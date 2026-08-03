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हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलना गलत

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भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग में बदलाव को लेकर विवाद गलत नहीं। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि टीम की पहचान और खेल परंपरा से जुड़ी गंभीर चिंताओं का संकेत है। जर्सी के रंग बदलने का विरोध वाजिब है और…

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भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग में बदलाव को लेकर विवाद गलत नहीं। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि टीम की पहचान और खेल परंपरा से जुड़ी गंभीर चिंताओं का संकेत है। जर्सी के रंग बदलने का विरोध वाजिब है और इसके पीछे कई मजबूत तर्क हैं। सबसे पहला तर्क यह है कि टीमों की जर्सी केवल कपड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है। भारतीय हॉकी का गौरवशाली इतिहास, जिसमें अनेक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं, लंबे समय से एक खास रंग और पहचान से जुड़ा रहा है। ऐसे में, अचानक बदलाव से उस ऐतिहासिक निरंतरता को नुकसान पहुंच सकता है।

दूसरा, राष्ट्रीय टीम की जर्सी में ऐसे रंगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो देश की व्यापक पहचान और परंपरा को दर्शाए। यदि नया रंग किसी राजनीतिक, व्यावसायिक या वैचारिक प्रतीक से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। राष्ट्रीय टीम को किसी भी प्रकार के राजनीतिक संकेतों से दूर रखना होता है, लेकिन हॉकी प्रबंधन ऐसा करने में विफल रहा, जिसका नतीजा हम एक विवाद के रूप में देख रहे हैं। तीसरा, खेल प्रेमियों और पूर्व खिलाड़ियों की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कई बार लोग किसी टीम की पहचान को उसके रंग से जोड़कर देखते हैं। जैसे, ब्राजील की फुटबॉल टीम पीले रंग या न्यूजीलैंड की रग्बी टीम काले रंग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार भारतीय हॉकी की भी पारंपरिक पहचान रही है।

चौथा कारण यह है कि खेलों में परंपरा का विशेष महत्व होता है। आधुनिकता के नाम पर हर चीज को बदल देना उचित नहीं माना जा सकता। यदि जर्सी के रंग में बदलाव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो केवल बाजार या प्रायोजकों की मांग के आधार पर ऐसा निर्णय लेना खेल की मूल भावना के विरुद्ध माना जाएगा।

पांचवां कारण यह है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े फैसले अत्यंत सावधानी से लिए जाने चाहिए। यदि जर्सी का नया रंग समाज के किसी वर्ग को यह महसूस कराता है कि राष्ट्रीय टीम की पहचान को एक विशेष रंग या विचारधारा से जोड़ा जा रहा है, तो इससे अनावश्यक सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, तो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने से पहले व्यापक चर्चा जरूरी थी और खेल प्रेमियों की भावनाओं का ख्याल रखना भी आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस कारण विवाद पैदा हो गया है।

दीपक, टिप्पणीकार

इस बदलाव से आखिर क्यों हो ऐतराज

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग को लेकर अनावश्यक और तर्कहीन विवाद खड़े किए जा रहे हैं। हॉकी इंडिया द्वारा पारंपरिक नीली जर्सी के स्थान पर केसरिया रंग की जर्सी को अपनाने के निर्णय पर खेल जगत, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और यह उनका अधिकार है। कुछ पूर्व खिलाड़ियों और राजनेताओं ने भी इस बदलाव पर व्यंग्य कसा है, जबकि हॉकी इंडिया और उसके समर्थकों का कहना है कि यह केवल खेल और प्रस्तुति से जुड़ा व तकनीकी दृष्टिकोण वाला निर्णय है, जिसका किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। विश्व के अनेक देशों की खेल टीमों ने समय-समय पर अपनी जर्सी के रंग और डिजाइन में परिवर्तन किए हैं। ऐसे में, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में बदलाव को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय हॉकी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। एशियाई खेल, हॉकी विश्व कप और भविष्य में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन सामने हैं। ऐसे में, खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि जर्सी के रंग को लेकर अनावश्यक विवाद लंबे समय तक चलता है, तो उसका असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दिखाई देगा, इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनकी तैयारियों और भारत की संभावित उपलब्धियों पर केंद्रित रहे। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि भारतीय हॉकी टीम ने अलग-अलग समय में सफेद, पीले और अन्य रंगों की जर्सियों का उपयोग किया है, इसलिए यह कहना कि केवल एक ही रंग भारतीय हॉकी की स्थायी पहचान रहा है, पूरी तरह से सही नहीं होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग में बदलाव को कुछ लोग खास विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। यह बदलाव आधुनिक खेल जगत की आवश्यकता और ब्रांडिंग का हिस्सा है। समझना होगा कि अब खेलों में जर्सी केवल पहचान का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह टीम की ब्रांडिंग और वैश्विक छवि का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाएं और प्रायोजक टीमों की जर्सी को आकर्षक व आधुनिक बनाने पर जोर देते हैं। जर्सी के नए रंग से भारतीय हॉकी टीम की पहचान बढ़ेगी। केसरिया हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। इस रंग को टीम का हिस्सा बनाना गलत कैसे हुआ? राष्ट्रीय गौरव की भावना खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, इसीलिए रंग पर बेवजह का विवाद बंद होना चाहिए।

शोभित वत्स, टिप्पणीकार

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