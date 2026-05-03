आत्महत्या के लिए संपूर्ण समाज दोषी

विगत दो महीने में चार विद्यार्थियों की आत्महत्या के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आईआईटी, खड़गपुर में भी गत एक महीने में दो छात्रों और पिछले डेढ़ वर्ष में नौ छात्रों द्वारा की गई…

विगत दो महीने में चार विद्यार्थियों की आत्महत्या के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आईआईटी, खड़गपुर में भी गत एक महीने में दो छात्रों और पिछले डेढ़ वर्ष में नौ छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या मंथन करने को विवश करती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? राष्ट्र की कुल जनसंख्या के लगभग 10.6 प्रतिशत लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं। इनमें भी 18 से 29 वर्ष की आयु के आठ प्रतिशत युवा गंभीर मानसिक रोगों से घिरे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में घटित खुदकुशी की कुल घटनाओं में लगभग 7.6 प्रतिशत मामले छात्रों के होते हैं।

आत्महत्या के लिए कहीं-न-कहीं पूरा समाज दोषी है। कभी दादा-दादी, नाना-नानी बच्चों को संवेदनात्मक खुराक उपलब्ध कराते थे। वहीं इंटरनेट के इस दौर में व्यक्ति सामाजिकता से दूर,भीड़ में अकेला है। बढ़ती मोबाइल संस्कृति, माता-पिता की अपने बच्चों में अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को पूर्ण होते देखने की उत्कट अभिलाषा, व्यस्त और एकाकी जीवन में बच्चों के लिए घटता गुणवत्तापूर्ण समय,बढ़ते एकल परिवार, कमजोर पड़ता सामाजिक दायरा, पारिवारिक तनाव, गंभीर रोग, असफल प्रेम-प्रसंग, नशे का सेवन, मानसिक रोग व बेकाबू महत्वाकांक्षाएं , बेरोजगारी आदि ही आत्महत्या के हेतु हैं।

आज के अभिभावक जहां अपनी संतान की अच्छी परवरिश में विफल हैं, वहीं नई तकनीक ने आभासी मित्रों और आभासी संबंधों को गढ़कर ‘ह्यूमन कनेक्शन’ को बुरी तरह प्रभावित किया है। हमें यह समझना ही होगा कि किसी आईआईटी छात्र का आत्महत्या करना वस्तुतः सिर्फ उस परिवार, संस्था या देश का नुकसान नहीं है, अपितु इस पृथ्वी पर मानवता की अपूरणीय क्षति है। छात्रों के लिए परीक्षा में असफलता, नए माहौल में व्यवस्थित न हो पाना, हीन भावना और आपसी सद्भाव की कमी भी आत्महत्या के कारक हैं।

कोई प्रतिभा ऐसे ही नहीं निखरती, कोई सितारा ऐसे ही नहीं बनता, बल्कि उसमें पर्दे के पीछे कई लोगों का योगदान होता है, उनमें निरंतर बूढ़े होते माता-पिता, उनकी नींद, चैन और इच्छाओं का बलिदान निहित होता है। किशोर वय और युवावस्था में रात-दिन जाग-जागकर पढ़ाई करने से मुश्किल काम कोई नहीं। इसलिए यहां किसी शायर के शब्द प्रासंगिक जान पड़ रहे हैं- दिखाई नहीं देता, पर शामिल जरूर होता है/ हर खुदकुशी का कोई कातिल जरूर होता है।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

खुदकुशी गलत परवरिश का नतीजा कुछ लोग जिंदगी की परेशानियो से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी भी मुश्किलें आईं कि वे मैदान छोड़ देते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं, असल में दोष उनकी परवरिश में होता है। उनको बचपन में नहीं सिखाया गया होता कि कैसे मुश्किलों से लड़ना चाहिए। आखिर किसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आतीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसका समाधान निकालने के बजाय आत्महत्या कर ली जाए? यह गलत सोच है और अपने बच्चों को हमें इसके खिलाफ तैयार करना ही होगा।

दीपक, टिप्पणीकार

जिंदगी हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए मिली है, इसलिए परेशान होकर अपनी जान लेने का कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ पल की कमजोरी, कुछ लोगों की गलत सोच और समाज का दबाव... और एक जिंदगी खत्म। याद रखो दोस्तो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका हल आत्महत्या नहीं। जो लोग आपको तोड़ते हैं, वही आपके हारने का कारण नहीं बनने चाहिए। मां-बाप और परिवार का सहारा बनो, उनका सहारा मत छीनो। आज कई कारणों से आत्महत्या की जाने लगी है।

दहेज के झूठे केस में आए दिन युवाओं, उनके माता-पिता, यहां तक कि उनके रिश्तेदारों को भी फंसा दिया जाता है। इसी तरह, यूनिवर्सिटी में या कार्यस्थल पर इस कदर दबाव डाला जाता है कि लोग टूट जाते हैं और खुदकुशी उनको कहीं ज्यादा ‘आसान रास्ता’ दिखने लगता है। अरे, जिंदगी में परेशानी है, तो लड़ो, बात करो, किसी की मदद लो, लेकिन इस तरह का गलत कदम मत उठाओ। यह सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। हार मानकर हथियार डाल देना आसान है, पर लड़कर जीतना ही असली बहादुरी है। अगर आप या आपका कोई दोस्त परेशान है, तो उससे बात करें। उसे अकेला न छोड़ें। मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। न्याय का हक सबको है, न निर्दोष को सजा, न दोषी को छूट। आज के समय में भी दहेज की कुप्रथा एक सच्चाई है और कुछ मामलों में कानून के गलत इस्तेमाल की शिकायतें भी सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है निष्पक्ष न्याय और संवेदनशील समाज। समाज के लोग बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी न ठहराएं। जो परेशानी में हैं, उनको वक्त दें, आरोप गलत हो या असली, दोनों ही स्थितियों में इंसानियत और समझदारी रखें। मुश्किल वक्त में टूटना नहीं, संभलना सीखें, आत्महत्या कभी समाधान नहीं होती, अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ें, परिवार और अपनों से बात करें, अकेले न रहें।