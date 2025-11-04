बाहुबलियों से मुक्त होता बिहार

संक्षेप: बिहार में बीते कुछ दशकों में जब भी चुनावों का जिक्र होता था, तो बरबस आंखों के सामने जंगलराज की तस्वीर उभर जाया करती थी, जिसमें चुनाव का मतलब जीतने की सूरत में जश्न और हारने की स्थिति में मार-काट होता था…

बिहार में बीते कुछ दशकों में जब भी चुनावों का जिक्र होता था, तो बरबस आंखों के सामने जंगलराज की तस्वीर उभर जाया करती थी, जिसमें चुनाव का मतलब जीतने की सूरत में जश्न और हारने की स्थिति में मार-काट होता था। राजनीतिक नेताओं की सत्ता-लालसा ने यहां की राजनीति में धन-बल, बाहुबल और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की आमद बढ़ाई, जिसके बाद सत्ता का अर्थ ही बदल गया। आलम यह हो गया कि यहां सत्ता का मतलब भय, भूख व बंदूक बन गया और राज्य की तरक्की का अर्थ सत्ताधीशों का निजी विकास होना बन गया। बाहुबलियों के भरोसे राज्य सरकार चलने लगी और जातिवाद की राजनीति गांव-गांव तक पहुंच गई। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि बिहार विकास की राह में निरंतर पिछड़ता चला गया। मगर इस बार वहां का जनमानस पूरी तरह से बदला-बदला सा नजर आ रहा है। 21वीं सदी के बिहार के युवा मतदाता जात-पात से ऊपर उठकर अपना और राज्य का विकास चाहते हैं, इसलिए वे जंगलराज के नेताओं और बाहुबलियों के भय से जरा भी खौफजदा नहीं हैं। यह बिहार की पूरी एक पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे देश की जनता के लिए भी शुभ संदेश है। बिहार के युवा मतदाता अब भयमुक्त राज्य का सपना साकार करना चाहते हैं, ताकि उनका पलायन रुक सके और वे अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें। बिहार को यदि अपने स्वर्ण युग में लौटना है, तो उसे बाहुबलियों को किनारे करके अच्छी राजनीति की ओर बढ़ना ही होगा।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

हाल के कुछ वर्षों का बिहार देखिए। अब वहां उस तरह से अपराध नहीं होते, जैसे पहले हुआ करते थे। पहले के समय में तो आलम यह होता था कि पूरा मतदान-केंद्र ही लूट लिया जाता था। किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, तो वह यही कहेंगे कि उन दिनों बाहुबली के गुंडे ही आमतौर पर मतपत्र पर मुहर लगाते थे, किसी दूसरे को मौका नहीं मिलता था। वह ऐसा वक्त था, जिसमें जिसको जहां अवसर मिलता, बूथ लूट लेता। मगर अब तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। अब जंगलराज का वह दौर नहीं रहा। यहां की तमाम सरकारों ने ऐसे उपाय किए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व चुनावों से दूर होते गए। इसी का फायदा यह हुआ कि अब यहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने लगे हैं और चुनावी हिंसा की खबरें नहीं आतीं। इसलिए, उम्मीद यही है कि अब यह तस्वीर और बेहतर बनेगी, और यदि कोई बाहुबली या अपराधी चुनाव में खड़ा है, तो वहां की जनता उसे उचित सबक सीखाएगी।

दीपक, टिप्पणीकार

अब भी यहां अपराध कम नहीं होते किसी सूबे को हम ‘जंगलराज’ क्यों कहते हैं? क्योंकि, वहां कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब होती है, अपराधियों व असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद रहते हैं, बाहुबली कानून को ठेंगा दिखाते हैं और एक आम आदमी के लिए सुकून के साथ जीवन गुजारना काफी मुश्किल होता है। अगर इस पैमाने पर देखें, तो बिहार की सेहत अब भी बहुत नहीं सुधरी है। अब भी यहां आपराधिक वारदातें खूब होती हैं, जिसके कारण यह कहना गलत होगा कि जंगलराज की जो धारणा इस राज्य के साथ नत्थी हो गई है, वह अब खत्म हो गई है। राज्य में कानून-व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। अलबत्ता, आज भी हम यहां की कानून-व्यवस्था की हकीकत जान सकते हैं।

आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। बेशक, कुछ लोग तर्क देते हैं कि 2012 में 3,566 हत्याओं का गवाह यह राज्य बना था, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 2,862 हो गई है, लेकिन अपराध की बात करें, तो इसमें बढ़ोतरी ही हुई है। जैसे- 2013 में प्रति लाख आबादी पर 183.7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023 में बढ़कर 277.5 हो चुके हैं। तो, जब अपराध बढ़ रहे हैं, तो राज्य कैसे जंगलराज से मुक्त हो गया? यहां तक कि चुनावी हिंसा ही अभी वहां जिस तरह से हो रही है, वह चिंता पैदा करती है। दो बाहुबलियों की झड़प में एक की जान चली गई और दूसरा हिरासत में ले लिया गया। यह घटना इसका भी संकेत है कि बिहार में अब भी चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा कायम है। यह दावा झूठा है कि आपराधिक तत्वों पर लगाम लग चुका है, असलियत में ऐसे तत्वों को संरक्षण ही मिल रहा है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का भी संकेत है कि पुलिस-प्रशासन को उस हद तक खुली छूट नहीं मिल सकी है कि वे आपराधिक तत्वों पर पूरी तरह से लगाम लगा सकें। पुलिस-प्रशासन के यदि हाथ-पैर बंधे होंगे, तो जंगलराज से मुक्ति भला कैसे संभव है?

यह सही है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं और ‘जंगलराज’ की धारणा उनके साथ चिपकी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिहार की बदहाली को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाए। वहां जिस तरह की स्थिति है, उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है और यह तभी हो सकता है, जब आपराधिक प्रवृत्ति के तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ऐसे में, मौजूदा विधानसभा चुनाव आम लोगों के लिए मौका है कि वे ऐसे तत्वों को पहचानें, उसे चुनाव में हराएं और स्वच्छ छवि वाले जन-प्रतिनिधियों को चुनें। इसी से बिहार की छवि बेहतर बनेगी।