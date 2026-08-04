सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी

यह कहना गलत नहीं होगा कि हालिया विधानसभा उपचुनावों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं। यह बता रहा है कि अब चुनावी मुद्दे पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदू-मुस्लिम नहीं रहने वाले। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण…

यह कहना गलत नहीं होगा कि हालिया विधानसभा उपचुनावों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं। यह बता रहा है कि अब चुनावी मुद्दे पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदू-मुस्लिम नहीं रहने वाले। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बातें मानो अब पुरानी हो गई हैं। लगता यही है कि मतदाताओं ने हालिया मुद्दों के आधार पर अपना मत जाहिर किया, फिर चाहे वह राम मंदिर व अन्य बड़े-बड़े मंदिरों में चढ़ावा चोरी का मामला हो, छात्रों का देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन हो, पेपर लीक का मसला हो, रोजगार से जुड़े सवाल हों या फिर सत्ता पक्ष द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति। इन सबको मतदाताओं ने ध्यान में रखा और अपने विचार ईवीएम में दर्ज किए। बांकीपुर का नतीजा तो बिहार की उस जातीय गणित को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, जिसे भाजपा हाल तक लगभग तय मानकर चल रही थी। बांकीपुर सीट पर भाजपा का एकछत्र राज रहा है, लेकिन अब उस पर जन सुराज का कब्जा हो गया है। प्रशांत किशोर ने बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराया। यह विशुद्ध रूप से शहरी क्षेत्र है, बावजूद इसके यहां से प्रशांत किशोर को सबसे अधिक वोट मिले।

इसी तरह, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थानीय मतदाताओं के असंतोष और हाल ही में हुए राजनीतिक इस्तीफों ने सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें पैदा कीं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट भले ही फिर से भाजपा के पास चली गई हो, लेकिन वहां भी पिछले चुनाव के मुकाबले उसका वोट-प्रतिशत गिरा है। इन सबका मतलब साफ है, सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। इनसे पार पाने की वह कोशिश करे, अन्यथा उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

निस्संदेह, उपचुनावों के परिणामों को अंतिम जनादेश नहीं माना जा सकता, किंतु उनको चेतावनी अवश्य समझना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता केवल वादों से नहीं, बल्कि व्यवहार, संवेदनशीलता और जवाबदेही से प्रभावित होता है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, स्थानीय नेतृत्व की उपेक्षा, जन-समस्याओं के समाधान में विलंब और संवादहीनता किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। यदि भाजपा इन परिणामों को केवल ‘मतदाताओं द्वारा मिला धोखा’ मानकर आगे बढ़ जाएगी, तो यह भूल भविष्य में और महंगी पड़ सकती है। हां, यदि वह इसे आत्ममंथन, संगठनात्मक सुधार और जनता से संवाद बढ़ाने का अवसर माने, तो यही हार भविष्य की बड़ी जीत की नींव भी बन सकती है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

यह सिर्फ प्रत्याशियों की जीत-हार उपचुनावों के नतीजों को भाजपा के लिए चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन इससे अभी सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह चुनाव भाजपा का लिटमस-टेस्ट नहीं था। यह प्रत्याशियों का चुनाव था। बांकीपुर इसका बड़ा उदाहरण है। वहां लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनको भाजपा से दिक्कत नहीं थी, बल्कि जिस प्रत्याशी को चुनावी जंग में उतारा गया था, वह उन्हें पसंद नहीं था। उनकी तुलना में प्रशांत किशोर कहीं ज्यादा लोगों को पसंद आए। इसी तरह की कहानी दतिया और मांजलपुर की भी है। इसलिए, जो लोग इन नतीजों को भाजपा के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, उन्हें इस तरह के विश्लेषण से बचना चाहिए। भाजपा का झंडा अभी भी बुलंद है और आगे भी बुलंद रहेगा।

आनंद कुमार, टिप्पणीकार

चुनावी रणनीतिकार से जन-प्रतिनिधि का सफर प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि इसके पूर्व बिहार विधानसभा के आम चुनाव में उनकी पार्टी जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बांकीपुर जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पर मिली कामयाबी इस बात का संकेत है कि उनके मुद्दों के साथ राज्य की जनता है। दरअसल, प्रशांत किशोर ने पलायन, शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार, कमजोर कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बना रखा है। चुनावी जीत के बाद भी उनके जो बयान सामने आए, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि दस-पंद्रह हजार के लिए अगर राज्य का युवा बाहर कमाने जाता है, तो ऐसा विकास बेमानी है। दूसरी ओर, वह राज्य के मुखिया सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते रहे हैं। नतीजों के बाद भी उन्होंने यही किया, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह राज्य की राजनीति की धुरी बने रहेंगे। वास्तव में, यह जन सुराज की जीत नहीं, प्रशांत किशोर की अपनी जीत है। वह एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। सबसे अहम यह है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को लंबे समय से एक ऐसे नेता की तलाश थी, जो बिहारी अस्मिता, पहचान व मुद्दों के प्रति समर्पित हो। प्रशांत किशोर इन पैमानों पर खरे उतरते हैं। हालांकि, चर्चा दतिया में भाजपा की हार और मांजलपुर में वोट-प्रतिशत के कम होने की भी हो रही है, लेकिन इन सबका संदेश यही है कि उपचुनावों में उम्मीदवारों की योग्यता, कर्मठता और ईमानदारी का मतदाताओं ने ख्याल रखा। स्वच्छ छवि के व्यक्ति से ही हमारी राजनीति स्वच्छ होगी, तभी सुशासन भी कायम होगा। कम-से-कम प्रशांत किशोर की जीत से मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को यही संदेश जा रहा है।