हमें हैरान नहीं करती लैंसेट की यह रिपोर्ट

मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ की यह रिपोर्ट हैरान नहीं करती कि भारत में 2010 की तुलना में 2022 में हवा में मौजूद घातक पीएम 2.5 कणों की मात्रा 38 प्रतिशत बढ़ी और इसके कारण अकेले 2022 में 17 लाख से अधिक लोगों की असमय मृत्यु हो गई। यह इसलिए हैरान नहीं करती, क्योंकि वायु प्रदूषण कोई एक दिन की परिघटना नहीं है। वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण इंसानों की सेहत बिगाड़ रहा है। मगर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। नतीजतन, भारत में वायु प्रदूषण विकराल रूप ले चुका है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर जैसे तमाम छोटे-बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यहां प्रतिकूल हालात होने के बावजूद सुधार के ठोस उपायों को लागू न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारों की विफलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में अनुकूल मौसम न होने के बाद भी कृत्रिम वर्षा की कोशिश की गई। जाहिर है, इसे नाकाम होना ही था। हालांकि, वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि कृत्रिम बारिश वायु प्रदूषण से केवल अस्थायी राहत दे सकती है, स्थायी नहीं। फिर भी, करोड़ों रुपये खर्च करके इस प्रयोग को दोहराना संसाधनों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल समस्या यही है कि प्रदूषण से निपटने की कोशिशें केवल तब की जाती हैं, जब स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। यह रवैया सरकारों की दूरदर्शिता की कमी और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की औपचारिकता तक सीमित सक्रियता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। संकेत साफ है कि केवल कानूनी निर्देशों से काम नहीं चलेगा, जब तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन-सहभागिता नहीं बढ़ेगी। अगर हम नई पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं, तो हमें अपनी आबोहवा को स्वच्छ बनाना ही होगा। प्रदूषण से लड़ने के लिए अब समग्रता में काम होना चाहिए।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

वायु प्रदूषण के खिलाफ नेतृत्व की भूमिका सरकारों को निभानी ही होगी। जब तक वे आगे बढ़कर इससे लोहा नहीं लेंगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उन्हें नीति के मोर्चे पर सख्त कानून बनाने होंगे, फिर उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुश्किल यह है कि पूरी समस्या का ठीकरा आम आदमी के माथे पर डाल दिया जाता है और अपने गिरेबान को साफ दिखाने को कोशिश की जाती है। यही रवैया वायु प्रदूषण को इतना मारक बना रहा है।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

प्रदूषण से मरते लोगों की संख्या चौंकाने वाली वायु प्रदूषण पर ‘लैंसेट’ की जो नई रिपोर्ट आई है, वह चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में 17 लाख से अधिक लोग दमधोंटू हवा का शिकार बने। यह संकेत है कि वायु प्रदूषण अब आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। पहले इस बाबत चेतावनी ही दी जाती थी कि वायु प्रदूषण से कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन अब लगता है कि वे आशंकाएं सच साबित होने लगी हैं। वास्तव में, वायु प्रदूषण के खिलाफ कोई भी लड़ाई तब तक कारगर नहीं होगी, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी। यह आम धारणा है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, जबकि सरकारों का काम आमतौर पर नियम बनाना होता है, उनको ईमानदारी से लागू करना आम लोगों की ही जिम्मेदारी है। जैसे- लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में कई लोग एक से अधिक गाड़ियां रखना पसंद करते हैं। वे सार्वजनिक परिवहन से भी बराबर की दूरी रखते हैं, मानो मेट्रो या बसों में चलना उनकी शान के खिलाफ हो। फैक्टरियों से भी नियमों को धता बताते हुए उत्सर्जन किया जाता है। सरकारें इन सब पर कार्रवाइयां करती हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। इसलिए लोगों को ही सजगता दिखानी होगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका हल नहीं ढूंढ़ सकेंगे।

महिमा ठाकुर, टिप्पणीकार

आजकल पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं- जैसे प्रदूषण, पानी की कमी, जंगलों की कटाई आदि इतनी आम हो चुकी हैं कि हमने इन्हें ‘नॉर्मल’ मान लिया है। एक्यूआई बढ़ा, तो मास्क पहन लिया; घर में पानी नहीं आया, तो टैंकर बुला लिया; पेड़ काटे गए, तो अस्थायी शेड्स बना लिए। ये सब सिर्फ ‘काम चलाने’ वाले उपाय हैं, जो कुछ पल के लिए राहत देते हैं, लेकिन असल समस्या जस की तस बनी रहती है। हम भूल गए हैं कि इन सबका स्थायी समाधान भी है- जैसे पेड़ लगाना, कचरा कम करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ना, पानी बचाना और रीसाइकल करना। ये सब ऐसे कदम हैं, जो न सिर्फ आज का, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 21 बड़े शहरों का भूजल 2030 तक खत्म हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। लैसेंट ने तो एक साल में वायु प्रदूषण से 17 लाख से अधिक मौत की बात कही है। ऐसे में, जरूरी यही है कि हम पर्यावरण को लेकर अपनी सोच बदलें। अब ‘जुगाड़’ नहीं, ‘जिम्मेदार’ बनने की जरूरत है।