर भी उनको घेरने का प्रयास किया जाता है। निस्संदेह, सभी पीली वस्तुएं सोना नहीं होतीं, लेकिन एकाध अपवाद के आधार पर पूरे शिक्षक समाज को कठघरे में भी नहीं खड़ा किया जा सकता। सच यही है कि आज भी तमाम शिक्षक दिन-रात मेहनत करते हैं, ताकि अपने विद्यार्थियों में जीवन-मूल्यों का बीजारोपण कर सकें, उन्हें एक बेहतर इंसान बना सकें और समाज के लिए एक उत्पादक के तौर पर पेश कर सकें। आज भी ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं, जो इस सोच के साथ जीते हैं कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम की सीमाओं में बंधा नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलुओं को समझाने का माध्यम होता है। यही कारण है कि वे अपने आचरण से भी विद्यार्थियों के सामने उदाहरण पेश करते हैं।

साफ है, शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह वह शक्ति है, जो आने वाले कल की नींव तैयार करती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को केवल अंकों की दौड़ में धकेल देगा, तो आने वाला समाज प्रतिस्पर्द्धा में उलझा हुआ और तनावग्रस्त रहेगा। यही कारण है कि शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विद्याथियों में मूल्यों, सहयोग और रचनात्मकता का भाव जगाएं, ताकि हम एक प्रगतिशील, संवेदनशील और नवाचार उन्मुख समाज गढ़ सकें। सुखद है कि शिक्षक इस दिशा में सक्रिय हैं। उनकी सोच और कोशिशों पर ही विकसित भारत का सपना टिका है। यही कारण है कि उनको समाज का ऐसा दीपक कहा जाता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं।

ममता कुशवाहा, शिक्षक

शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी बड़ी चुनौती एक मशहूर कहावत है, शिक्षा देना ही एकमात्र ऐसा काम है, जो बाकी सभी तरह के पेशों को जन्म देता है। शिक्षक के बिना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मगर आज हालात प्रतिकूल जान पड़ते हैं। एक वक्त था, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यानी शिक्षा की जो किरण भारत से निकलती थी, वह पूरी दुनिया को रोशन करती थी। पांचवीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ ने अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश शुरू की और बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। चाणक्य एक ऐसे शिक्षक थे, जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के मायने बदल दिए। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और विचार को व्यवहार में बदलने की शिक्षा दी। तीसरी सदी में विष्णु शर्मा ने ‘पंचतंत्र’ की रचना की और शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया। 14वीं सदी में पैदा हुए कबीर भी एक ऐसे ही शिक्षक थे, जिन्होंने सरल दोहों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किया और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। ये वे गुरु हैं, जिन्होंने भारत वर्ष का निर्माण किया। मगर आज ऐसे शिक्षकों का अभाव दिखता है।

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक, शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन में 75 प्रतिशत छात्र अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। चीन में अध्यापक की नौकरी को डॉक्टर की नौकरी जैसा दर्जा हासिल है। चीन, तुर्किये, दक्षिण कोरिया और मिस्र में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर शिक्षक बनें। इस सर्वे में भारत को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हमें लगता है कि भारत में शिक्षकों को वह सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके वे हकदार हैं। यह उस देश की दशा है, जहां गुरु-शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई है, और जहां एकलव्य जैसे छात्र ने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था।

आज जब शिक्षकों को गढ़ने के पाठ्यक्रम पर विमर्श चलता है, तो किसी भी संस्थान के लिए ऐसे शिक्षक तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है, जो अपने विधार्थियों को निर्भीक और बेहतर इंसान बनने, सत्य के पक्ष में खड़े होने और समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान अर्जित करने को प्रेरित करें। जिस समाज में शिक्षक सच्चे अर्थों में समाज के पथ प्रदर्शक होंगे, वहीं सम्मानित होंगे, छात्र उन्हें ही याद करेंगे। मगर इसके लिए शिक्षकों को अपने अंतस में झांकना होगा।