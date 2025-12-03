संचार साथी जैसे एप की हमें दरकार
संचार साथी एप की जरूरत हमें कितनी है, इसका पता दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई एक जरूरी जानकारी से चलता है। केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह विभाग बताता है कि इस साल अक्तूबर महीने में 50 हजार मोबाइल हैंडसेट को रिकवर किया गया है, जो चोरी हुए या फिर गुम हुए थे। गौरतलब है कि साल 2023 में संचार साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और इसकी मदद से अब तक सात लाख से ज्यादा गुम हुए मोबाइल फोन खोजे जा चुके हैं। यही कारण है कि सरकार इस एप को अपने फोन में रखने की सलाह लोगों को दे रही है, ताकि फोन गुम होने से होने वाले नुकसान से उन्हें कुछ हद तक बचाया जा सके।
यह एप न सिर्फ रिपोर्ट, ब्लॉक और चोरी हुए फोन को खोजने का काम करता है, बल्कि यह फेक मोबाइल हैंडसेट को पहचानने में भी मदद करता है। इस तरह यह उपभोक्ताओं को साइबर सुरक्षा मुहैया कराता है, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। एक ऐसे वक्त में, जब हमें यह पता नहीं कि कौन-कहां से हमें साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना दे या कौन किस तरह का वायरस हमारे फोन में इंस्टॉल कर दे, हमें ऐसे ‘फायरवॉल’ की जरूरत है, जो न सिर्फ इस तरह की धोखाधड़ी से बचाए, बल्कि हमारे फोन और डाटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। इस मामले में संचार साथी एप काफी कारगर साबित हो रहा है। कुछ लोग बेशक निजता के हनन का कथित मुद्दा उठाकर इस एप की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये आलोचक मूलत: राजनीतिक विद्वेष में आकर एक अच्छे एप की आलोचना कर रहे हैं। चूंकि उनका काम सरकार के हर काम में खामियां निकालना है, इसलिए इस नए प्रयास को वे गैर-जरूरी और आम लोगों के जीवन में दखल बताने में जुटे हुए हैं। अपने इस प्रयास में वे शायद ही सफल हो सकेंगे, क्योंकि जनता अब अपने हितों की रक्षा करना जानती है। वह समझ रही है कि आखिर क्यों सरकार ने इस एप को अपने-अपने फोन में इंस्टॉल करने की सलाह दी है।
संचार साथी एप उपभोक्ताओं के नाम पर मोबाइल कनेक्शन की संख्या बताने, बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय नंबरों की जांच करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, यह मोबाइल कनेक्शनों की जांच, हैंडसेट के असली होने की पुष्टि, संदिग्ध संचार या स्पैम की रिपोर्ट आदि करने का काम भी करता है। यही वजह से इसे हर फोन में होना ही चाहिए। यह भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
ज्योति कुमारी, टिप्पणीकार
नैतिक रूप से यह अनिवार्य विरोध
मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन उसकी गहराई में हमारा जीवन धड़कता है। हमारी आवाजें, हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते- सब उसी में समाए रहते हैं। सरकार जब यह आदेश देती है कि हर फोन में एक ‘अनिवार्य’ सरकारी एप डाला जाए, तो यह सिर्फ तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है। यह नागरिक के निजी क्षेत्र पर कब्जा है। यह एक राजनीतिक निर्णय है, जिसका लक्ष्य हर भारतीय के जीवन में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करना है। यह कदम किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान है। यह नागरिकों को बराबरी का हिस्सेदार नहीं, बल्कि संभावित खतरा मानने वाली मानसिकता का विस्तार है। जब सत्ता जनता पर अविश्वास की इस हद तक उतर आती है कि हर जेब में अपना जासूस उपकरण डाल दे, तब विरोध केवल अधिकार नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता बन जाता है।
यह लड़ाई आराम से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि यह निर्देश केवल आज को नहीं बदलता, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। आज आईएमईआई की बात है। कल यह आपके संदेशों, आपकी आवाज, आपकी गतिविधियों के नाम पर दायरा बढ़ा देगा। याद रखिए, सत्ता की भूख कभी घटती नहीं। जिस दिन हम यह सोचकर चुप हो गए कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसी दिन फर्क पड़ चुका होगा। यह निर्देश भारत को निगरानी-राज्य की ढलान पर धकेलने का पहला खुला और आधिकारिक कदम है। यह उस रेखा को पार करता है, जिसे कोई लोकतांत्रिक सत्ता नहीं छूती, यानी नागरिक की निजता के मूल में हस्तक्षेप। एक बार इस रेखा को पार कर लिया गया, तो वापस लौटने के रास्ते सत्ता बंद कर देती है, और इतिहास गवाह है कि निगरानी की मशीनरी एक बार खड़ी हो जाए, तो सत्ता उसके बिना रहने की आदत भूल जाती है।
इसके विरोध में खड़ा होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह भारतीय नागरिक की निजता का मुद्दा है। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन निगरानी की संरचनाएं स्थायी हो जाती हैं। लिहाजा यह क्षण निर्णायक है। यह वह समय है, जब हर भारतीय को साफ शब्दों में कहना होगा कि हमारा जीवन हमारा है, हमारी मौन जगहें हमारी हैं, हमारे फोन हमारे हैं- और किसी को इनमें प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। यह सिर्फ विरोध नहीं, घोषणा है कि भारतीय नागरिक अब चुप रहने वाला नहीं। यह जनता की ओर से खींची गई अंतिम रेखा है। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो, नागरिकों की सहमति के बिना वह वैध नहीं बन सकती। क्योंकि, यह मुद्दा किसी दल की राजनीति से नहीं, बल्कि हर भारतीय की गरिमा से जुड़ा है।
ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार
