स्वच्छ आबोहवा सरकार की जिम्मेदारी

दीवाली से ऐन पहले दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति यह है कि काम-धंधा के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की आंखें जल रही हैं। फेंफड़ों की क्या स्थिति हो गई होगी, यह तो ईश्वर ही जानता होगा…

दीवाली से ऐन पहले दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति यह है कि काम-धंधा के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की आंखें जल रही हैं। फेंफड़ों की क्या स्थिति हो गई होगी, यह तो ईश्वर ही जानता होगा। ऐसे में, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती कि वह प्रदूषण के खिलाफ कारगर कदम उठाए? किंतु हुआ क्या? इस बार तो लोगों को हरित पटाखे चलाने की अनुमति मिल गई, जिस कारण वे दीपावली से पहले से ही पटाखे चलाने लगे हैं। यह जानते हुए भी कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण का संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर चुनौती है, हमारा तंत्र इस मसले पर चुप है।

यह कोई एक साल की समस्या नहीं है। हर साल ऐसा ही होता है। सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर इसका अधिक असर पड़ता है। ऐसे में, प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी केवल नागरिकों पर नहीं छोड़ी जा सकती। सरकारों को ठोस नीतियों, सख्त निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आगे आना चाहिए। वैसे भी, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या किसी एक कारण से पैदा नहीं होती। आसपास के राज्यों की नीतियों का भी यहां असर पड़ता है। ऐसे में, एनसीआर की तमाम सरकारों को सहयोगी रुख अपनाना चाहिए और कहीं अधिक संजीदगी दिखानी चाहिए।

पटाखे और पराली को लेकर नीतियां बनाने के साथ-साथ यहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना भी आवश्यक है। बसों की संख्या बढ़ाने, मेट्रो व बस सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की जरूरत है। जब लोगों को निजी वाहन के बजाय सुविधाजनक और किफायती सार्वजनिक परिवहन मिलेगा, तभी सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों का दिल्ली में प्रवेश जरूर रोका गया है, लेकिन उस अनुपात में इलेक्ट्रिक बसों व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। इसके अलावा, निर्माण-स्थलों पर धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और पराली प्रबंधन के लिए किसानों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देनी चाहिए। हालांकि, नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा; सरकारें यह सुनिश्चित करें कि उनका ईमानदारी से पालन हो। तभी वायु प्रदूषण के खिलाफ हमें सफलता मिल सकेगी।

दीप्तांशु, टिप्पणीकार

समाधान के लिए लोग भी सक्रियता दिखाएं वायु प्रदूषण के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन क्या केवल सरकारी प्रयासों से हवा साफ हो जाएगी? सरकारें नियम बना सकती हैं, वाहनों की जांच करा सकती हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करना नागरिकों के हाथ में है। जब तक लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तब तक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अधूरी ही रहेगी। स्वच्छ हवा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा जरूरत है, इसलिए आम लोगों को शिकायत करने के साथ-साथ समाधान का हिस्सा भी बनना चाहिए।

यह सच है कि इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग राहत के उपाय आधे-अधूरे मन से अपनाते हैं। मिसाल के लिए, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का बोझ अधिक है और इसे प्रदूषण का एक बड़ा कारक माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग छोटी दूरी तय करने के लिए भी कार या दोपहिया वाहन इस्तेमाल करना गलत नहीं समझते। एक ही दिशा में जाने वाले कई लोग, यहां तक कि पड़ोसी भी अलग-अलग गाड़ियों में सफर करते हैं, जबकि ‘कार पुलिंग’ करके वह सड़कों पर प्रदूषण का बोझ कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एशियन ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्वेटरी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में देश में जितना पीएम 2.5 उत्सर्जित हुआ था, उसका करीब छह फीसदी हिस्सा परिवहन क्षेत्र से निकला था। हालांकि, यह राष्ट्रीय स्तर का अनुमान है और अलग-अलग शहरों में प्रदूषण के स्रोतों का अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन लोगों को छोटी दूरी के लिए पैदल चलने, साइकिल इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और सहकर्मियों के साथ साझा वाहन से सफर करने जैसे विकल्प अपनाने चाहिए।

पटाखों का मामला भी इसी से जुड़ा है। दीपावली खुशियां बांटने और परिवार के साथ उत्सव मनाने का अवसर है, लेकिन क्या उत्सव मनाने के लिए हवा को जहरीला बनाना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखे की अनुमति दी है, वह भी एक तय समयावधि के दौरान, लेकिन लोग तो दुर्गा पूजा के समय से ही पटाखे चला रहे हैं। प्रतिबंधित पटाखों को जब्त करने के बावजूद बाजार में चोरी-छिपे ऐसे पटाखों की बिक्री हो रही है। माना कि व्यवस्थागत चूक के कारण ऐसे पटाखे बाजार में बिकते हैं, लेकिन क्या आम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, जो वे इन पटाखों को खरीद रहे हैं? साफ है, सरकार की नीतियां तभी सफल हो सकेंगी, जब समाज ईमानदारी से उनका सहयोग करेगा। आखिरकार साफ हवा हम सभी की जरूरत है।