केरल ने गरीबी दूर करने का दिखाया रास्ता

केरल की पावन धरती, जहां नारियल के हरे-भरे बागान समुद्र की लहरों का आलिंगन करते हैं और पश्चिमी घाट की पर्वत शृंखलाएं मानसून की बूंदों से सराबोर हो जाती हैं, एक ऐसी क्रांति की साक्षी बनी है, जो समूचे भारत को प्रेरणा दे रही है। 1 नवंबर को, केरल पिरवी दिवस के पवित्र अवसर पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐतिहासिक घोषणा की- केरल अब अत्यधिक गरीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। यह भारत का पहला राज्य है, जिसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आशाओं का उदय और समावेशी समाज के निर्माण की विजय है। कल्पना करें, उन घरों की, जहां कभी भूख और अभाव की छाया मंडराती थी, वहां आज आत्मसम्मान और समृद्धि की किरणें झिलमिला रही हैं। यह कहानी बताती है कि यदि नीयत साफ और इच्छाशक्ति अटल हो, तो गरीबी को जड़ से उखाड़ना असंभव नहीं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव 2021 में रखी गई, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी) को हरी झंडी दिखाई। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट ने केरल को देश में सबसे कम 0.55 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी दर के साथ शीर्ष पर रखा, लेकिन यह आंकड़ा सरकार के लिए रुकने का बहाना नहीं बना। इसके बजाय, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1,032 स्थानीय निकायों के सहयोग से 64,006 परिवारों की पहचान की गई, जो अत्यधिक गरीबी की जकड़ में थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एकसमान नीति थोपने के बजाय हर परिवार के लिए अलग माइक्रो-प्लान तैयार किए। स्थानीय निकायों, कुदुंबश्री जैसे सशक्त महिला समूहों और सामाजिक संगठनों को इस मिशन में सहयोगी बनाया गया। नतीजतन, केरल अति-गरीबी से मुक्त हो गया है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और जन-भागीदारी से परिपूर्ण थी, बल्कि मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखकर संचालित हुई।

केरल की इस उपलब्धि ने नई आशा जगाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य केरल की माइक्रो-प्लानिंग से सबक ले सकते हैं। केंद्र की योजनाएं- जैसे पीएम आवास, आयुष्मान भारत को ईपीईपी जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है। केरल की यह घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ति और दशकों की दूरदर्शी नीतियों-भूमि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रमाण है। यही कारण है कि वह गर्व से कह रहा है कि गरीबी-उन्मूलन संभव है।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

यह आंकड़ों में हेराफेरी का नतीजा तो नहीं केरल ने भले ही ‘अति गरीबी’ से मुक्त होने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह कहीं-न-कहीं आंकड़ों की हेराफेरी भी जान पड़ती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विगत 25 अक्तूबर को ही जब यहां के एससी-एसटी कल्याण मंत्री ने वायनाड को ‘अति-गरीबी’ से मुक्त होने की घोषणा की थी, तभी आदिवासी कार्यकर्ताओं ने इस सरकारी दावे की कलई खोल दी थी और बताया था कि सरकारी आंकड़ों व सच्चाई में काफी ज्यादा अंतर है। गौरतलब है कि वायनाड केरल के उन इलाकों में शुमार है, जहां आदिवासियों की एक बड़ी संख्या रहती है। यहां के आदिवासियों का कहना था कि वे अब भी भूख और अभाव में दिन गुजारने को मजबूर हैं।

यह स्थिति सिर्फ वायनाड की नहीं है, यहां के अधिकांश आदिवासी इलाकों में भूख, बेरोजगारी और भूमिहीनता आपको आसानी से दिख जाएगी। चूंकि आदिवासियों का संघर्ष बदस्तूर चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री का यह दावा कि उनका राज्य अति-गरीबी से मुक्त हो गया है, इन आदिवासियों के सम्मान पर चोट जैसा है। यह दावा इन लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? वह चाहते, तो कुछ वक्त लेकर यहां के हालात पूरी तरह सुधार सकते थे और फिर अपनी उपलब्धि का एलान करते। यह कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे समावेशी समाज की कल्पना कहीं अधिक साकार होती। आदिवासियों के लिए लड़ने वाले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि केरल के 90 फीसदी आदिवासी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। कई लोग प्लास्टिक की ढकी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जहां न बिजली है, न शौचालय और न ही पीने का साफ पानी। ‘द मूकनायक’ में छपी एक खबर के मुताबिक, आदिवासी समाज के बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और पिता के काम में हाथ बंटाना उनकी मजबूरी बनी हुई है।

हालांकि, ऐसी तस्वीर सिर्फ केरल में नहीं है। यह स्थिति कमोबेश पूरे देश में दिखती है। बेशक, अभी केरल के दावे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह सूबा मानव विकास के तमाम पैमानों पर सभी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। इसलिए, यह मुमकिन है कि आज नहीं तो कल, यह जरूर इस उपलब्धि को हासिल कर लेगा। तब तक, इसे न सिर्फ पूर्ववत अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाना होगा, बल्कि लोगों के जीवन-स्तर में बेहतरी के कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। केरल के आदिवासियों के लिए भले ही गरीबी अभी की हकीकत हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही इसका उन्मूलन हो जाएगा।