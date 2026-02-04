भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत समेत अनेक देशों पर जब टैरिफ थोपना शुरू किया, तब भारत के चीन और यूरोपीय देशों से संबंध और…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत समेत अनेक देशों पर जब टैरिफ थोपना शुरू किया, तब भारत के चीन और यूरोपीय देशों से संबंध और मजबूत हुए। इससे भारत को आर्थिक लाभ हुआ और अमेरिका को नुकसान। अमेरिका में कीमतें आसमान छूने लगीं। बढ़ती महंगाई, टैरिफ पर अदालतों की फटकार से ट्रंप का विरोध उनके अपने देश में ही तेज हो गया। विश्व मंच पर अमेरिकी दबदबा कमजोर पड़ने से छोटे-छोटे देश भी खुलकर अमेरिका को चुनौती देने लगे। घिरते ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आई। भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका को अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर भी पुनर्विचार करना होगा।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं का सकारात्मक नतीजा सामने आना केवल एक समझौता भर नहीं है, बल्कि यह भारत की बदली हुई वैश्विक आर्थिक हैसियत, कूटनीतिक परिपक्वता और नीतिगत स्थिरता का प्रमाण है। टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने के बाद जिस तरह से शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और मुद्रा बाजार में उत्साह दिखा, उसने साफ कर दिया कि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। सेंसेक्स और निफ्टी का रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद होना, निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और रुपये की तीन साल की सबसे बड़ी मजबूती, यह सब बाजार की उस भरोसे की अभिव्यक्ति है, जो मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों में उसे दिखाई देता है। सोना और चांदी में आई तेजी यह दर्शाती है कि निवेशक इस समझौते को दीर्घकालिक रूप में सही मान रहे हैं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार भारत-अमेरिका के बीच हुए करार के प्रमुख असर की बात करें, तो इससे भारत के निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी, यानी अब अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर कम शुल्क लगेगा। साथ ही इससे भारतीय स्टॉक मार्केट और रुपये को मजबूती मिली है। राजस्थान के हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग उत्पादों को भी इससे राहत मिलेगी। कहना गलत नहीं होगा कि इससे भारत को ऊर्जा खरीद में विविधता लाने और रूसी तेल पर निर्भरता घटाने का अवसर भी मिला है। इस समझौते के राजनीतिक निहितार्थों की यदि हम यहां पर बात करें, तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव कहीं न कहीं कम होगा।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार ------------------------------------ किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगाभारत-अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय किसानों के लिए सोयाबीन, मक्का, कपास, गेहूं और डेयरी उत्पादों के सस्ते आयात की आशंका बढ़ गई है। इससे हमारी पारंपरिक खेती पर दबाव का खतरा उत्पन्न हो गया है।

इस समझौते के नुकसान की बात करें, तो अमेरिका से कृषि उत्पादों के आयात से भारतीय कृषि उपज की मांग कम हो सकती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बढ़ोतरी से छोटे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाएगी। इसी तरह, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के प्रवेश से देसी बीजों के लिए संकट पैदा हो सकता है। उधर, डेयरी उत्पादों के आयात से देशी उत्पादकों की आय पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। भारतीय किसान समूहों ने कृषि बाजार खोलने के संभावित दबाव को लेकर चिंता जताई है। हालांकि, अब तक इस समझौते के अधिकांश विशिष्ट नियम या शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, किसान नेताओं ने आगाह किया है कि इस डील के कारण किसानों को भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ सकती है, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं।

राहुल रंजन शुक्ला, टिप्पणीकार वर्तमान में जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं, वे भी भारत के लगभग 86 अरब डॉलर के निर्यात में से करीब आधे हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, झींगा, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर विशेष दबाव बनाया गया है। इसी तरह, स्टील और एल्युमिनियम पर बढ़े शुल्क भारत के 4.56 अरब डॉलर के धातु निर्यात को महंगा बना सकते हैं। टैरिफ बढ़ने के बाद इसके शुरुआती असर सामने भी आए थे। मई से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 37.5 प्रतिशत की कमी देखी गई। फार्मा निर्यात में 15.7 प्रतिशत और एल्युमिनियम में 37 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। समझौते के बाद भी जोखिम बने हुए हैं। विशेषज्ञ इसे ‘रणनीतिक झटका’ बताते हैं, जो श्रम-प्रधान उद्योगों में रोजगार और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकता है। टैरिफ नीति भारत के लिए चेतावनी भी है। यह स्पष्ट संकेत देती है कि केवल सस्ते उत्पादन से नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता, तकनीक और मजबूत घरेलू बाजार के सहारे ही भारत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकता है। यदि ‘मेड इन इंडिया’ को विश्वसनीय ब्रांड बनाया जाता है और निर्यात बाजारों को वैविध्यपूर्ण बनाया जाता है, तो हम इन चुनौतियों को अपनीआर्थिक शक्ति में बदल सकते हैं।