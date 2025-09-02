दोधारी तलवार पर चलने जैसी दोस्ती

भारत और चीन का रिश्ता जितना पुराना है, उतना पेचीदा भी। कभी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्ध धर्म की साझी विरासत इनको करीब ले आई, तो कभी सीमा विवाद और युद्ध ने गहरी खाई बना दी। इतिहास गवाह है कि यदि भारत और चीन मिलकर चलें…

भारत और चीन का रिश्ता जितना पुराना है, उतना पेचीदा भी। कभी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्ध धर्म की साझी विरासत इनको करीब ले आई, तो कभी सीमा विवाद और युद्ध ने गहरी खाई बना दी। इतिहास गवाह है कि यदि भारत और चीन मिलकर चलें, तो आधी दुनिया की आबादी को समृद्धि का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर टकराएं, तो एशिया और विश्व की शांति डगमगा सकती है। आजादी के शुरुआती वर्षों में जब भारत ने पंचशील सिद्धांतों और ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ के नारे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब यह उम्मीद थी कि दो बड़े पड़ोसी मिलकर एशिया का भविष्य बदल देंगे। मगर 1962 का युद्ध इस विश्वास की नींव हिला गया। तब से अब तक सीमा पर शांति कभी स्थायी नहीं हो पाई। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दे बार-बार रिश्तों में तनाव भरते रहे।

हाल के वर्षों में 2020 की गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। भारतीय जवानों की शहादत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन की विस्तारवादी सोच आज भी कायम है। उसके बाद भारत ने कई चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाए और व्यापारिक रिश्तों को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन यह भी सच्चाई है कि चीन से पूरी तरह अलग होना संभव नहीं हो पाया। आर्थिक मोर्चे पर चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अरबों डॉलर का कारोबार दोनों के बीच होता है, पर यह संबंध बराबरी का नहीं है। भारत चीन से कहीं अधिक आयात करता है और निर्यात बहुत कम। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औद्योगिक कच्चा माल और दवाओं के उत्पादन में चीन की पकड़ इतनी गहरी है कि भारत चाहकर भी एक झटके में उससे मुक्त नहीं हो सकता। यही वजह है कि सुरक्षा के स्तर पर संदेह रखने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूरी में सहयोग निभाना पड़ता है।

चीन की विदेश नीति हमेशा विस्तारवाद की छाया में रही है। पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ रिश्ते भारत को असहज करते हैं। आतंकियों को बचाने के लिए चीन का संयुक्त राष्ट्र में अड़ जाना हो या पाकिस्तान में सीपीईसी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, ये सब भारत की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करते हैं। यही नहीं, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती देने की कोशिश भी चीन करता है। ऐसे में, यही कहना सही होगा कि भारत-चीन संबंध दोस्ती और अविश्वास की दोधारी तलवार की तरह है। उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक होगा।

नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’, टिप्पणीकार

चीन के साथ रिश्ते मजबूत होने चाहिए

चीन एक साम्यवादी देश है और उसका पूरा तंत्र सत्ता द्वारा नियंत्रित है। उसके शासकों के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना भारत से कहीं अधिक आसान है। इसे उसकी अभूतपूर्व प्रगति से भी समझ सकते हैं, जो उसने पिछले तीन दशकों में हासिल की है। चीन एक विशाल देश है और प्राचीन सभ्यता भी। उसके पास न तो प्रतिभा की कमी है और न साधनों की। ऐसे में, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना हमारे हित में ही होगा। उसकी तकनीकी प्रगति को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अच्छी बात है कि इसके लिए हम भी लगातार प्रयत्नशील हैं। गलवान में भले ही उसके साथ हमारा मनमुटाव हुआ, लेकिन समय के साथ वह शांत भी हो गया। चीन ने वैश्विक हालात को देखते हुए भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का मन बनाया है, जो हमारे लिए भी फायदेमंद है। चूंकि क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और राष्ट्रीय हितों को भारत प्राथमिकता देता रहा है, इसलिए चीन के साथ अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक और मोदी-जिनपिंग मुलाकात के बाद संभावना यही है कि दोनों देशों का आपसी सहयोग और आगे बढ़ेगा।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

कूटनीति का सिद्धांत कहता है कि कोई हमारा स्थायी दोस्त नहीं और कोई स्थायी दुश्मन नहीं। कहने का अर्थ है कि जो आज हमारा दुश्मन है, वह कल हमारा दोस्त भी बन सकता है। चीन के संबंध में यही बात कही जा सकती है। बेशक, उसके साथ हमारे रिश्ते बनते-बिगड़ते रहे हैं, लेकिन उससे संबंध पूरी तरह तोड़ लेना उचित नहीं, अलबत्ता जब भी मौका मिले, हमें आपसी रिश्तों को बढ़ाने का प्रयास ही करना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक ऐसा ही किया। चूंकि चीन को अभी भारत जैसे बाजार की जरूरत है, इसलिए मौके का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। इसका एक और लाभ हमें मिलेगा। अगर भारत और चीन में नजदीकी बढ़ती है, तो इसका एक अर्थ होगा- बीजिंग और इस्लामाबाद में दूरी। यह भारत के हित में है, खासतौर से यह देखते हुए कि बीते कुछ वर्षों में चीन के कारण ही रूस और पाकिस्तान में नजदीकी बढ़ी है। क्षेत्रीय समीकरण को साधने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में स्थिरता हासिल करने के लिए हमें चीन के साथ कदम बढ़ाना ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि चीन भी अपनी जरूरतों के लिए भारत के साथ आना चाहता है। पारस्परिक जरूरतों पर आधारित ऐसे रिश्ते टिकते भी हैं।